نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 نهاية العام القاهرة وجميع المحافظات

نترقب موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نهاية العام ، بعد أن انتهي طلاب رابعة ابتدائي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأغلبية المحافظات، حيث ينتظر طلاب الصف الرابع الابتدائي لحظه إعلان نتائج رابعة ابتدائي على احر من الجمر، للاطمئنان على حصيلة تعبهم طوال العام الدراسي، نظرا لان الصف الرابع الابتدائي يعد نقطة تحول للطالب في نتائج المرحلة الابتدائية، فيدرس الطالب في هذا الصف الدراسي مادتين جديدتين وهما العلوم والدراسات الاجتماعية، ولهذا يحرص الآباء على معرفة درجات الطلاب لتحديد مستواهم الدراسي.
تشير التوقعات إلى اعتماد نتائج رابعه ابتدائي الترم الثاني في المدارس خلال ساعات، حيث انتهت أغلبية المدارس من تصحيح نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، ومن المتوقع إن يتم إعلانها في جميع المدارس غدا الأحد، وإعلان نتيجة سته ابتدائي منتصف الأسبوع بالمدارس.
تم إعللن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في أغلبية المحافظات بالمدارس، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس والاسم، ومن المقرر توزيع نتيجة جميع صفوف الابتدائية بالمحافظات خلال الأسبوع الحالي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019
من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس لعدد من المحافظات على مواقع مديريات التربية والتعليم وخاصة محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، أما باقي المحافظات فمن المتوقع أن يتم الاكتفاء بإعلان نتيجة رابعة ابتدائى بالاسم من خلال المدارس.
حيث تكون الأولوية في إعلان نتائج الطلاب على الإنترنت من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم للشهادات فقط مثل الشهادة الإعدادية، ولهذا إذا لم تتمكن من العثور على نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية العام 2019 عبر الأنترنت، يمكنك التوجه إلى المدرسة التابع لها والاستعلام عن النتيجة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
- نتيجة الرابع الابتدائي 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- نتيجة رابعة ابتدائي 2019 محافظة الإسكندرية الترم الثاني .
- نتائج رابعة ابتدائي 2019 محافظة الجيزة أخر العام.
- نتيجة ابتدائية المنوفية .
- نتيجة رابعة ابتدائي الشرقية 2019.
- نتائج رابعة ابتدائي الترم الثاني 2019 محافظة الغربية.
- نتائج الصف الرابع محافظة القليوبية نهاية العام 2019.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2019
حيث أوشك الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2019، عقب الانتهاء من تصحيح نتائج رابعة ابتدائي بأغلبية المدارس، ويتم مراجعة وتدقيق الدرجات، لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وعدم تعرض إلى طالب للظلم في نتائج الامتحانات.
استعلم عن نتائج رابعة ابتدائي القاهرة 2019 نهاية العام
- قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- اختر نتيجة مراحل التعليم الأساسي.
- قم بتسجيل الرقم القومي.
- اختر المرحلة التعليمية.
- حدد الصف الدراسي.
- قم بالضغط على عرض النتائج.
نتيجة رابعة ابتدائي 2019
والجدير بالذكر أن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني لم تشهد أي صعوبات أو شكاوى من الطلاب، ولهذا نتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم الترم الثاني بالمقارنة بالترم الأول، وسنقوم من خلال هذا التقرير بإعلان تفاصيل نتيجة رابعة ابتدائي لجميع المحافظات وذكر نسب النجاح فور اعتمادها.
حيث لا تقل أهمية نتائج المرحلة الابتدائية 2019 عن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام، على الرغم من خلوها من الشهادات التعليمية، ولكن ترجع أهميتها كونها أول مراحل التعليم، ولهذا يحرص أولياء الأمور على حصول أطفالهم على أعلى الدرجات لضمان تفوقهم في مراحل التعليم التي تليها من الإعدادية وبعد ذلك المرحلة الأخطر وهي الثانوية العامة.
ولهذا فأننا نتابع معكم في هذا التقرير جميع أخبار نتيجة المرحلة الابتدائية الترم الثاني 2019، سواء نتيجة الصف الثالث أو نتائج رابعة أو نتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتائج الصف السادس، لجميع المحافظات، ولهذا ننصحك بحفظ الرابط في جهازك لمعرفة أخر أخبار نتائج الطلاب.
انتهي اليوم الإثنين طلاب الصف الرابع من امتحانات الترم الثاني لجميع المحافظات، وتم البدء في أعمال تصحيح نتائج الامتحانات، ومن المتوقع إعلان النتائج خلال الأسبوع القادم، كما انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف أمس وتم البدء في تجميع درجات الطلاب.
نترقب مع طلاب رابعة ابتدائي إعلان نتائج الامتحانات للصف الرابع خلال اليومين القادمين، في جميع المدارس ولن يتم رفعها عبر مواقع الإنترنت سوي نتيجة القاهرة فقط.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
مريم سامح كمال سيد
محافظة القاهره
منك لله يا هبه سالم
546 نورهان صالح عمادالدين
ممكن توضح المحافظة
كوثر احمد مصطفى جبريل رقم الجلوس ٥٩٨المعهدالدينى بوراق العرب
محافظة أية ؟
ساندي عدلي شوقي جاد الرب رقم الجلوس 381 مدرسة الحرية الرسمية لغات ادارة عابدين محافظة القاهرة
اكتبي الرقم القومي يا ساندي
مصطفي عبد العظيم السيد شحاتة الصف الرابع الابتدائي 441
ممكن توضح المحافظة
حنين احمد وجدي
اكتب البيانات كاملة
الاسم/مصطفى عيد عباس بهيج
رقم الجلوس / 108
اكتب المحافظة
شعبان محمد شعبان عبدالحميد رقم الجلوس ٢٤٢ محافظة سوهاج
نتيجة الابتدائي لمحافظة سوهاج في المدارس
رويدا احمد السيد رقم جلوس ٥٦٠ محافظة الاسكندرية رابعة ابتدائي
النتيجة سيتم إعلانها في المدارس
فاتن عصام
رقم الجلوس ٢٥٣
محافظه دمياط
الاسم حنين عمرو عيد شعبان رقم الجلوس687
مفيش درجات 614
برجاء كتابة بيانات كاملة
امينه رضا السعيد محمد قحيف
رقم الجلوس ١٣٩ اللجنه٧
ممكن توضح المحافظة
طارق عبد المنعم احمد برقم جلوس٦٥٩ الإسكندرية العجمي سنة رابعة ابتدائية
طارق عبد المنعم احمد برقم جلوس٦٥٩ الإسكندرية العجمي
ماريا روماني ايوب فرج
رقم الجلوس 520
محافظه القليوبيه
اداره شبرا الخيمه اول
مدرسه متولي الشعراوي الابتدائيه منطي بنات
الصف الرابع الابتدائي
نتيجة رابعة ابتدائي القليوبية هتظهر في المدرسة
ماريا روماني ايوب فرج
رقم الجلوس 520
محافظه القليوبيه
اداره شبرا الخيمه اول
مدرسه متولي الشعراوي الابتدائيه منطي بنات
ماريا روماني ايوب فرج تادرس
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 520
الصف الرابع الابتدائي
الاسم ابراهيم غريب محمود محمد علي الجلوس 1 لجنة 7 محافظة الاسكندرية مدرسة المحمدية السائية
الاسم:زياد هشام محمود محجوب
رقم الجلوس:1048
يرجي توضيح المحافظة
إبراهيم عبد الشافي عبد الحميد عطيه محمد
رقم الجلوس449
الاسم حبيبة سيد سلامة بمحافظة القليوبية
رقم الجلوس 246
وفاء عبدالله عبدالبارى
الصف الرابع
محافظة القليوبيه
اداره القناطر الخيريه
عبد الرحمن مصطفى محمد عبداللاة
رقم الجلوس 417
ممكن توضح المحافظة يا عبد الرحمن
333
برجاء كتابة البيانات كاملة لنتمكن من عرض الدرجات
ندا محمود محمد الكاشف
رقم الجلوس 735
محمد فرج سالم
الصف الرابع الابتدائي
رقم جلوس 652
محافظة اية
لو سمحت محتاج اعرف النتيجه محمد ياسر المتيم رقم الجلوس 36
مصطفي ياسر محافظة القليوبيه مركز بنها رقم الجلوس 280
هدي عادل محافظة سوهاج رقم الجلوس 476
عبيدة سالم احمد الرابع مدرسة النعمان
جني محمد احمد رقم الجلوس١٢٤ واحمد محمد احمد ورقم الجلوس٨ مدرسه محمود سامي البارودي السويس الاربعين
اكتب تعليقك هنا…شروق علاء محمد عبد القادر ورقم الجلوس 136 لجنه 4