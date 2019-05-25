نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف “الثالث والرابع والخامس والسادس” نتائج الابتدائية

نترقب معكم أنباء ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف “الثالث والرابع والخامس والسادس” بجميع المحافظات، والتي من المقرر أن يتم إعلانها رسميا عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، فقط لمحافظة القاهرة، ولهذا نعرض في هذا التقرير أخر أخبار نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 نهاية العام لجميع المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والبحيرة وبورسعيد وسوهاج وأسيوط والمنيا ودمياط والأقصر وأسوان.
ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، مبروك لجميع الطلاب، ومن المتوقع أنه يتم إعلان نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس لمحافظة القاهرة عبر الموقع خلال ساعات.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف في جميع المدارس خلال الأسبوع الحالي، ولن يتم رفعها عبر مواقع الإنترنت.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف
حيث تحتل نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف بداية من نتيجة الصف الثالث الابتدائي ونتائج الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الخامس الابتدائي وحتي نتيجة الصف السادس الابتدائي، اهتمام واسع من جميع أولياء الأمور حيث تعد هذه السنوات هي سنوات التعليم الأساسي ولهذا فأن أولياء الأمور يبذلوا قصاري جهدهم من أجل تحسين أوضاع أولادهم الدراسية ولهذا فأن معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية من أهم المحاور في تحسين سير الطالب وتطويره خلال جميع مراحل التعليم.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 “الصف الثالث والرابع والخامس”
حيث انطلقت أعمال تجيز امتحانات نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع صفوف الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي في أغلبية المحافظات بالجمهورية، فور الانتهاء من أداء الامتحانات، ولهذا فمن المتوقع إعلان نتائج ثالثة ورابعة وخامسة ابتدائي خلال الشهر الحالي وبالتحديد بعد منتصف الشهر ، كما أنه من المتوقع أن تكون نتيجة الصف الثالث الابتدائي من أوائل نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 التي سيتم إعلانها.
وبعد ذلك سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس ونتيجة الصف الخامس الابتدائي لجميع المحافظات، من خلال المدارس، ولكن يجب أن يتم الانتهاء من جميع أعمال الكنترول ورصد وتجميع الدرجات ومن ثم عرضها على المحافظ لاعتمادها بشكل رسمي وبعد ذلك يتم إعلان نتائج الطلاب.
نتائج الابتدائية 2019
- نتائج الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2019
- نتائج الصف الرابع الابتدائي نهاية العام بالاسم
- نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2019
- نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة برقم الجلوس والاسم.
- نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 لجميع الصفوف نهاية العام.
- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية نهاية العام.
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019
وعلى الرغم من أنه أصبحت سنة سته ابتدائي أو الصف السادس الابتدائي هو عام نقل عادي وليس شهادة، ولكن لا يزال العديد من أولياء الأمور يهتموا بالبحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية 201، ويشار إلى أنه يتم الانتهاء خلال نهاية الأسبوع الحالي أداء امتحانات المرحلة الابتدائية 2019 الترم الثاني.
ولهذا ترقبونا من خلال هذا التقرير حيث سنتابع معكم أخبار ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف الدراسية وسيتم تحديث المقال بشكل دوري.
بوابة نتائج التعليم الأساسي
سيتم إعلان نتيجة الابتدائية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- تحديد نتيجة مرحلة النقل الأساسي.
- تسجيل الرقم القومي.
- اختيار الصف الدراسي.
- الضغط على عرض النتيجة.
استعلم عن نتيجة المرحلة الابتدائية أخر العام بالاسم
من المتوقع إعلان نتائج الابتدائية بالاسم في المدارس وليس رفعها على مواقع مدريات التربية والتعليم بالمحافظات، كما من المتوقع اعتماد نتائج ثالثة ورابعة ابتدائي خلال نهاية الأسبوع القادم، ترقبونا من خلال هذا التقرير لمعرفة أخر أخبار نتيجة المرحلة الابتدائية 2019.
من المقرر أن يتم البدء في أعمال الكنترول وتصحيح أوراق إجابات الصف السادس الابتدائي خلال الوقت الحالي بالزامن مع امتحانات سته ابتدائي، حيث تحرص مديريات التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتيجة الترم الثاني المرحلة الابتدائية 2019 بجميع المحافظات في أسرع وقت.
نتائج الابتدائية 2019 أخر العام
- انتهت أغلبية المدارس من تصحيح نتيجة الصف الثالث والرابع الابتدائي.
- كما تم البدء في أعمال الكنترول للشهادة الابتدائية الصف السادس اليوم بجميع المحافظات.
- لا تزال أعمال تصحيح نتائج الامتحانات مستمرة حتى الآن بجميع المدارس.
- من المتوقع إعلان نتائج الابتدائية نهاية الأسبوع.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
والله العظيم انتو افشل وزارة على مستوى العالم
اجيب ااشهاده ازاي هاتوهالي رقم جلوسي264سنه سته
الصف السادس الابتدائي الجيزه رقم جلوس6127
نتيجة سته القاهرةرقم الجلوس 812
رقمى 955 جلوسي
نتيجة الصف السادس الابتدائى جنات محمد نايل رقم الجلوس 3327
محمد ربيع عبده
رقم الجلوس 516
حنين محمد مصطفى السيد رقم الجلوس 419 مدرسة الزاوية الحمراء بنين الصف الثالث الابتدائى
هيا النتيجة هتزهر ايمتا الصف السادس الابتداى معهد \عمر ابن الخطاب
سارة اشرف سامى احمد الصف السادس الابتدائي اخر العام رقم الجلوس 912 عنوان البريد الإلكتروني [email protected]
سارة اشرف سامى احمد الصف السادس الابتدائي اخر العام رقم الجلوس 912
الاسم يوسف محمد عبدالله رقم الجلوس ٣٣٧ من محافظة شبرا الخيمه القليوبيه
ممكن نعرف نتيجه سنة رابعه ابتدائي طلعت ولا لسه
محافظة اية
نتيجة ثلاثة ابتدائي
محمدجمال عرابي من اسوان رقم الجلوس ٢٤٤
عمرو مجدي عبد الرحمن إبراهيم محافظه القاهره عين شمس مدرسه الشهيد سيد صبحي رقم الجلوس 705
نتيجة رابعة ابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019
الاسم: انطونيو صبري مكرم
رقم الجلوس: 408
محافظة القاهرة
ارجو نتيجة حنين منصور محمد عبد الحي صف رابع ابتدائي اخر العام رقم جلوس 652 مدرسة شهيد مقدم مراد فتحي الاندلس سابقا المنصورة دقهلية ادارة شرق ..
[email protected]
الاسم نورهان حسني محمد الصف السادس المدرسة بنين طبهار محافظة الفيوم رقم الجلوس 1484
نورهان حسني محمد الصف السادس رقم الجلوس 1484 الفيوم بنين طبهار
رحمه احمد طه احمد مدرسة عزيز المصرى الابتدائيه القليوبيه ادارة بنها رقم الجلوس442
الصف الخامس الابتدائي محافظه سوهاج
1361
شهادة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى
رقم الجلوس ١١٨١
الاسم شيماء عابدين عبده عطيه
محافظة الشرقيه
ادارة غرب الزقازيق
شهادة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى
رقم الجلوس ١١٨١
الاسم شيماء عابدين عبده عطيه
محافظة الشرقيه
ادارة غرب الزقازيق
خالد محمد عوض عبدالله احمد
رقم الجلوس :٦٠٠٩
الصف السادس الابتدائي
محافظة الغربية
مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات
62 حنين حسن عبد الرحمن محافظه الشرقيه مركز بلبيس
هدى محمد احمد عبد الرحمن الصف السادس الابتدائى بالاندلس والحجاز بالاسكندريه ورقم الجلوس 348
رحمه احمد طه احمد مدرسة عزيز المصرى الابتدائيه ادارة بنها رقم الجلوس 442
الاسم يوسف عاطف توفيق الصف الثالث الابتدائي لمدرسة جمال عبد الناصر بديروط رقم الجلوس ٣٠١٦
اسم الطالب . عمرو خالد محمد خيرت مصطفى محمود
الصف الثانى الابتدائيه
محافظه الاسكندريه
رقم الجلوس .464
اسم الطالب . عمرو خالد محمد خيرت مصطفى محمود
الصف الثانى الابتدائيه
رقم الجلوس .464
نتيجه الصف السادس الابتدائي..رقم الجلوس ٦٠٦….الاسم سيد علاءسيد..بمحافظة اسيوط
عبدالله ياسر عبدالحكيم عثمان عبدالله الصف الثالث مدرسه الشهيدعامر عبدالمقصود أدار ه الدقي الرجاء الرد من أمس مفيش رد لي وشكرا
شهد محمود محمود علي الرقم الجلوس185 محافظه الدقهليه
محمد طارق غنيم
مريم تامر منير
رقم الجلوس 415
مدرسه محمد فريد رقم واحد
كفر الصعيدي مركز منيا القمح شرقيه
مريم تامر منير رقم الجلوس 415
الاسم يوسف عاطف توفيق. مدرسة جمال عبد الناصر بديروط الصف الثالث الابتدائي. رقم الجلوس ٣٠١٦
شهادة الصف الثالث الابتدائي لمدرسه الشهيد محمد عبد القادر شبرا الخيمة بهتيم رقم الجلوس 130
محمد مسعد طلعت مصطفى السنطاوى الدقهليه ميت غمر مدرسة رقى المعارف رقم الجلوس ١٣٣ الصف الثالث الابتدائى
احمد شريف \
حمدان جابر حمدان257 الصف الخامس
شهاده الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس ١٧٨٧
الاسم جنى ناصر مهران رمضان
محافظه القاهره
اداره الخليفة والمقطم
مريم محمد غريب حسانين مدرسه صلاح الدين بالسويس رقم الجلوس 173
الاسم سيد عبد الفتاح سيد فرج الله محمد رقم الجلوس ٧٩٤ محافظة القليوبية ادرة شرق شبرا الخيمة
شهادة الصف الثاني الابتدايْي رقم الجلوس
الاسم عمر هشام احمد
محافظة القليوبية
ادارة قها
شهادة الصف الثاني الابتدايْي رقم الجلوس
جني نضال رفعت الصف الثالث الابتداءي محافظةالدقهلية411
حبيبه مصطفى اسماعيل
سنه رابعه
رقو الجلوس 333
ملك علي عبد المؤمن
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس ٥٣١
محافظة ايه يا ملك
محافظة الجيزه
الاسم عمرو حسين طلبة
الصف الخامس
رقم الجلوس 233
الفصل الدراسي الثاني
مريم عادل عبد المجيد الشامى محافظه المنوفيه ادارة منوف رقم الجلوس 27
رقم الجلوس597
محمد عمرو محمد سالم
عبدالرحمن عاشور صبرى
رقم الجلوس ٧٥٠
مدرسة الامام محمد متولى الشعراوى الابتدائيه بنين
الصف الثالث الابتدائى
منطقة شبرا الخيمة التعليميه
احمد محمود عبد العليم
الصف الخامس
خلود عبد الجواد محمد الصف الرابع الابتدائي مدرسة مصطفي كامل الابتدائية إدارة الخليفة محافظة القاهرة رقم جلوس 430
خلود عبد الجواد محمد الصف الرابع الابتدائي مدرسة مصطفي كامل الابتدائية إدارة الخليفة محافظة القاهرة
احمد علاء علي جلال احمد. رقم الجلوس 566
مدرسه اسماء بنت ابي بكر الابتدائيه حلوان عرب الوالده القاهره
رقم جلوسي 227
اسمي خالد صداتم عبد الراضي رقم جلوسي هو ارجو الرد بسرعة انا انتظر662
محمد خالد محمد محمود رقم الجلوس 189 ثالث ابتدائى
جومانا طارق احمد محمود الصف الثالث رقم الجلوس 441 مدرسه الشيماء شبر الخيمه
احمد مختار ابراهيم عبدالمقصود
رقم الجلوس٣٢١
جومانا طارق احمد محمود رقم الجلوس 441 مدرسه الشيماء شبر الخيمه
الاسم مازن محمود عبد الستار محمد
محافظة المنيا
رقم الجلوس 456
ابراهيم محمد ابراهيم مدرسه الزاويه الحمراء بنين سته ابتداء ىرقم الجلوس٩٠٣
يوسف سامي احمد دسوقي
مدرسه الشرفا الابتدائيه باب الشعريه
الصف الرابع الابتدائي
ملك هارون عبد السلام محمد مدرسه جمال عبد الناصر محافظه الغربيه مركز المحله الكبري دمرو. الصف الخامس الابتدائي
الاسم يوسف رقم الجلوس ١١٧٣ مدرسه السلام الابتداءيه الجيزه
الاسم يمني مصطفي محمد رقم الجلوس 231639
بسمله سعيد محمد عبد المعطي
رقم الجلوس ١١٦
نورهان محمد عبد الجواد
مدرسة نجع عباره
محافظة سوهاج
الجلاويه
رقم الجلوس 97
الإسم،،،،،، ملك الأمير على إبراهيم
الصف،،،،،،،،،، الرابع الابتدائي
رقم الجلوس،،،،،،،، ٣٦٠،،،،
المدرسه،،،، عزيز اباظة مدينة نصر
محافظة القاهرة
وشكرا…. …………. …………
الاسم:رودينا طارق رجب ابراهيم الشيخ على
الصف:الرابع الابتدائى
رقم الجلوس:٤٥٢٨
المدرسة:مودرن سكول الزهراء
ساره هاشم ضيف الله 505
اريد معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي ٢٠١٩ مروان محمد بدوي محمد المشد بكلية السلام الابتدائية
ناديه عمروالسيداحمد رقم الجلوس ١٤٩ الصف الرابع الابتدائى
حمزة أحمد السيد كامل مدرسة الشهيد وليد عصام رمضان مدينة نصر
الرقم ٤٠١٦
ملك محمد محروس عبد القوي
مدرسة المستقبل السعيد الخاصة
رقم الجلوس 957
محمدعبدالباسط ربيع ناهيا الابتدائيةالشهداء الصف الرابع الابتدائي
حمزة أحمد السيد كامل مدرسة الشهيد وليد عصام رمضان مدينة نصر
الرقم ٤٠٦٧
ملك أحمد زكي رقم الجلوس ١٧١
الاسم مريم محمود عاطف عثمان رقم الجلوس ٤٥٨ الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة مدرسة الشهيد محمود ابوالعز
الاسم ملك مسعود فوزى عبداللا رقم 385 محافظه البحيرة الصف الرا بع الازهرى مركز دمنهو
هايدي القزافى عبد الكريم رقم الجلوس 6415 الصف السادس
الاسم ملك مسعود فوزى عبداللا رقم 385 محافظه البحير ة
هايدي القزافى عبد الكريم رقم الجلوس 6415
الاسم/دينا إبراهيم محمد السعيد
مدرسة/صلاح الدين الايوبي
محافظة/القليوبية
الحي/ حي غرب شبرا الخيمه
رقم الجلوس/٥٤٨
الاسم زياد أحمد مصطفى أحمد
مدراسة جماد عبد الناصر الرسمية للغات
الصف الخامس الابتدائية
محافظة الجيزة
رقم الجلوس 822
٥٣٨و٥٠٧محافظه الأقصر مدرسه الحريه
المدرسة عمر بن الخطاب الاسم محمد صابر عبد الحميد محمود رقم الجلوس ٤٧٤٨ محافظة الجيزة
إسلام اسامه عبد النظير حسين
مدرسة فؤاد عزيز غالي
الصف السادس
رقم الجلوس ٢٣.٣٧
زياد محمد حامد على رقم جلوس561
لجنة 3
الاسم زينة محمد محمود
الصف الخامس الابتدائي الترم الاول محافظه القاهره
رقم الجلوس 2009
مدرسه جمال عبد الناصر محفظه القاهر رقم الجلوس١٠٩٦
على محمدعلى
نتيجه الصف السادس الإبتداءى بمحافظه الأسكندريه مدرسه ابن النفيس الأسم عبد الرحمن شعبان جمعه عوض إداره المنتزه التعليميه رقم الجلوس ٦١٧
مناروليد
رقم الجلوس 671 للصف الربع الابتداى محافظة الاسكنددرية اسم المدرسة متولي ابو مصطف
عبدالله اشرف فؤاد كامل/ مدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائيه المشتركه القاهره الجديده
رقم الجلوس / 544 الصف الرابع
الرقم القومي/ 30908300500079
حنين محمد عبد القادر محمد احمد
الصف الخامس
مدرسه الشيخه فاطمه بنت مبارك التجريبيه
رقم الجلوس 71
اداره مدينه نصر
رقم الجلوس 755
حمدى رضا حمدى
الصف السادس الابتدائى مدرسه نور الصفا
ايمان حسن يوسف عبد الجليل
رقم الجلوس 6311
مدرسه منصور حسين الابتدائى
محافظه الاسكندريه
الصف السادس
الصف/الرابع الابتدائي
الاسم/محمود ابراهيم محمد
رقم الجلوس/994
الصف/ الثاني الابتدائي
الاسم / سلمي سعيد محمد
رقم الجلوس/501
مخن ننمك هخمكحالف نىتنته تتعةتن زةتنمى ةتن ىالر لابيسص
حنين عمرو صلاح على محمد
الصف الثانى الابتدائي
مدرسة العداله التجريبيه
رقم الجلوس ١١٥
نورهان حسن محمد حسن
محافظه القاهرة
الفصل الدراسي الأول
الصف السادس
رقم الجلوس 1764 او1746
الاسم. كيرلس اشرف شوقي
المحافظة. القاهرة
رقم الجلوس. ١٤٤٦
رقم القومي. ٣٠٦٠٩٢٧٠١٠٢٣٩٤
ضحي رافت جلال فرغلي رقم جلوس 116 يوسف عفيفي الغردقه و علي رافت جلال فرغلي 150 غردقه مدرسه يوسف عفيفي شكرا
حبيبة ابراهيم مسعد غنيم
هنا اسامه زلط رقم الجلوس 354 يا دمياط الجديده مدرسة ٢٥ يناير
جنه محمد ابراهيم الحفناوي محافظه دمياط الصف الخامس
مريم مسعدفريدعبدالعزيز
رقم الجلوس٤٢٩
مريم محمد إبراهيم عبد العزيز محافظه الاسكندريه مدرسه خديجه بنت خويلد
عايزه شهاده الابتدائيه لسنه سادسه
رقم الجلوسة811
سارة مصطفى بيومى عبيد محافظة القاهرة مدرسة ملحق حدائق المعادى التجريبية للغات رقم الجلوس 4233 الصف الرابع الابتدائي الترم الاول
الاسم/ ايه احمد محمد محمد
محافظه/الاسكندريه
الصف السادس
رقم الجلوس/١١٦٤
مجمع المدارس مدرسه عثمان بن عفان
الاسم /ايه احمد محمد محمد
الصف/السادس
رقم الجلوس/١١٦٤
مدرسه /عثمان بن عفان بمجمع المدارس
محافظه/الاسكندريه
ايه احمد محمد محمد
رقم الجلوس /١١٦٤.
مدرسه /عثمان بن عفان بمجمع المدارس
محافظه الاسكندريه
ايه مجدى محمد امين ٦ /١ مدرسة الراهبات الفرنسسكان اسيوط رقم مالجلوس ٦٢٠
ايه مجدى محمد امين ٦ /١ مدرسة الراهبات الفرنسسكان اسيوط رقم الجلوس ٦٢٠
الاسم:السعيد محمود/ رقم الجلوس : 5022/ الفصل الدراسى الاول
نتيجة الصف الثالث الابتدائى لاسم حبيبة محمد محسن سيد نصر بمدرسة على ابن ابى طالب محافظة الجيزة
محافظة القاهرة الاسم محمد يونس إسماعيل مدرسه طه حسين السلام الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 3158
الاسم/ يسطس ملاك شحاته يسى
رقم الجلوس/ 385
العاش من رمضان
مدرسة الشهيد احمد صابر منسى
عمار محمد مصطفي الصف السادس مدرسه حلميه الزيتون الابتداءيه 763
نتيجة الصف الثالث الابتدائى
الاسم/يسطس ملاك شحاته
رقم الجلوس/ 385
الرقم القومى/ 30907031301491
الاسم/ يسطس ملاك شحاته يسى
رقم الجلوس/ 358
الاسم: احمد وليد السيد
رقم الجلوس:34170
محافظة :الدقهلية
معهد شبراهور الابتداءى
احمد السيد احمد الحساني محمد رقم الجلوس ٦ مدرسة محمد سعد مصطفى الصف السادس الابتدائي
شهادة الصف الخامس الترم الاول رقم الجلوس 2368 الاسم احمد على مهران فهمى محافظة الجيزه
بسمله نبيل عبد القادر على شتله
الاسم:عبدالرحمن ايمن
الادارة: العجمي التعليمية
المدرسة: أبي بكر الرازي مسائية
الفصل الدراسي الأول
الصف: السادس الابتدائي
رقم الجلوس: 6154
احمد ابراهيم شحات محمود. السادس الابتدائي. رقم الجلوس. ١٧١٨
دعاء ابراهيم شحات محمود. الرابع الابتدائي رقم الجلوس ٩٤١
نور السيد سالم
الصف الرابع
مدرسه أجيال الغد الرسميه بالعمى
الاسكندريه
رقم الجلوس 642
روان خالد عبد اللطيف رقم الجلوس270
نور السيد سالم
مدرسه أجيال الغد الرسميه
الاسكندريه
رقم الجلوس 642
الاسم محمد طلعت.
رقم الجلوس 703
ممكن الدرجات
باسم طارق حمودة في الصف الرابع اﻻبتدائية محافظ المنوفية مركز تﻻ رقم الجلوس 60 عام 2019
ندا محمد محمد إبراهيم
رقم الجلوس6069
الصف:السادس الابتدائي
محافظة:إسكندرية
رقم الجنة:3
مدرسة:الفتوح الإسلامية
نتيجة الصف الثالث الابتدائي
ملك محمد فخرى محمود
رقم الجلوس 808
ملك محمد فخرى محمود الجلوس
مدرسة باسوس رقم 1
رقم الجلوس 808
نتيجه الصف الثالث الابتدائى
عمرو محمد صالح
رقم الجلوس 26
محافظه كفر الشيخ
مدرسه ابومنيسى الابتدائيه
الاسم محمود عادل جاد الكريم اللصف السادس الابتادئى معهد العوامر بحرى بمحافظه سوهاج مركز جرجا رقم الجلوس 95759
د
ليان اشرف فهمى احمد الصف الاول
شهادة الصف الخامس الترم الااول اسم الطلب اسما عيل ابراهيم عيد رقم القومي ٣٠٩٠١١٥٠١٠٣٤٩٧
محمد حمدي محمد محمد محافظه الشرقيه اداره ابوكبير رقم الجلوس ١٠٨
حسام مرزوق عبد الصبور رقم الجلوس ٥٥٢
نريد معرفة نتيجة رابعة ابتدائى ترم اول باسم / حسين على ناجى السيد عمر
رقم جلوس 1445 مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بمحافظة القاهرة
ورتدلدرمؤاك
شهاده الصف السادس الابتدائي مدرسه المندره القبليه الجديدة برقم 748
رقم الجلوس 818
الاسم :علاء محمد احمد عبده حجازي
الفصل: رابعه اول
المدرسه: الشهيد رامي محمد الجنجيهي المستقبل واحد
رقم الجلوس: ٤٠٥٥
شهادة الصف السادس الابتدائى 2019
رقم الجلوس :100
الاسم: سارة ياسر رجاء عزيز
محافظة :الإسكندرية
إدارة : شرق
شروق أيمن مصطفى محمد عبد الرحمن
محافظة اسيوط مدرسه جمال عبد الناصر الرسميه للغات الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتداي رقم الجلوس 815 الاسم سندس محمد عاطف
اسراء السيد محمد عطيه
الصف الخامس ديرب نجم شرقيه
قومى ٣٠٨٠٨٠١١٣٠٨٣٤٣ورقمالجلوس ٥٥٦
وايه السيد محمد عطيه
الصف الثالث الابتدائى
قومى ٣١٠٠٨١٦١٣٠٣٧٠٣ورقم الجلوس ٣٥٩
اسراء السيد محمد عطيه
رقم قومى ٣٠٨٠٨٠١١٣٠٨٣٤٣
رقم الجلوس ٥٥٦
الشرقيه
الصف الخامس الابتدائي
وايه السيد محمد عطيه
قومى ٣١٠٠٨١٦١٣٠٣٧٠٣
الصف الثالث الابتدائى
رقم الجلوس ٣٥٩
شرقيه إدارة ديرب نجم التعليمية
اسراء السيد محمد عطيه
رقم قومى ٣٠٨٠٨٠١١٣٠٨٣٤٣
رقم الجلوس ٥٥٦
الشرقيه
الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف السادس بمجمع اسكندرية أداره السلام رقم الجلوس 1127
شهاده الصف السادس الابتدائى محافظة الإسكندرية
رقم الجلوس 1203
الاسم دنيا زكريا صابر
إدارة المنتزه اول
مدرسة الشهيدمحمودكعيب
احمد محمد البدري رقم الجلوس 218 مدرسه محمد عبده محافظه دمياط
نتيجة الصف السادس الابتدائي اسيوط ظهرت ولا لسه
رقم الجلوس 298 الاسم رؤى محمد ابراهيم محافظة المنيا مدرسة الثورة الابتدائية الصف الرابع الابتتدائ
نتيجة رابعة ابتدائى باسم جودي احمد ابراهيم رقم جلوس 552
محافظة القاهرة الصف الثالث الابتدائى إدارة حلوان مدرسة الشمس الخاصة رقم الجلوس287 الاسم ملك وليد طاهر
تيجه الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2019م
محافظه القاهره
اداره الزيتون التعلميه
الاسم / حسناء حماده شعبان سيد
رقم الجلوس / 718
مدرسه حدائق الزيتون الرسميه
الرقم القومى / 30610130103607
اريد نتيجه ندى محسن محمد هاشم مدرسه الجمهوريه المنيا ٧٢٢رقم الجلوس
شهاده الصف السادس الابتداءي ،الاسم.ملك عادل محمد عبدالمنعم رقم الجلوس .879
لوسمحتي استاذذه هبه عايزه نتيجه ابني اياد ايمن محمد سعد الصف السادس القاهره رقم الجلوس 911
رقية سليم فاروق
محافظة اسيوط
رقم الجلوس 45
الصف الثانى الاعدادى
الاسم رنيم عزت محمد محافظه القاهرة رقم الجلوس ٣١٢ الصف الثالث الابتداءي
نرجوا أن شهادة الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 134
محافظة الدقهلية بالمنصورة
مهند عبدالله جمعه عبدالله
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس ٥١٠
محافظه الشرقيه
مدرسه ابو سلطان الابتدائيه
شهادة الصف الرابع
رقم الجلوس 352
محافظة القليوبية
للفصل 1/6
رقم الجلوس 625
محافظه الأسكندرية
محمد محمد شوقي محافظه بني سويف مركز سمسطا الصف الرابع ٢٠١٩ رقم للجلوس ٤٧٢
عمر مجدي حسين
319
مدرسه الحرية
شهد سمير محمود عمر ابوالعلا
الصف الخامس اداره قليوب التعليميه
رقم الجلوس ٦٠٨
شهد سمير محمود عمر ابوالعلا
نتيجه الترم الاول الصف الخامس الابتدائي
رقم الجلوس ٦٠٨
نتيجة للصف السادس الابتدئي الفصل الدراسى الاول بمدرسة الصيفية الابتدئية المطورة رقم الجلوس 1355
842
نرجوا الكاتبة الاسم
منه الله عبد المولي محمد شحاته
منه الله عبد المولي محمد شحاته
محافظه الدقهليه
الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس 39
731
2400098
الصف الخامس رقم الجلوس 511 الاسم الاء صلاح فريج محافضة البحيره
ةينلابسلام اتيىنر ملاىتسنر
مي حسام محمد عبدالمقصود محمد
الصف الرابع الابتدائي
محافظة القليوبية
شهاده الصف الرابعالابتدائي مدرسه الامام محمد متولي الشعراوي ورقم الجلوس ١٦٠٧
محافظه الدقهليه
اداره الغرب
الاسم شهد شريف وجدي محمد غازي
رقم الجلوس 421 مدرسه طاهر بك الرسميه لغات محافظه
انا اسمي حنين محمد فهمى محمد عمر رقم الجلوس ٧٩٤
نِتٌـيِّجّـةّ أّلَصّـفُ أّلَخِـأّمًسِ أّلَأّبًتٌـدٍأّئيِّ
مًحًأّفُـظُةّ أّلَأّسِـکْنِدٍريِّةّ
مًدٍرسِـةّ دٍ/مًحًمًدٍ حًلَمًيِّ مًرأّدٍ
أّلَأّسِـمً جّـنِةّ حًسِـنِ
رقُمً أّلَجّـلَوٌسِ1127
محافظة الغربية مدرسة الشهيد فريد علي نجم
بسمله هانى عبد النبى الصف السادس الابتدائي
نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الاول محافظه المنوفيه الاسم دينا احمد عبدالعاطي عبدالعزيز جادالله رقم الجلوس ٢٠
نرجو منكم معرفة درجات هايدي هاني محمد حسن محمد في الصف الخامس الابتدائي لمحافظة الشرقية مزكز بلبيس ورقم الجلوس ١٥٠
عمر محمد السيد عبد المقصود محمود
حبيبة عبد الحميد ابو النور تناجر
رقم الجلوس 10محافظة المنوفية
رفيداء عماد
نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة الدقهليه مدرسة السيد محمد
رقم الجلوس:41
162 رقم الجلوس الاسم احمد السيداحمد على حفنى محافظه الشرقيه
رقم الجلوس ٤٢١ مدرسة طاهر بك الرسمية لغات محافمحافظة الإسكندرية
رقم الجلوس ٧٩٤ مدرسة طاهر بك الرسمية لغات محافظة الإسكندرية
رقم الجلوس 730
محافظة الاسكندرية
عبدالرحمن شريف عبدالعزيز الجندى
رقم الجلوس 550 محافظة الاسكندريه
ياسين ايفان فتح الباب ابراهيم عبد الله
رقم الجلوس 730
محافظة الاسكندرية
الصف الثالث الابتدائي
مدرسة عزيز اباظة
نور صبري عبد الحكم رقم الجلوس 705
يوسف خالد أنور ابو العباس
رقم ٢٤٥ محافظة المنوفية
يوسف خالد أنور ابو العباس
رقم ٢٤٥
نتبجه
نتيجة الصف الثالث الابتداءي
شهاده الصف الثانى الابتدائى رقم الجلوس 62 محافظه البحر الاحمر اداره الغردقه
نتيجة الصف الرابع الابتدائي
محافظ الغربية
مركز المحلى الكبرى .كفر دمرو
مدرسة جمال عبد الناصر
نتيجة الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس.٢٠٦
محافظ الغربية
مركز المحلى الكبرى .كفر دمرو
مدرسة جمال عبد الناصر
حبيبه عبد العزيز الخباز رقم الجلوس18 ادمنوفيه
نتيجة الصف الرابع الابتدائى
محافظة القليوبية
الاسم حبيبة السيد احمد بيومى
رقم الجلوس 123
ادارة كفر شكر
شهادات الصف الخامس الا بتداىى
يوسف سليمان السيد ابو عضمه محافظه المنوفيه مركز منوف مدرسه السلام الابتدائيه بمنوف رقم الجلوس121 الصف الرابع الابتدائي
يوسف سليمان السيد ابو عضمه. مدرسه السلام الابتدائيه بمنوف الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 121
اريد نتيجه الصف الخامس الابتدائي محافظه الغربيه مدرسه جمال حلمي الشناوي بصفط تراب الا سم /طارق ابراهيم فكري البيومي رقم الجلوس 37
شهادة الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 236865 الاسم مريم ناصر محمد محمد جندي
محافظة الشرقيه
ادارة الزقازيق الازهر
نتيجه رابعه ابتدائي محافظة المنوفية رقم جلوس ٦ مدرسة الشهيد شوقي
نتيجه رابعه ابتدائي محافظة المنوفية رقم جلوس ٦
حبيبه عبد العزيز الخباز 18الصف الخامس
ايه مصطفي عبدالرحيم النحاس
رقم الجلوس 472
الغربيه
الاسم:عمر ياسرسمير عامر محمد عبدالحميد عامر
الفصل:4/2
ادارة:شرق التعليمية
مدرسة:ثروت الرسمية للغات
محافظة:الاسكندرية
رقم الجلوس:448
عمرومحمد رشاد سلام رقم الجلوس 94
الأسم/ مى هانى عياد جرجس عبدة
محافظة اسيوط
رقم الجلوس ٢١٠
الرقم القومى ٣٠٨٠١١٠٢٥٠٢٤٨٢
الصف الخامس الأبتدائى
شهادة الصف الخامس ابتدائى باسيوط
رقم الجلوس ٢١٠
الرقم القومى ٣٠٨٠١١٠٢٥٠٢٤٨٢
الأسم/ مى هانى عياد جرجس عبدة مدرسة عمر بن الخطاب ابتدائي باسيوط الصف الخامس رقم الجلوس ٢١٠ الرقم القومى ٣٠٨٠١١٠٢٥٠٢٤٨٢
احمد محمد عبد المنع رقم الجلوس 4114
اريد نتيجه الصف الرابع الابتدائي تجريبي مدرسه السلام القاهره حلوان ٤٩٨
اريد نتيجة الصف الثالث الابتدائى
الاسم مريم احمدسعيد
الفصل ٢/٢
المدرسه عرب شركس
رقم الجلوس/٢٢٨
محافظه القليوبيه
اداره القناطر الخيرية
ىوسف خالد احمد بخيت الصف السادس الازهر النموذجى سبيكو 1019
736
الصف السادس الابتدائى مدرسة المنتزة ببنى سويف
محمد هشام تانيه ابتدايه مدرسه كريم فرحات الجيزه
انا في الصف السادس الابتداية الازهري معهد كفر الجزار رقم الجلوس 6322
الاسم/احمدمحمودعزيز محمود يحيى
الصف الثاني الابتدائي
رقم الجلوس/20
مدرسه الروضه الابتدائي الحديثة
محافظة المنوفية مركز بركه السبع قريه الروضة
الاداره التعليمية التابعة بركه السبع
الاسم/احمدمحمودعزيز محمود يحيى
الصف الثاني الابتدائي
رقم الجلوس/20
مدرسه الروضه الابتدائي الحديثة
محافظة المنوفية مركز بركه السبع قريه الروضة
الاسم:عمرو خالد محمد زين الدين حسني عبيد الحميد
الصف: السادس الابتدائي
المدرسة: الاورمان بالمعادي الخاصة ( عربي)
الادارة التعليمية التابع لها : المعادي
الرقم القومي : 30511252102298
ريتاج تامر جمال رابعه ابتدائى. مدرسه علاء الدين المطريه رقم الجلوس ٨٤٤
المحافظة الجيزه
الاسم
سجده طارق زكريا
رقم الجلوس 645
محمد هشام متم
نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم التاني 2019
محمد شريف فؤاد عبد الراضي
رقم الجلوس 5024
محدرسة الصديق بالجيزة
الصف الرابع الابتدائي
30706240100201
نتيجه الصف الثاني الابتداءي رقم جلوس ٣٨٧ الاسم كريم عمرو مدرسه الحريه
مهاب عمر فاروق مدرسه محمد كريم الجيزه رقم الجلوس1188
محافظة اية يا فندم، ولو كنت القاهرة برجاء كتابة الرقم القومي والصف الدراسي لنتمكن من عرض النتيجة
السلام عليكرم انا من الصف الرابع في الترم الثاني
2018 اريد ان اعرف نتيجتي
مدرسه:السيده نفيسه في محافظه القليوبيه
عذرا لن يتم رفع نتائج القليوبية على المواقع وستكون متاحه فقط في المدارس.. بالنجاح والتوفيق
اتمني ان اعرف نتيجتي
محافظه اسيوط
انا عايزه اعرف النتيجه بتاعتى انا فى مدرسه الشهيد الشحات فاروق عبد ربه (البحيره بندر دمنهور
عذرا يا أيه لن يتم إتاحه نتائج ابتدائية البحيرة على المواقع فقط يكون متاحة في المدارس
شهاده الصف الخامس الابتدائى الترم الثانى
الاسم/احمد السعيد يحيى سعظ
رقم الجلوس/ ٦٠٤
محافظه البحيره
نأسف لن يتم عرض نتائج البحيرة عبر الأنترنت ستقتصر فقط على المدارس
اريد معرة نتيجتى واختى
برجاء كتابة رقم الجلوس والمحافظة
نتيجه الصف الخامس الابتداءي الازهري الاسم ملك جبريل جابر هواري رقم الجلوس 838
نرجوا نتيجة الصف الثالث الابتدائي والاسم منه صبري شوقى ابراهيم ابو المعاطى رقم الجلوس 134
محافظه بورسعيد مدرسه شهداء بورسعيد رقم جلوس 510
شهاده الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني محافظه اسيوط
الطالبه/فرحانه أحمد خميس
رقم
547
لم بتم عرض نتائج أسيوط عبر موقع المديرية وسيتم عرضها في المدارس فقط
الاسم :علاء محمد احمد عبده حجازي
الفصل: رابعه اول .. ومعنديش رقم قومي
المدرسه: الشهيد رامي محمد الجنجيهي المستقبل واحد
رقم الجلوس: ٤٠٥٥
ارجو معرفت نتيجتى
شهادة الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 2199
الاسم نورهان طه محمد عبد الجواد حسين
محافظة القاهرة
إدارة الزاوية الحمراء مدينة النور
نرجو كتابة الرقم القومي لعرض النتيجة
مي عبد
ارجوا معرفة درجتي حنان سمير احمد محمد رقم جلوسي08 مدرسة الغبوشي الابتداءية المشتركةمحافظة الاسماعيلية
نتيجة ربعة ابتدائى من الاسكندرية مدرسة الالف مسكن رقم الجلوس 609 الاسم مريم احمد محمد عفيفى
اسم غير معروف
اسم رحمة جميل محمد عبد الحميد محمد
فصل تلت تانى
رقم الجلوس 200
المدرسة ابرهيم عبد الهدى
شهادة الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 3199
الاسم بتول يوسف ملاك يوسف
محافظة القاهره
ادارة المطريه
حبيبة رزق حسان عزوز