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نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف “الثالث والرابع والخامس والسادس” نتائج الابتدائية

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف “الثالث والرابع والخامس والسادس” نتائج الابتدائية
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019

نترقب معكم أنباء ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف “الثالث والرابع والخامس والسادس” بجميع المحافظات، والتي من المقرر أن يتم إعلانها رسميا عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، فقط لمحافظة القاهرة، ولهذا نعرض في هذا التقرير أخر أخبار نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 نهاية العام لجميع المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والبحيرة وبورسعيد وسوهاج وأسيوط والمنيا ودمياط والأقصر وأسوان.

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، مبروك لجميع الطلاب، ومن المتوقع أنه يتم إعلان نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس لمحافظة القاهرة عبر الموقع خلال ساعات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف في جميع المدارس خلال الأسبوع الحالي، ولن يتم رفعها عبر مواقع الإنترنت.

نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف

حيث تحتل نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف بداية من نتيجة الصف الثالث الابتدائي ونتائج الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الخامس الابتدائي وحتي نتيجة الصف السادس الابتدائي، اهتمام واسع من جميع أولياء الأمور حيث تعد هذه السنوات هي سنوات التعليم الأساسي ولهذا فأن أولياء الأمور يبذلوا قصاري جهدهم من أجل تحسين أوضاع أولادهم الدراسية ولهذا فأن معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية من أهم المحاور في تحسين سير الطالب وتطويره خلال جميع مراحل التعليم.

نتيجة المرحلة الابتدائية 2018 لجميع الصفوف برقم الجلوس
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف

نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 “الصف الثالث والرابع والخامس”

حيث انطلقت أعمال تجيز امتحانات نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع صفوف الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي في أغلبية المحافظات بالجمهورية، فور الانتهاء من أداء الامتحانات، ولهذا فمن المتوقع إعلان نتائج ثالثة ورابعة وخامسة ابتدائي خلال الشهر الحالي وبالتحديد بعد منتصف الشهر ، كما أنه من المتوقع أن تكون نتيجة الصف الثالث الابتدائي من أوائل نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 التي سيتم إعلانها.

وبعد ذلك سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس ونتيجة الصف الخامس الابتدائي لجميع المحافظات، من خلال المدارس، ولكن يجب أن يتم الانتهاء من جميع أعمال الكنترول ورصد وتجميع الدرجات ومن ثم عرضها على المحافظ لاعتمادها بشكل رسمي وبعد ذلك يتم إعلان نتائج الطلاب.

نتائج الابتدائية 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019

وعلى الرغم من أنه أصبحت سنة سته ابتدائي أو الصف السادس الابتدائي هو عام نقل عادي وليس شهادة، ولكن لا يزال العديد من أولياء الأمور يهتموا بالبحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية 201، ويشار إلى أنه يتم الانتهاء خلال نهاية الأسبوع الحالي أداء امتحانات المرحلة الابتدائية 2019 الترم الثاني.

ولهذا ترقبونا من خلال هذا التقرير حيث سنتابع معكم أخبار ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف الدراسية وسيتم تحديث المقال بشكل دوري.

نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 نهاية العام

بوابة نتائج التعليم الأساسي

سيتم إعلان نتيجة الابتدائية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :

استعلم عن نتيجة المرحلة الابتدائية أخر العام بالاسم

من المتوقع إعلان نتائج الابتدائية بالاسم في المدارس وليس رفعها على مواقع مدريات التربية والتعليم بالمحافظات، كما من المتوقع اعتماد نتائج ثالثة ورابعة ابتدائي خلال نهاية الأسبوع القادم، ترقبونا من خلال هذا التقرير لمعرفة أخر أخبار نتيجة المرحلة الابتدائية 2019.

من المقرر أن يتم البدء في أعمال الكنترول وتصحيح أوراق إجابات الصف السادس الابتدائي خلال الوقت الحالي بالزامن مع امتحانات سته ابتدائي، حيث تحرص مديريات التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتيجة الترم الثاني المرحلة الابتدائية 2019 بجميع المحافظات في أسرع وقت.

نتائج الابتدائية 2019 أخر العام

  • انتهت أغلبية المدارس من تصحيح نتيجة الصف الثالث والرابع الابتدائي.
  • كما تم البدء في أعمال الكنترول للشهادة الابتدائية الصف السادس اليوم بجميع المحافظات.
  • لا تزال أعمال تصحيح نتائج الامتحانات مستمرة حتى الآن بجميع المدارس.
  • من المتوقع إعلان نتائج الابتدائية نهاية الأسبوع.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  21. شهادة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى
    رقم الجلوس ١١٨١

    الاسم شيماء عابدين عبده عطيه
    محافظة الشرقيه
    ادارة غرب الزقازيق

    رد

  22. شهادة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى
    رقم الجلوس ١١٨١
    الاسم شيماء عابدين عبده عطيه
    محافظة الشرقيه
    ادارة غرب الزقازيق

    رد

  23. خالد محمد عوض عبدالله احمد
    رقم الجلوس :٦٠٠٩
    الصف السادس الابتدائي
    محافظة الغربية
    مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات

    رد

  29. عبدالله ياسر عبدالحكيم عثمان عبدالله الصف الثالث مدرسه الشهيدعامر عبدالمقصود أدار ه الدقي الرجاء الرد من أمس مفيش رد لي وشكرا

    رد

  39. شهاده الصف الرابع الابتدائي
    رقم الجلوس ١٧٨٧
    الاسم جنى ناصر مهران رمضان
    محافظه القاهره
    اداره الخليفة والمقطم

    رد

  49. عبدالرحمن عاشور صبرى
    رقم الجلوس ٧٥٠
    مدرسة الامام محمد متولى الشعراوى الابتدائيه بنين
    الصف الثالث الابتدائى
    منطقة شبرا الخيمة التعليميه

    رد

    1. ملك هارون عبد السلام محمد مدرسه جمال عبد الناصر محافظه الغربيه مركز المحله الكبري دمرو. الصف الخامس الابتدائي

  66. الإسم،،،،،، ملك الأمير على إبراهيم
    الصف،،،،،،،،،، الرابع الابتدائي
    رقم الجلوس،،،،،،،، ٣٦٠،،،،
    المدرسه،،،، عزيز اباظة مدينة نصر
    محافظة القاهرة
    وشكرا…. …………. …………

    رد

  81. الاسم زياد أحمد مصطفى أحمد
    مدراسة جماد عبد الناصر الرسمية للغات
    الصف الخامس الابتدائية
    محافظة الجيزة
    رقم الجلوس 822

    رد

  88. نتيجه الصف السادس الإبتداءى بمحافظه الأسكندريه مدرسه ابن النفيس الأسم عبد الرحمن شعبان جمعه عوض إداره المنتزه التعليميه رقم الجلوس ٦١٧

    رد

  90. عبدالله اشرف فؤاد كامل/ مدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائيه المشتركه القاهره الجديده
    رقم الجلوس / 544 الصف الرابع
    الرقم القومي/ 30908300500079

    رد

  102. مريم محمد إبراهيم عبد العزيز محافظه الاسكندريه مدرسه خديجه بنت خويلد
    عايزه شهاده الابتدائيه لسنه سادسه
    رقم الجلوسة811

    رد

    1. سارة مصطفى بيومى عبيد محافظة القاهرة مدرسة ملحق حدائق المعادى التجريبية للغات رقم الجلوس 4233 الصف الرابع الابتدائي الترم الاول

  116. الاسم:عبدالرحمن ايمن
    الادارة: العجمي التعليمية
    المدرسة: أبي بكر الرازي مسائية
    الفصل الدراسي الأول
    الصف: السادس الابتدائي
    رقم الجلوس: 6154

    رد

  132. نريد معرفة نتيجة رابعة ابتدائى ترم اول باسم / حسين على ناجى السيد عمر
    رقم جلوس 1445 مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بمحافظة القاهرة

    رد

  135. الاسم :علاء محمد احمد عبده حجازي
    الفصل: رابعه اول
    المدرسه: الشهيد رامي محمد الجنجيهي المستقبل واحد
    رقم الجلوس: ٤٠٥٥

    رد

  139. اسراء السيد محمد عطيه
    الصف الخامس ديرب نجم شرقيه
    قومى ٣٠٨٠٨٠١١٣٠٨٣٤٣ورقمالجلوس ٥٥٦
    وايه السيد محمد عطيه
    الصف الثالث الابتدائى
    قومى ٣١٠٠٨١٦١٣٠٣٧٠٣ورقم الجلوس ٣٥٩

    رد

  140. اسراء السيد محمد عطيه
    رقم قومى ٣٠٨٠٨٠١١٣٠٨٣٤٣
    رقم الجلوس ٥٥٦
    الشرقيه
    الصف الخامس الابتدائي
    وايه السيد محمد عطيه
    قومى ٣١٠٠٨١٦١٣٠٣٧٠٣
    الصف الثالث الابتدائى
    رقم الجلوس ٣٥٩
    شرقيه إدارة ديرب نجم التعليمية

    رد

  149. تيجه الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2019م
    محافظه القاهره
    اداره الزيتون التعلميه
    الاسم / حسناء حماده شعبان سيد
    رقم الجلوس / 718
    مدرسه حدائق الزيتون الرسميه
    الرقم القومى / 30610130103607

    رد

  171. شهاده الصف الرابعالابتدائي مدرسه الامام محمد متولي الشعراوي ورقم الجلوس ١٦٠٧
    محافظه الدقهليه
    اداره الغرب
    الاسم شهد شريف وجدي محمد غازي

    رد

  174. نِتٌـيِّجّـةّ أّلَصّـفُ أّلَخِـأّمًسِ أّلَأّبًتٌـدٍأّئيِّ
    مًحًأّفُـظُةّ أّلَأّسِـکْنِدٍريِّةّ
    مًدٍرسِـةّ دٍ/مًحًمًدٍ حًلَمًيِّ مًرأّدٍ
    أّلَأّسِـمً جّـنِةّ حًسِـنِ
    رقُمً أّلَجّـلَوٌسِ1127

    رد

  178. نرجو منكم معرفة درجات هايدي هاني محمد حسن محمد في الصف الخامس الابتدائي لمحافظة الشرقية مزكز بلبيس ورقم الجلوس ١٥٠

    رد

  192. نتيجة الصف الرابع الابتدائي
    محافظ الغربية
    مركز المحلى الكبرى .كفر دمرو
    مدرسة جمال عبد الناصر

    رد

  193. نتيجة الصف الرابع الابتدائي
    رقم الجلوس.٢٠٦
    محافظ الغربية
    مركز المحلى الكبرى .كفر دمرو
    مدرسة جمال عبد الناصر

    رد

  197. يوسف سليمان السيد ابو عضمه محافظه المنوفيه مركز منوف مدرسه السلام الابتدائيه بمنوف رقم الجلوس121 الصف الرابع الابتدائي

    رد

  199. اريد نتيجه الصف الخامس الابتدائي محافظه الغربيه مدرسه جمال حلمي الشناوي بصفط تراب الا سم /طارق ابراهيم فكري البيومي رقم الجلوس 37

    رد

  200. شهادة الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 236865 الاسم مريم ناصر محمد محمد جندي
    محافظة الشرقيه
    ادارة الزقازيق الازهر

    رد

    1. الاسم:عمر ياسرسمير عامر محمد عبدالحميد عامر
      الفصل:4/2
      ادارة:شرق التعليمية
      مدرسة:ثروت الرسمية للغات
      محافظة:الاسكندرية
      رقم الجلوس:448

  208. الأسم/ مى هانى عياد جرجس عبدة مدرسة عمر بن الخطاب ابتدائي باسيوط الصف الخامس رقم الجلوس ٢١٠ الرقم القومى ٣٠٨٠١١٠٢٥٠٢٤٨٢

    رد

  218. الاسم/احمدمحمودعزيز محمود يحيى
    الصف الثاني الابتدائي
    رقم الجلوس/20
    مدرسه الروضه الابتدائي الحديثة
    محافظة المنوفية مركز بركه السبع قريه الروضة
    الاداره التعليمية التابعة بركه السبع

    رد

  219. الاسم/احمدمحمودعزيز محمود يحيى
    الصف الثاني الابتدائي
    رقم الجلوس/20
    مدرسه الروضه الابتدائي الحديثة
    محافظة المنوفية مركز بركه السبع قريه الروضة

    رد

  220. الاسم:عمرو خالد محمد زين الدين حسني عبيد الحميد
    الصف: السادس الابتدائي
    المدرسة: الاورمان بالمعادي الخاصة ( عربي)
    الادارة التعليمية التابع لها : المعادي
    الرقم القومي : 30511252102298

    رد

  228. السلام عليكرم انا من الصف الرابع في الترم الثاني
    2018 اريد ان اعرف نتيجتي
    مدرسه:السيده نفيسه في محافظه القليوبيه

    رد

    1. نرجوا نتيجة الصف الثالث الابتدائي والاسم منه صبري شوقى ابراهيم ابو المعاطى رقم الجلوس 134

    2. الاسم :علاء محمد احمد عبده حجازي
      الفصل: رابعه اول .. ومعنديش رقم قومي
      المدرسه: الشهيد رامي محمد الجنجيهي المستقبل واحد
      رقم الجلوس: ٤٠٥٥

  237. شهادة الصف السادس الابتدائي
    رقم الجلوس 2199
    الاسم نورهان طه محمد عبد الجواد حسين
    محافظة القاهرة
    إدارة الزاوية الحمراء مدينة النور

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