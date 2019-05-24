نتيجة الإعدادية 2019 بمحافظة القليوبيه الترم الثاني برقم الجلوس – نتيجة 3 إعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبيه 2019، حالة من الترقب خلال الأيام المقبلة مع بدء إعلان نتائج المحافظات واحدة تلو الأخري، ويذكر بالترم الأول فقد صدر من قبل أمر أدارى من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبيه انه بحلول موسم الامتحانات بالمحافظة يتم إلغاء اجازة العطلة الأسبوعية (يوم السبت ) وذلك بداية من أول يوم امتحانات إلي انتهاء موعد الامتحانات علي مستوي المحافظة في كافة السنوات المختلفة .

ويذكر أنه تم اعتماد جدول الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبيه ابتداء من يوم 13 / 1 / 2019 إلي يوم 18 / 1/ 2019 ، واصدر السيد محافظ القليوبيه تعليماته بتأمين اللجان تأمينا شاملا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وتم تجهيز اللجان وترتيبها بأرقام الجلوس وقامت مديريه التربية والتعليم بمحافظه القليوبيه بإصدار تعليمات لكل الإدارات بجميع المدارس التابعة لها بتسليم الطلاب أرقام جلوسهم .

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبيه 2019

نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبيه يتم الاستعلام عنها بعد انتهاء أيام الامتحانات بأيام قليله، حيث يتم التصحيح فور الانتهاء من أداء الامتحانات وتم تجهيز الكنترول سوف يتم الانتهاء من الرصد والمراجعة علي وجه السرعة، نتيجة تالتة إعدادي بمحافظة القليوبيه 2019 سيتم اعتمادها مباشرة فور الانتهاء من كل اعمال الكنترول وإعلان نسبة النجاح بالمحافظة حيث يتم رفعها علي موقع المديريه .

ويمكنك عزيزي ولي الآمر علي الاستعلام عن نتيجة3 إعدادي بالقليوبيه 2019 عن طريق رابط المديرية الذي نرفقه لحضراتكم في هذه المقالة، نحيط بكم علماً أن من لم تمكن من استخراج نتائج يمكنك ترك تعليق برقم الجلوس وسنقوم مباشرة بالاستعلام عن النتيجة فور ظهور ها رسميا.

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