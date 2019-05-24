“تابع”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس -نتيجة تالتة إعدادي آخر العام

نحن على صدد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحاناتهم ثم يتم مراجعة الأوراق ورصد الدرجات المستحقة لكل طالب ويليها إعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني، الخاصة بمحافظة بورسعيد منتصف العام، وتتطلع الآن أوليا الأمور لاعتمادها ببورسعيد، حيث يرغب كل طالب بمعرفة نتيجته والدرجات الحاصل عليها بعدما بذل جهداً متواصل خلال الاشهر الماضية، ليحصل على الدرجات الراغب بها لتحقيق ما يتمناه بمراحل التعليم القادمة، حيث أن يعلم الجميع أن الشهادة الإعدادية هي ما تحتم على الطلاب وذويهم انتقاله إلى الثانوية العامة أم الثانوية المهنية، وعقب ما يتم الإعلان بشكل رسمياً عن اعتماد النتائج، وبدء توجه الطلاب للدخول على بوابة محافظة التربية والتعليم ببورسعيد للاستعلام.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة بورسعيد

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ومن الجدير ذكره أن عقب ما يتم تحويل أوراق الامتحانات إلى القائمين على تصحيحها يسارعون الوقت لإتمام رصد الدرجات، وتحويلها إلى أن تعتمد، ثم وترفع بموقع التربية والتعليم ، ليبدآ الطلاب في استخراج نتاجهم، لذلك يقوم موقعنا “نجوم مصرية” برصد نتائج الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات فور ظهورها، ويتيح لكافة الطلاب خدمة ترك تعليق حاملاً الاسم أو رقم الجلوس التابع للطلاب لاستخراج النتائج.

الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية لعام2018

اللغة الإنجليزية 30 درجة اللغة العربية 40 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة الدراسات الإجتماعية 20 درجة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة

وبذلك يكون مجموع درجات الترم الأول للشهادة الاعداية عام 2018 من 140 درجة، وهناك عدد من المواد احتسابها ضمن الدرجات وهي كالتالي:-التربية الدينية – الحاسب الآلي – مادة الرسم.

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