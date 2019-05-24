“برقم الجلوس” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 نهاية العام جميع محافظات مصر- نتيجة تالتة إعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 ، تعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من النتائج المترقبة علي مستوي الجمهورية، لذلك مع دخول موسم الامتحانات تتأهب كل أدارة لاستقبال هذا الموسم بتجهيز اللجان الامتحانية وأعداد أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب، حيث انه لا يمكن تكرار رقم جلوس علي مستوي المحافظة فيتم إرسال عدد الطلاب المقيدين بكل مدرسه والمصرح لهم بدخول الامتحانات إلي المديرية لحصر عدد الطلاب الذين سوف يؤدوا الامتحانات في الفصل الدراسي الأول لعام 2019 .

نتيجة تالتة اعدادي 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية والدقهلية وغيرهم من محافظات الجمهورية في إعداد إعلانها رسميا كل محافظة بالتتابع، فتعد امتحان الشهادة الإعدادية من الامتحانات الهامة في حياة الطلاب الدراسية لأنها إنهاء لمرحلة التعليم الأساسي وتأهيب لمرحله الثانوي التي تعد مرحلة تحدد مستقبل كل طالب، ويكون امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة علي مستوي كل محافظه .

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نتيجة 3 إعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 يتم الاستعلام عنها بعد اعتمادها من المحافظين ورفعها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والدخول علي نتائج الامتحانات من تبويب الخدمات الإلكترونية ويتم أدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به ويتم عرض نتيجة الطالب، ونتمنى كل النجاح والتفوق لجميع أبناءنا الطلاب، وفي حال عدم استطاعت الطالب في استخراج نتائجه يمكن ترك رقم الجلوس بتعليق وسنقوم نحن بالاستعلام فور أظهار النتيجة رسمياً.

لا زال ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتماد نتائجهم للترم الأول للعام الدراسي الحالي 2019 وذلك عقب ما تم اعتماد أكثر من محافظة بالأيام السابقة.

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