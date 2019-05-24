“برقم الجلوس” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 نهاية العام جميع محافظات مصر- نتيجة تالتة إعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 ، تعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من النتائج المترقبة علي مستوي الجمهورية، لذلك مع دخول موسم الامتحانات تتأهب كل أدارة لاستقبال هذا الموسم بتجهيز اللجان الامتحانية وأعداد أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب، حيث انه لا يمكن تكرار رقم جلوس علي مستوي المحافظة فيتم إرسال عدد الطلاب المقيدين بكل مدرسه والمصرح لهم بدخول الامتحانات إلي المديرية لحصر عدد الطلاب الذين سوف يؤدوا الامتحانات في الفصل الدراسي الأول لعام 2019 .
نتيجة تالتة اعدادي 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية والدقهلية وغيرهم من محافظات الجمهورية في إعداد إعلانها رسميا كل محافظة بالتتابع، فتعد امتحان الشهادة الإعدادية من الامتحانات الهامة في حياة الطلاب الدراسية لأنها إنهاء لمرحلة التعليم الأساسي وتأهيب لمرحله الثانوي التي تعد مرحلة تحدد مستقبل كل طالب، ويكون امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة علي مستوي كل محافظه .
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نتيجة 3 إعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 يتم الاستعلام عنها بعد اعتمادها من المحافظين ورفعها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والدخول علي نتائج الامتحانات من تبويب الخدمات الإلكترونية ويتم أدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به ويتم عرض نتيجة الطالب، ونتمنى كل النجاح والتفوق لجميع أبناءنا الطلاب، وفي حال عدم استطاعت الطالب في استخراج نتائجه يمكن ترك رقم الجلوس بتعليق وسنقوم نحن بالاستعلام فور أظهار النتيجة رسمياً.
لا زال ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتماد نتائجهم للترم الأول للعام الدراسي الحالي 2019 وذلك عقب ما تم اعتماد أكثر من محافظة بالأيام السابقة.
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التعليقات
انا اسمى فاطمة احمد يوسف ابراهيم انا عيزا نتيجة اولا عدادى لمحافظة قنا مدراسة البحرى قمولا الاعدادية رقم الجلوس 118
اناسعيد سامي ورقم الجلوس ٢٧٩٠٦
محمودخالدسيد فرج
سيد أحمد سيد عباس رقم الجلوس ٢٨٥٧٠
منى عبدالعال عبدالوهاب رقم الجلوس ١١٣٦٤ محافظة بنى سويف مركز ناصر
نتيجة الشهادة الاعدادية برقم جلوس 33644 انا من ادارة قرية البرداعة محافظة القليوبية
مبروك النجاح
انا من بني سويف الاسم دعاءعبدالنبي صادق عبدالعزيز رقم الجلوس 2948 عاوز اعرف النتيجة
عايزه نتيجه الطالب محمد سعيد على عبد المقصود رقم الجلوس 53273
عبدالله رجب على 24554 مدرسة وفيق حسن لطيف الاعدادية البحيرة
غاده ياسر محمد أبو المجد رقم جلوس ٧٦٦٧ من محافظة الأقصر مركز إسنا
يوسف ناصر سيد فراج 10981بالأقصر مدرية القرنه
٧٩٤١١محافظه دكرنس
نيرمين اكرامي محمود جبر رقم جلوس ٤٩٨١٧
الدور الاول مدرسه الزهور الاعداديه بمحافظه سوهاج
أحمد عبد الفتاح محمد رقم الجلوس 41922محافظه الدقهلية
أحمد عبد الفتاح محمد رقم الجلوس 41922
٢١٠٧٦ احمد محمد احمد اسماعيل
اسيوط
رقم جلوس 22514
عبد الرحمن محمد السيد بدوى 38241 العاشر من رمضان مدرسة الثورة
فرح احمد حسنى المحمدية بنات رقم الجلوس2779
مبروك
نتيجة الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الاسم عبدالله محمود مصطفى رقم الجلوس 19785
غادة رجب عبده ابو سريع
نتيجة الشهاده الإعداديه بالأقصر قرية القرنه
مصطفى ادهم صادق محمد رقم الحلوس١٦٠٥٣١
مروة محمود تمام محمد
محافظة السويس
24 اكتوبر الاعدادية بنات
رقم الجلوس 2487
انا لمياء احمد وعوزه النتيجه رقم الجلوس 12097
انا يوسف عايز شهادة تالتة اعداد رقم الجلوس اهو 48163 محافظة القليوبية
نوىان ايهاب محمد محافظه القليوبيه ٤٢٥٣٢
مبروك
اناسعيدسامي ورقم الجلوس
عبدالرحمن سلامه محمد 47383 كفر الدوار محافظه البحيره
سلطان مجدي محمد ٩٧١٧٩
انا اسمى احمد بكر ورقم جلوسى 2288 3 اعدادى
نتيجه الشهادة الاعدايه محافظة الجيزة
منه الله صالح محمد محمود
11335
يوسف محمد حس علي رقم الجلوس 8388
سليمان حجي سالمان احمد رقم الجلوس ٣٩٠٠٢
شهاده الاعداديه منه احمد ابراهيم رشيد ٩٧٨٨ محافظه القليوبيه اداره بنها
نتيجه الشهاده الاعداديه محمود اسامه سليمان موسي سميح ،رقم الجلوس ٦٩٨١٧ محافظة القلوبيه
نتيجه الشهاده الاعداديه محمود اسامه سليمان موسي سميح،رقم الجلوس ٦٩٨١٧ محافظه القلوبيه
نتيجة الشهاده الاعداديه منةالله احمد حسن// رقم الجلوس 96390 محافظة الجيزة ادارة اكتوبر
محافظة البحيره رقم الجلوس ١٧٧٧٣
بلال صبحي عطيه السيد
انا اسمي مريم سمير وعايزه نتيجه تالته اعدادي ورقم جلوسي ١٥٠٧١
برجاء التوضيح آي محافظة تتبعين
مريم عادل عبدالرزاق
عاوز نتيجة تالته اعدادي
191959 المنوفيه الاداره اشمون الاسم جهاد
سيتم الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي المنوفية فور اعتمادها
نتيجة الشهاده الاعداديه شهد حسن فوزي عبدالله دادود //رقم الجلوس 84268 محافظة القليوبيه ادارة بنها
مش هيرودو علشان ليس مطلعتش دولت شكلهم بيهرجوا من اساسا طب انا من القليوبية دة رقم جلوس 48163