نقدم لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة المنوفية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019،وذلك بعد ان اقتربت امتحانات منتصف العام من الانتهاء والتي بدأت يوم الأربعاء الموافق 8-5-2019 وسوف تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019، كما توفر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية خدمة الإستعلام عن نتائج امتحانات تعليم أساسي من خلال رابط رسمي ومباشر.
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
تعتبر محافظة المنوفية من أكبر محافظات الجمهورية بالنسبة لأعداد طلاب الشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة ما يقرب من 107 ألف طالب وطالبة تقريبا، ولذلك نجد هناك اهتمام كبير داخل المحافظة بكل مؤسساتها بامتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مراكز المحافظة، حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة متابعة لسير الامتحانات في الكثير من اللجان في بعض الإدارات التعليمية المختلفة للتأكد من انتظام عملية الامتحانات.
نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019
سوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، وذلك بعد أن تنتهي جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع داخل الكنترولات المركزية في المحافظة، وقد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الأول سوف تكون متاحة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برقم الجلوس، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من قبل السيد المحافظ.
إعلان نتيجة اعدادية المنوفية 2019 ترم ثاني
لم يتبقى سوى أيام وسوف يتم إسدال الستار عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الثاني حيث يتمكن جميع الطلاب والطالبات بكافة الإدارات التعليم التابعة للمحافظة من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال شبكة الانترنت، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة المنوفية قد بلغت 82.11% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال إعلان نتيجة آخر العام فور ظهورها.
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التعليقات
رقم الجلوس43538
اسمة عصام عبد الشافي 39741
نتيجة الشهادة الاعدادية تيرم ثانى
رقم الجلوس / 5432
المحافظة / المنوفية
يارب النتيجة تكون كويسة ونطمن
10781 محافظه المنوفيه منوف مدرسه منوف الاعداديه الحديثه بنات
نتيجه محمد علي عبد الفتاح
الصف السادس رقم الجلوس 45
الرجاء إعطاء درجات هذا الطالب فورا.
كتب تعليقك هنا. اسم حلمي محمدحلمي نتيجه 3إعدادي منوفيه..
7244
خالد وليد عبد الرسول
انه عوزه 48482ممكن
7244
خالد وليد
7244
خالد وليد عبد الرسول منصور
عايز اعرف نتيجتي
رقم الجلوس ٤٨٤٨١
الاسم: احمد محمد سليمان عبدالستار
رقم الجلوس: 48481
اسم المدرسة: ميشرف الأعدادية المشتركه
الدرجات
لغة عربية 15
لغة انجليزية 4
رياضيات 5.5
دراسات اجتماعية 5.5
علوم 2.5
مجموع 32.5
دين 14
كمبيوتر 2
3248 محافظة المنوفية
الاسم: عبدالله وجية عبدالسلام السيد
رقم الجلوس: 3248
اسم المدرسة: ميت مسعود الأعدادية
الدرجات
لغة عربية 22.5
لغة انجليزية 11.5
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 16
علوم 6
مجموع 76.5
دين 14.5
كمبيوتر 3.5
الاسم/دنيا اشرف السيد سند
رقم الجلوس/23898
المدرسة/الشهيد سعيد نبوى بالمنوفية
الاسم: دنيا أشرف السيد سند
رقم الجلوس: 23898
اسم المدرسة: الشهيد ايهاب سعيد نبوى على الاعدادية بالقناطرين
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 15.5
رياضيات 16.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 10.5
مجموع 96.5
دين 18.5
كمبيوتر 4.5
رقم الجلوس/١٥١٠٦
الاسم/حمادة محمد حمدى الخولى
الاسم: حماده محمد حمدي الخولي
رقم الجلوس: 15106
اسم المدرسة: محمد عرفة الاعدادية بكفر فيشا
الدرجات
لغة عربية 32
لغة انجليزية 21.5
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 11
علوم 11
مجموع 99.5
دين 13
كمبيوتر 7.5
احمد السبع الورداني عبد الحميد
رقم الجلوس 26394
محافظة سوهاج
احمد السبع الورداني عبد الحميد
رقم الجلوس 26394
عايدة ابوالعنين السيد رقم جلوس ٤٠٤٥١
الاسم مصطفي عبد الفتاح عبد الجواد جنيدى
43203
الاسم: مصطفى عبدالفتاح عبدالجواد عبدالفتاح جنيدي
رقم الجلوس: 43203
اسم المدرسة: الشيخ عبد الحليم بدر الاعدادية بإبنهس
الدرجات
لغة عربية 24
لغة انجليزية 11
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 10.5
علوم 5.5
مجموع 71.5
دين 9
كمبيوتر 5.5
الاسم \ عبده محمد موسى عبد العزيز رقم الجلوس / 62109 مدرسة الطرانه الاعدادية المشتركة
الاسم: عبده محمد موسى عبدالعزيز
رقم الجلوس: 62109
اسم المدرسة: الطرانه الاعداية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 25
لغة انجليزية 23.5
رياضيات 9.5
دراسات اجتماعية 7
علوم 10
مجموع 75
دين 13
كمبيوتر 5
ياسين عبد الهادي حسن مدرسه الشهيد شوقي بمنيل دويب
رقم الجلوس 23875/21875
علي عبد الناصر طه علي مركز منفلوط رقم الجلوس ١٧٤٤١
55983 كريم عوده
ياسين عبد الهادي حسن مدرسه الشهيد شوقي
رقم الجلوس 23875/21875
الاسم: ياسين عبدالهادى حسن محمد
رقم الجلوس: 23875
اسم المدرسة: الشهيد شوقى عبد الحكيم للتعليم الاساسى بمنيل دويب
الدرجات
لغة عربية 32
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 15
مجموع 112
دين 19.5
كمبيوتر 9
بسمة جمال عبد الحميد عيد
45409
الاسم: بسمه جمال عبدالحميد عيد
رقم الجلوس: 45409
اسم المدرسة: شهداء السادس من اكتوبر الأعدادية بجروان
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 20
مجموع 139.5
دين 18.5
كمبيوتر 10
57819 نيره محمد محمود عبد الهادي
مازن ايهاب عبدالعظيم. المنوفيه. 2737
رفيق محمد فتحي شعبان رقم الجلوس 61560
فرج حمدى مرعى ورقم جلوسى 6849 مدرسة الماى الاعدادية الحديثة
عبلة حمدي محمد محمد اسماعيل الرقم 42601
طيب انا عيز الموقع بتاع النتيجه الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس 46113
رقم الجلوس 32897
38859
رقم الجلوس ٥٢٠٩١/رقم الجلوس ٥١٩٩٥
33293
رقم الجلوس اهو 37264
طيب اسراء سمير علي خليفه من المنوفية رقم الجلوس7681
6168
الاسم عمر ابو العزم على ابو دنيا
عاوز اسم المواقع وانا هحيب النتيجه
شهد عادل كمال حسن
رقم الجلوس ٣٥٨٢٩
رحمه احمد فراج محمد ضباب رقم الجلوس 45365
مدرسة الخضراء تعليم أساسي
الاسم: رحمه احمد فراج ضباب
رقم الجلوس: 45365
اسم المدرسة: الخضرة للتعليم الأساسى رقم 1
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 22
رياضيات 18.5
دراسات اجتماعية 11
علوم 7.5
مجموع 90
دين 8.5
كمبيوتر 4.5
شبين الكوم رقم الجلوس 2816
الاسم: يوسف محمد محمد احمد سلام
رقم الجلوس: 2816
اسم المدرسة: النقيب / طارق محمد طلبه الإعداديةً بشبين الكوم
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 20
مجموع 136.5
دين 19
كمبيوتر 10
عايزة النتيجة الاسم / عبد الله ياسر عيسي السيد زغلول / رقم جلوس /٢٨١٥
الاسم: يوسف محمد محمد ابراهيم الحبش
رقم الجلوس: 2815
اسم المدرسة: النقيب / طارق محمد طلبه الإعداديةً بشبين الكوم
الدرجات
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 24.5
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17.5
مجموع 120
دين 20
كمبيوتر 9
27167
الاسم: محمد احمد محمد رمضان
رقم الجلوس: 27167
اسم المدرسة: كفر أبو محمود الأعدادية
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 26
رياضيات 23.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 11.5
مجموع 108
دين 17
كمبيوتر 5.5
الاسم: رنا محمد عبدالعزيز عفيفى على
رقم الجلوس: 39414
اسم المدرسة: الشهيد/ حمادة غريب عبد العزيز ابراهيم الإعداية بأجهور
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 16
مجموع 125.5
دين 15
كمبيوتر 9
لمياء جمال773
47446
الاسم: احمد محمود كمال عبد العظيم
رقم الجلوس: 47446
اسم المدرسة: اسطنها الأعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 16.5
رياضيات 22
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 15.5
مجموع 99.5
دين 14.5
كمبيوتر 4
محمد ماهر متولي احمد حجازي رقم الجلوس 1361
الاسم: محمد ماهر متولي احمد حجازي
رقم الجلوس: 1361
اسم المدرسة: الوعي القومي الاعدادية بشبين الكوم
الدرجات
لغة عربية 26.5
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 13
علوم 19.5
مجموع 111
دين 15
كمبيوتر 4
50309
الاسم: تقى محمد محمد صقر
رقم الجلوس: 50309
اسم المدرسة: النصرالاعدادية بساحل الجوابر
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 28
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18.5
مجموع 127.5
دين 15.5
كمبيوتر 8
2326
مروة مصطفي رقم الجلوس 22436
2326
حسين حمدي
رقم جلوس 14955 نرجوا الرد
النتيجة هتبان امتا
ممكن الموقع
ممكن النتيجه رقم الجلوس 8863 بالمنوفيه شبين الكوم
8863 شبين الكوم
حسام محمد حسيب عامر
رقم الجلوس 22561
ههههههاى
ولاء عبدالله احمد محمود البعل
رقم الجلوس ١٥٣٦٣
مدرسة سروهيت الإعدادية المشتركه
ولاء عبدالله احمد محمود البعل
رقم الجلوس ١٥٣٦٣
مدرسة سروهيت الإعدادية المشتركه
رقم الجلوس 7394
غير معروف
رقم الجلوس 50341
محافظه المنوفيه مركز الشهداء
2/2/2019
6:04
رقم الجلوس بتاعى 50341
رقم الجلوس 31733
محمد هاشم عبد الحميد
3039 رقم الجلوس
رقم الجلوس 51479
هدى هشام امين
ايمان فوزان محمد عرفان شلبي
رقو الجلوس ٤١١٦٣
قوسنا المنوفيه
مدرسه دمهوج الاعداديه
رقم الجلوس ٤١١٦٣
ايمان فوزان محمد عرفان
قوسنا
مدرسه دمهوج الاعداديه
انا مش عارف كمية الكذب دى ايه الفائدة منها غير أن كل الناس بتدعى عليكم الله ينتقم منكم وبحر أعجابكم ويهرب بيوتكم ويحرق قلوبكم دنيا وآخرة
عبدالله محمد درويش شيحة 231
اسمي : عبدالله محمد درويش شيحة
شبين الكوم
رقم الجلوس:231
ارجوا الرد سريعا
شكرا
اسمي:عبدالله محمد درويش شيحة
محافظة المنوفية مركز شبين الكوم
رقم الجلوس : 231
ارجو الرد !!
هي نزلت ولا لسة
11640
11630
11639
11633
عايدة ابوالعنين السيد ٤٠٤٥١
41511
محافظه المنوفيه ،قويسنا البلد
الاسم :إبراهيم محمد ذكى عثمان
محمد اين توفيق
رقم الجلوس 53570
المنوفية
انا اسمى امل عاوزة اعرف نتيجة \هادة الصف الثالث الاعدادى \ورقمى الجلوس 7003
56382
انا عاز النتيجه رقم الجلوس 56382
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية ٢٠١٩ رقم الجلوس ٣٥٨٩٩
19968
32379 YOUSSEF ALI MOHAMED SHALMAكومازن الاعدادية
رقم الجلوس هو ٥١٧٥٨
سوف يتم جلب النتائج فور اعتماد نتيجة الاعدادية بالمنوفية
احمددرار مدرسه ناصر الاعداديه طهواي اشمون رقم الجلوس 24277
رقم الجلوس 31492
مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادى مركز شبين الكوم رقم الجلوس 5890
عايز النتيجه دي ٦٠٤٠٠
نتيجه الشهاده الاعداديه
رحمه حماده الدمرداش
رقم 27806
رحمه حماده الدمرداش
رقم الجلوس 27806
22381 مدرسة الشهيد عمر محمد الفار
هى النتيجه هتبان امتا فى محافظة المنوفية
هى نتيجه محافظه المنوفيه هتبان امتا ولو بانت حد يجبلى ٧٩٩٥
محمد ناصر محمد قاسم ٣٨٦٩
أمتي هو ظهر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه
اسراء محمد عبدلله 43780
40792
نتيجة الرقم 8005
منه الله هانى الاخناوى مدرسة كفر البتانون الاعداديه 8881
٣٥٣٣٣
11995
ريم أحمد محمدى أحمد أبو النصر شبين الكوم شبرا خلفون رقم جلوس 3530 مدرسة أحمد فؤاد فراج الاعدادية الترم الأول 2019
ريم أحمد محمدى أحمد أبو النصر شبين الكوم شبرا خلفون رقم جلوس 3530
سماح كامل
27100
رقم الجلوس 51682 مدرسه الشهيد وليد نصر اداره الشهداء
مدينه / الشهداء الاسم / عبد الله محمد فتح الله ابرهيام رقم الجلوس /49271
44719
23832
مصطف محمد المنوفية ٢٢٠٥٣
ريم أحمد محمدى أحمد أبو النصر شبين الكوم شبرا خلفون نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2018/2019 رقم الجلوس 3530
رقم الجلوس10104والاسم محمد محمود كامل البرم مدرسة شهداء 6اكتوبر
33992
زياد إبراهيم رقم الجلوس 6305
الرجاء معرفه النتيجه ☺
زياد إبراهيم 6305
والنبي لما تظهر ابعتولي رساله
النهارده 26/1/2019
رقم الجلوس22937 المنوفيه مركز اشمون
ازهار النتيجه
43772
الدرجات امته. ٣اعدادى
الاسم دنيا اشرف السيد سند رقم الجلوس23898
الاسم علاء صابر عبد الرسول مدكور مدرسة شوشاي الاعدادية رقم الجلوس 23670
من المنتظر اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنوفية الترم الأول خلال الايام القادمة، فتابعونا
علاء صابر عبد الرسول مدكور مدرسة شوشاي الاعداديم مركز اشمون رقم الجلوس هو 23670
محمد احمد رقم الجلوس ٨١٧٥
14729
احمد علي رمضان الفرماوي
احمد عبد 33136
اسمي احمد محمد محمد مدد
رقم الجلوس٤٣٢٣
مدرسه الدكتور محمد السيد الشنوانى بمليج
ارجو الرد بسرعه
انا عاوز نتيجته دي 49940
٥١٨٥٦ الاسم على رضا بر مدر سة الشهيد وليد عيد نصر كفر عشما الشهداء المنوفية
ما موعد النتيجه
رقم الجلوس هو 38013
مريم عبدالعزيز محمد شانة
محافظة المنوفية مركز منوف
رقم الجلوس 12101
عايزة النتيجة الرجاء الرد
6117
نتيجة ثالثة اعدادي محافظة المنوفية مركز تلا مدرسة الشهيد محمود الديب ورقم الجلوس ٣١٢٨٧
نتيجة ثالثة اعدادي محافظة المنوفية مركز تلا مدرسة الشهيد محمود الديب ورقم الجلوس ٣١٢٨٧
أنا من محافظة المنوفية مركز تلا عاوزة النتيجة مدرسة الشهيد محمود الديب ورقم جلوسى٣١٢٨٧
١٤٠٨٧
نتيجه الشهاده الاعداديه ورقم الجلوس44344
50361
208997 عام 2019
انا عايز اعرف النتائج
208997
أين نكتب رقم الجلوس
نتيجة الشهادة العدادية
أحمد عبدالعزيز عبدالحميد كروش
50376
النتيجة
الاسم: احمد عبدالعزيز عبدالحميد كروش
رقم الجلوس: 50376
اسم المدرسة: سلامون بحرى ع
الدرجات
لغة عربية 75.5
لغة انجليزية 55
رياضيات 54
دراسات اجتماعية 39
علوم 38.5
المجموع 262
دين 34
كمبيوتر 15.5
اكتب تعليقك هنا…ما الىوم التى تظهر فيه نتيجة محافظة المنوفية
نحن ع الانتظار
محمد احمد شبين منوفيه ل٢٠١٩ الترم الاول هى ظهرت ولا لسه رقم الجلوس ٨١٧٥ ارجو سرعة الرد لو تكرمتم ولكم جزيل الشكر
هى نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الثانى هتظهر امتى
نتيجه الشهااده الاعداديه محافظه المنوفيه الترم التاني 2018 هتبان امتهه بقااا
سوف يتم اعلان نتيجة اعدادية المنوفية يوم الأحد المقبل ، سجل رقم جلوسك واعرف نتيجتك فور ظهورها
احمد سعيد حداد اسماعيل
22268
النتيجة
الاسم: احمد سعيد حداد اسماعيل
رقم الجلوس: 22268
اسم المدرسة: الشهيد محمود هنطش الإعدادية بشنشور
الدرجات
لغة عربية 65
لغة انجليزية 42
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 28
علوم 35
المجموع 200
دين 29
كمبيوتر 16
النتيجه هتظهر أمتي محأفظه المنوفيه بليزز
امته هتبان نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني ف المنوفية انا عايزة كلام مؤكد
كفر دنشواي
على محمد
انتي حلوه اوي
ربنا يخليكي
روان مدحت محمود البغدادي
6510
الرقم القومي 6510
اسم المدرسة الماى الحديثة ع
رقم الجلوس 6510
الاسم جهاد عبدالعليم محمد عبد المرضى صقر
اللغة العربية 38.5
اللغة الأجنبية 30
دراسات 20
جبر 15
هندسة 14.5
رياضيات 29.5
العلوم 20
كمبيوتر 10
تربية دينية 19
تربية فنية 9
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
نتجه مدرسته اللواء مصطفي الصباحي
ظهرت الآن نتيجة اعدادية المنوفية 2018 الترم الأول يرجى كتابة رقم جلوسك
gjj
44197
نتيجه المنوفيه هتظهر امتى
هى النتيجة هتطلع آمنة بالتأكيد
ظهرت على موقع المدرسة
بعد ازنك النتيجه امته بس يكون كلام موكد
بس النهارده اجازه ومفيش حد فى الكنترول ييقى هتظهر ازاى النهارده ولا ايه
النتيجة هتظهر امتي؟
احتمال كبيرة النهارددة بإذن الله