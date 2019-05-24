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“هذا الاسبوع” نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني “الصف الثالث” عبر موقع مديرية التربية والتعليم

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
“هذا الاسبوع” نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني “الصف الثالث” عبر موقع مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس

نقدم لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة المنوفية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019،وذلك بعد ان اقتربت امتحانات منتصف العام من الانتهاء والتي بدأت يوم الأربعاء الموافق 8-5-2019 وسوف تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019، كما توفر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية خدمة الإستعلام عن نتائج امتحانات تعليم أساسي من خلال رابط رسمي ومباشر.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

تعتبر محافظة المنوفية من أكبر محافظات الجمهورية بالنسبة لأعداد طلاب الشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة ما يقرب من 107 ألف طالب وطالبة تقريبا، ولذلك نجد هناك اهتمام كبير داخل المحافظة بكل مؤسساتها بامتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مراكز المحافظة، حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة متابعة لسير الامتحانات في الكثير من اللجان في بعض الإدارات التعليمية المختلفة للتأكد من انتظام عملية الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019

سوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، وذلك بعد أن تنتهي جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع داخل الكنترولات المركزية في المحافظة، وقد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الأول سوف تكون متاحة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برقم الجلوس، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من قبل السيد المحافظ.

إعلان نتيجة اعدادية المنوفية 2019 ترم ثاني

لم يتبقى سوى أيام وسوف يتم إسدال الستار عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الثاني حيث يتمكن جميع الطلاب والطالبات بكافة الإدارات التعليم التابعة للمحافظة من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال شبكة الانترنت، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة المنوفية قد بلغت 82.11% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال إعلان نتيجة آخر العام فور ظهورها.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    1. الاسم: احمد محمد سليمان عبدالستار
      رقم الجلوس: 48481
      اسم المدرسة: ميشرف الأعدادية المشتركه
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      لغة عربية 15
      لغة انجليزية 4
      رياضيات 5.5
      دراسات اجتماعية 5.5
      علوم 2.5
      مجموع 32.5
      دين 14
      كمبيوتر 2

    1. الاسم: عبدالله وجية عبدالسلام السيد
      رقم الجلوس: 3248
      اسم المدرسة: ميت مسعود الأعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 22.5
      لغة انجليزية 11.5
      رياضيات 20.5
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 6
      مجموع 76.5
      دين 14.5
      كمبيوتر 3.5

    1. الاسم: دنيا أشرف السيد سند
      رقم الجلوس: 23898
      اسم المدرسة: الشهيد ايهاب سعيد نبوى على الاعدادية بالقناطرين
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 15.5
      رياضيات 16.5
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 10.5
      مجموع 96.5
      دين 18.5
      كمبيوتر 4.5

    1. الاسم: حماده محمد حمدي الخولي
      رقم الجلوس: 15106
      اسم المدرسة: محمد عرفة الاعدادية بكفر فيشا
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      لغة عربية 32
      لغة انجليزية 21.5
      رياضيات 24
      دراسات اجتماعية 11
      علوم 11
      مجموع 99.5
      دين 13
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: مصطفى عبدالفتاح عبدالجواد عبدالفتاح جنيدي
      رقم الجلوس: 43203
      اسم المدرسة: الشيخ عبد الحليم بدر الاعدادية بإبنهس
      الدرجات

      لغة عربية 24
      لغة انجليزية 11
      رياضيات 20.5
      دراسات اجتماعية 10.5
      علوم 5.5
      مجموع 71.5
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    1. الاسم: يوسف محمد محمد احمد سلام
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      مجموع 136.5
      دين 19
      كمبيوتر 10

    1. الاسم: يوسف محمد محمد ابراهيم الحبش
      رقم الجلوس: 2815
      اسم المدرسة: النقيب / طارق محمد طلبه الإعداديةً بشبين الكوم
      الدرجات

      لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 24.5
      رياضيات 23
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 17.5
      مجموع 120
      دين 20
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: محمد احمد محمد رمضان
      رقم الجلوس: 27167
      اسم المدرسة: كفر أبو محمود الأعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 30
      لغة انجليزية 26
      رياضيات 23.5
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 11.5
      مجموع 108
      دين 17
      كمبيوتر 5.5

    2. الاسم: رنا محمد عبدالعزيز عفيفى على
      رقم الجلوس: 39414
      اسم المدرسة: الشهيد/ حمادة غريب عبد العزيز ابراهيم الإعداية بأجهور
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 26.5
      دراسات اجتماعية 17.5
      علوم 16
      مجموع 125.5
      دين 15
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: احمد محمود كمال عبد العظيم
      رقم الجلوس: 47446
      اسم المدرسة: اسطنها الأعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 30
      لغة انجليزية 16.5
      رياضيات 22
      دراسات اجتماعية 15.5
      علوم 15.5
      مجموع 99.5
      دين 14.5
      كمبيوتر 4

    1. الاسم: محمد ماهر متولي احمد حجازي
      رقم الجلوس: 1361
      اسم المدرسة: الوعي القومي الاعدادية بشبين الكوم
      الدرجات

      لغة عربية 26.5
      لغة انجليزية 26.5
      رياضيات 25.5
      دراسات اجتماعية 13
      علوم 19.5
      مجموع 111
      دين 15
      كمبيوتر 4

    1. الاسم: تقى محمد محمد صقر
      رقم الجلوس: 50309
      اسم المدرسة: النصرالاعدادية بساحل الجوابر
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 25.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18.5
      مجموع 127.5
      دين 15.5
      كمبيوتر 8

  64. انا مش عارف كمية الكذب دى ايه الفائدة منها غير أن كل الناس بتدعى عليكم الله ينتقم منكم وبحر أعجابكم ويهرب بيوتكم ويحرق قلوبكم دنيا وآخرة

    رد

    1. النتيجة
      الاسم: احمد عبدالعزيز عبدالحميد كروش
      رقم الجلوس: 50376
      اسم المدرسة: سلامون بحرى ع
      الدرجات

      لغة عربية 75.5
      لغة انجليزية 55
      رياضيات 54
      دراسات اجتماعية 39
      علوم 38.5
      المجموع 262
      دين 34
      كمبيوتر 15.5

    1. محمد احمد شبين منوفيه ل٢٠١٩ الترم الاول هى ظهرت ولا لسه رقم الجلوس ٨١٧٥ ارجو سرعة الرد لو تكرمتم ولكم جزيل الشكر

    1. النتيجة
      الاسم: احمد سعيد حداد اسماعيل
      رقم الجلوس: 22268
      اسم المدرسة: الشهيد محمود هنطش الإعدادية بشنشور
      الدرجات

      لغة عربية 65
      لغة انجليزية 42
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 28
      علوم 35
      المجموع 200
      دين 29
      كمبيوتر 16

    1. الرقم القومي 6510
      اسم المدرسة الماى الحديثة ع
      رقم الجلوس 6510
      الاسم جهاد عبدالعليم محمد عبد المرضى صقر
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الأجنبية 30
      دراسات 20
      جبر 15
      هندسة 14.5
      رياضيات 29.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 10
      تربية دينية 19
      تربية فنية 9
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم

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