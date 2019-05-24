“استعلم” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم للترم الثاني

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فور ظهورها مباشرة خلال أيام، حيث ينتظر ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة بمختلف محافظات مصر، وذلك عقب نهاية امتحانات نصف العام مباشرة، وبداية عمليات تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات في مختلف الإدارات التعليمية، وسط مؤشرات نسب نجاح مرتفعة نسبياً عن العام الماضي، بناءا على العينة العشوائية التي تم تصحيحها من بعض المواد سلفاً، وسنقوم بوضع رابط نتيجة إعدادية البحيرة برقم الجلوس فور ظهورها من خلال تحديثات المقال.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة، ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الترم الثاني ، والتي تكون حاسمة بشكل كبير في مستقبل الطالب بالمرحلة الثانوية من التعليم، وتضم محافظة البحيرة العديد من الإدارات التعليمية مثل إدارة دمنهور، إيتاي الباروود، كوم حمادة، رشيد، أدكو، المحمودية، كفر الدوار، وغيرها، وينتظر أن تعلن نتائج كافة تلك المناطق عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة
يمكن لجميع طلبة وطالبات ثالثة إعدادي محافظة البحيرة الحصول على نتيجة الترم الثاني برقم الجلوس عن طريق رابط بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة الإلكترونية، وذلك بعد نهاية عمليات تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات مباشرة. ويمكنك الحصول على نتيجتك فور ظهروها برقم الجلوس من خلال الروابط التي سنضعها مستقبلاً.
سيكون بإمكان طلاب محافظة البحيرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس خلال الأيام المقبلة، نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.
في حتام تلك المقالة نتمنى مزيد من النجاح والتوفيق إلى جميع الطلاب بمحافظة البحيرة خلال هذه المرحلة الدراسية الصعبة، من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأيام المقبلة.
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التعليقات
محمد رمضان الصافي البحيره رقم الجلوس 68589
انا اريد الشهاده الإعدادية بمحافظة البحيره الاسم محمد رمضان الصافي نصير رقم الجلوس 68589
النتيجه ظهرت ولا لسه
محافظه البحيره هتظهر انهارده
يا رب نجحكم
محمد زغلول عبد الوهاب ابراهيم
اريد الشهاده الاعداديه محافظه البحيره
رقم الجلوس
42073
محمد زغلول عبد الوهاب ابراهيم
انا عايز الشهادة بالمجموع الكلي
اكتب تعليقك هنا…عوز68509
عايزه نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج رقم
الجلوس 23764
52255
160 52
ايمان مصطفي الطواب
50957
البحيرة 70328
87182
النتيجة ظهرت ولا لا لو سمحتو ارجو الرد
نتيجة ندى سعد أحمد يوسف رقم الجلوس وهو 62020
نعم اريد ان اعرفها والرقم ٧١١٤٧
رقم الجلوس 52125
محمد ناصر رقم الجلوس 20134
نتيجة بسرعة
25244
ا ريد معرفة النتيجة لصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 60294
نعم اريد
86975
ساره عادل احمد
87011
هندمسعد محمد ابوالمعاطي
52415
52399
٣٨٠٣٩
عبير محمد قطب رمضان
عيزه اعرف التوجه 3 عدادي الترم الثانى
رقم الجلوس 88211
محافظة البحيرة مركز ابو المطامير
رقم الجلوس 30041 محافظةالبحيرة مركز اتياى البارود قريةالاحمدية.
عبدالله أحمد محمد الشريف البحيرة 4585
62302
انا زينب سامي امين هاني رقم الجلوس 57382
صفيه رضا رجب في مدرسة عمر نعيم ورقم الجلوس 50163
01110611634
مبروك النحاح
توبوا وادعوا ربنا خير انشاء الله
لو سمحتو ينفع الينك او الموقع الي بيجي من عليه النتيجه
الاسم احمد محمد عمران
الرقم الجلوس 31894
موعد ظهور الشهادة
بكره الصبح وانا اليه من أجل التغيير العدالة الاجتماعية في كل سنة وانت طيب يا باشا ابو حسن سعيد بن جبير على المولود في هذا المجال أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت القادم في كل سنة وانت طيب يا باشا ابو حسن سعيد بن جبير على المولود في
النتيجة بليز انتو غيبتو كدا ليه فى التصحيح انتو بتخترع الذرة وبعد دا كله بتعملوا غلط
يا جماعة احنا ملينا اسود محافظة فيكى يا مصر كل المحافظات ظهرت إلا البحيرة غيبو وبعدين نتكلم بعد الغياب دا كله وبنتظلم
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة
63375
انا مش بعرف انام الليل أبدا لانى قلقانه أوى بسبب عدم ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه البحيره رقم الجلوس هو٨٧٦٩٩
لو سمحتم اناعايزة اعرف النتيجة امتى
اريد شهاده تالته اعدادى بسرعه انا من محافظه البحيره مركزايتاى البارود
ممكن التتيحه رقم الحلوس 60685
نورا محمد لطفي
27381
27087
عايزه الشهاده البحيره بسرعه
اريد النتيجه باسرع وقت ارجوكم
الشهاده بسرعه بليز
عمر عبدالعليم شحاته عبدالسلام البحيره مدرسه الياسينيه
رقم الجلوس 53604
الشهادة باسرع وقت لمحافظة البحيرة
الاسم محمد مسعود رقم الجلوس 43696
عماد
رقم الجلوس 87655
اكتب تعليقك هنا…انا عيذ الشهاده
اريد ارس
ال النتيجه
رقم الجلوس 17202
٤٧٦٤٧
انا عاوز النتيجه وده رقم الجلوس 10621
ياسين مصطفي ياسين
رقم الجلوس 85000
محافظه البحيره _كوم حماده رقم الجلوس 17202
80725
دعاء محمد علي البحيره
أحمد حسن عمارة
رقم الجلوس. 2502
أحمد حسن عمارة
60339 ضروري
محمود مصطفى دسوقى العطار
رقم الجلوس 13761
محافظة البحيرة
الهي ما تطلع خالص ويريحونا
ورنا الشهادة يا اهبل
هدير نصر سعيد شغيشع ورقم الجلوس62241
هدى حسن عباسشعيشع ورقم الجلوس 62239
ملركز شبراخيت
الاسم الاء زكريا عطيه رقم الجلوس 47904 محافظه البحيره مركز كفر الدوار مدرسه 6 اكتوبر اتمنى النجاح ان شاء الله يارب ياراااب امين
يا جماعه احنا بنتظلم في الدرجات خلي في ضمير احنا في رمضان
الترم الاول كانت درجات كلها غلط ولما نلروح نعمل تظلم نلاقى لينا درجات
هههه صح
والله العظيم انتي صح
انا من مدرسة وادي النطرون وعايز الشهادة
رقم الجلوس 80626 محافظة البحيرة
عايز اعرف النتيجة بسرعة عشان انا خايف
وشكرا
انا من مدرسة وادي النطرون
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 80626
رد عليه بسرعة عشان انا خايف اوي
يوسف ممدوح عبد القادر فتحي
رقم الجلوس44002
مدرسه صيره الاعداديه
كفر الدوار
يار جابر السيد 29767
البحيره
مدرسه عبدالمعبود مشهور
يوسف ممدوح عبد القادر فتحي رقم الجلوس44002مدرسه صيره الاعداديه محافظه البحيره كفر الدوار
انا محافظه رقم10142
اروى محمد مسعود حسن يونس
انتى اروى بنت عم فاطمه
٤٤٠٢٨
48337
6عغعاللار
الاسم اية حسن سعيد عبدالمنعم. رقم الجلوس 11348
ناريمان ابراهيم عبداللططف
7723
نتيجه والشهادة الأعداد ى امته تظهر
انا عايزه نتيجه تالته اعددي الترم التاني محافظه البحيره مدرسه المكموره
الإسم أحمد هاني يونس رقم الجلوس 79704
عايز اعرف النتيجه بتيجي ازاي
احمد محمد على ابراهيم شرف مدرسة كوم النصر المحمودية 35 29 19.5 27 18.5 129 13 5.5 8.5
اميره علي رزق السعداوي
17454
المجموع الكلي 119.5
بشكل عام، لما هتضغط على ملف رابط النتيجة هيظهرلك كشف بأسماء الطلاب والمدارس وبيان في مختلف المواد، كل ماعليك هو الضغط من الكيبورد على زر كنترول + سيظهر لك مستطيل “بحث” في يسار أو يمين الشاشة، ضع رقم الجلوس وأضغط على الاتحاه الأسفل ستحصل على اسمك ورقم جلوسك.
محمد7161
لارا سعيد صلاح الدين نبوى المكمورة الاعدادية بنات بندر كفر الدوار 23.5 29.5 18 22.5 13.5 107 15.5
7161
14 يناير 2018. 12م رقم جلوسي 76827
باسرع وقت ممكن لوسمحت
اسماء مديح محمد عبدالخالق صلاح الدين الايوبى الاعدادية ابو المطامير 25.5 23 11 11.5 9 80 17.5 7.5 5
المجموع 80
نتيجة الطالب اسماعيل
انا عاوز النتيجة وهو ده رقم الجلوس 37716
محمد رفعت محمد عبد المالك كيمان دميسة الاعدادية ابوحمص 16.5 6 4.5 12 3 42 7.5 6 2
المجموع 42
لو سمحتم النتائج امتا
رقم جلوسي 83283
هبه هانى حلمى عبدالعاطى حميده
مدرسة إمرى الإعدادية
رقم الجلوس 63819
نروهان احمد زغلي
هبه هانى حلمى حميد ف. امرى ع شبراخيت 36 30 20 28.5 16.5 131 18.5 5.5 10
المجموع 131
المجموع 131
انتى نجح
الاسم سمر ضاحي. رقم الجلوس 13156. مدرسه السيدا صفيه بكوم حماده بحيره
سميره ضاحى حسن محمد صلاح سالم الإعدادية كوم حمادة 38.5 29 20 29.5 20 137 19 8 9
المجموع 137
محمد خيرى مركز ابو حمص 37266
محمد خيري هنداوي بسيوني هنداوي الجرادات الاعدادية ابوحمص 21.5 17.5 18.5 23.5 17 98 10.5 7 5
45857
اكتب تعليقك هنا…ممكن النتيجه رقم الجلوس ٣٧٨٦٢
جمال كمال محمدعبدالسلام ٦٧٨٩٠
وسيم.ابراهيم.عنانى.5364
محمود علاء محمد الغربل 74187
20452
بسمه علاء الدين محمد على البرى البنات الاعدادية القديمة الدلنجات 31 25.5 17 22 17 112.5 14.5 7.5 7.5
لو سمحتم هوا نتيجة 3 إعدادي البحيره حوش عيسى هتبان امتا ولو بانت أطلعها إزاي برقم الجلوس أنا عندي 18 سنه بس عايزها لأختي ممكن تردو في أقرب وقت دا رقمي واتس 01002597914
لو ينفع تتواصلو معايا 😆😆
ولا مش فاضيين لي 😂😂😂💔
وشكرا لمجهودكم😜
شيماء صفوت عبد العزيز عبد القوي السقا
الرقم الجلوس ٣٨٠٦٨
يابنى النتيجه امته الله يكرمكوااا
مدرسه برج رشيد الاعداديه المشتركه
ابراهيم ظريف العبد
يا رب انجح
انا عايز اعرف النتيجة لو سمحت
44918
مصطفي
15304
رقم الجبوس ٦٠٨٠٠ مدرسه لقانه الاعداديه المشتركه شبراخيت
هو كل يوم يتتب اليوم او غدا كأقصى تقدير
احنا تعبنا بجد
ويرجى تحديد معاد محدد للنتيجة
شكرا
البحيره 21353
17766
رقم الجلوس19172
رقم الجلوس 19172
I want my degree plese
اريد الشهادة الاعدادية باسرع ووقت
انا ندى جبريل انا عايزة الشهادة بتعتي please رقم الجلوس بتاعي هو 52688
هي فاضل قد ايه
اكتب تعليقك هنا…فاضل سا عة من دلوقتى بس انا عايز اعرف التنسيق
النتيجه هتتطلع امتى بقا انا خايفه اووووى بجد😥😣😣
النتيجه هتتطلع امتى بقا انا خايفه بجد😣😥
انا تعبت والله هتتطلع متي😢😢
٨٤٨٦
٨٤٨٦
عايزه النتيجه😂❤
انا اريد الشهادة باسرع وقت ممكن
343209ممكن اعرف النتيجه
النتيجه هتظهر يوم الاثنين الجاي
وليد محمد شعبان محمد كردى محافظه البحيره مركز الدلنجات رقم الجلوس 21396
اسلام عبدالسلام محمد علي سليمان
10422
ندى محمد
7605
إدارة بنها التعليمية
انت من بنها😁😁😂😂😅
ايه سعد احمد الخناني
اريد النتيجه في اسرع وقت
الجلوس 66090
هى ممكنتظهر النهاردة
بارت النتيجه بسرعه 😭😭
الأسماء ..خالد عبد الحميد
رقم الجلوس 45118
لو سمحتو النتيجه في أسرع واقت للرقم ده1685
البحيره
انا اريدالنتيجة باسرع وقت 164
انا اريدالنتيجة باسرع وقت
انا عايزة نتيجة باسرع وقت ممكن
يارب انجح واطلع من الاوائل ادعولى طب الشهادة عتطلع امتى
يارب انجح واطلع من الاوائل
ربن يحقق لك هدفك انا كمان انشاءاللة هيكون لى مركز كويس لاننى اثق فى الله لانة من مفتاح النجاح
ربنا يحقق لك هدفك انا كمان انشاءاللة هيكون لى مركز كويس لاننى اثق فى الله لانة من مفتاح النجاح
انا عايزة النتيجة باسرع وقت ممكن
يعني النهارده ولا امتى
خلال ال 24 ساعه اللي جايين
86862
انا عاوزة النتيجة بسرعة ارجوكم انا نجحة انشاء الله
انا خايفه قوووى
تبقي زاكريىااحلوة
متخفيش من حاجة وخليكى واثقة من نفسك دا الثقة فى الله شهادة يااختى وكل تاخيرة وفيها خير لينا اصبرى وهتنالى مرادك باءذن الله
القاهرة و الإسكندرية و الاسماعلية وغيرهم كثير ظهروا
اشمعنا البحيرة الطلاب كلهم جبو آخرهم
مفيش أعصاب في حد فيهم
مش عارف والله حاجه تقهر
ده صحيح 100%
الله ينور عليك
انا عوزة النتيجة بسرعة
انا عاوزة النتيجة باسرع ما يمكن و يارب انجح اجيب مجموع يدخلنى تمريض و اصدقائى معاية وكل اصدقائى ناجحين انشاء الله
سقتين انشاء الله -_-
انا خايفة يارب انجح وجيب مجموع ادخل ثانوى عام
انا عوزة الشهادة عشان امى كل شوية تقولى بكرة نشوفو شهدتك
نجحه انشاء اللة يابنت عمى😘
21975
إدارة مركز دمنهور
مدرسة منشأة راغب
الاسم / محمد ياسر البدري
رقم الجلوس / 55005
انت نجح
انا اريد الشهاده باسرع وقت ارجوكم
محمد ياسر البدري
يارب النجاح
55005
يا جماعة وقت محدد من فضلكوا
حددوا الوقت رجاء
يعنى هى امتى بالظبط عايزة وقت محدد
بكره ان شاء الله
انا عاوز الشهادة في اسرع وقت 📢يارب ا نجح واجيب مجموع
داخل بيه ثانوي عام …..يارب،،
منة بشير إسماعيل
53270
أريد الشهادهو بسرعه ممكن لو سمحتم
لا مش ممكن طبعا
ابراهيم.رضاابراهيم.احمد.البحيره.كفرالدوار.رقم.الجلوس.47525
محمد مسعود محمد محمد البسيونى
43696
يا رب النجاح للكل
الاسم روان عوض سليمان خليفة عبدالواحد
المدرسه طيبة للتعليم الاساسي بنات
ادارة الدلنجات التعليميه
رقم الجلوس 22639
يارب انجح بتفوق
عاوزة النتيجة بسرعة
015797
هذا رقم الجلوس52954
يارب انجح
هيا النتيجه حتطلع امتى ؟؟؟؟؟؟
اسماء يحيى شحاتة عبدالمنعم نعيم
محافظة البحيرة مركز ايتاى البارود مدرسة ماجدة الصرفى. رقم الجلوس 26438
لو سمحتوا نتيجة الرقم دا فور ظهورها 31769
لو سمحتوا نتيجة الرقم دا أول متظهر النتيجة 31769
ياارب انا خايفه جدااا
you must study hard to be successful girl
يعنى هتطلع انهارده ولااي😂😂
لو سمحت
١٣٢٥٨
كوم حماده البحيره
عاوز الشهادة بسرعة
51516
ندى علاء حسن
كوم حماظه البحيره
١٣٢٥٨
انت نجحه عشان كده هتي رقمك
Ilove you
رقم الجلوس حبيبة أحمد السيد صديق 6988 البحيرة كفر الدوار أحمد حامد مرزوق رحمة رقم الجلوس 6534البحيرة كفر الدوار
ارجوا الرد باقصى سرعة داليا علاء حسنى الدالى رقم الجلوس 130
داليا علاء حسنى الدالى رقم الجلوس 130
لو سمحت عايزه نتيجه ادكو بحيره رقم جلوس72064بليز رد
رقم الجلوس 23499
شهد صلاح رشاد رقم جلوسي 44620
ارجو إرسال النتيجة بسرعه
مدرسه الحديثه الاعداديه بنات
دمنهور
رقم الجلوس \١٨٨٦
مستعجله ع ايه 😂
عبدالله الشحات حبيب عوض حبيب
مدرسة حمدي الجمل بقريه سماديس
رقم الجلوس
٦٢٣٧ ٦،
انا نفسى انجاح
568196 دا رقم الجلوس
اتمنى النتيجة بسرعه
انا عوزه الشهاده باسرع وقت رقم الجلوس 14656
يارب انجح حتى لو اجيب 130من140
يا ريت متطلعش الترم دا اصلا
يارب استرها معانا
٩٥٣٦ ارجو تحديد الموعد المحدد لظهور النتيجه
254501
غيره معرف
شهد حمدى هارون احمد
انا عايزة النتيجة بسرعة ورقم جلوسى هو 82938
إنشاء الله كل ينجح
مدرسه السعرانيه الاعداديه المشتركه
10047
محمود مصطفي السيد
فلنتلاتر
يا رب تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية باسرع وقت يا رب تكون كل الدرجات جميلة ومتقوقة
عاوزين نتيجه البحيرة 19364
اكتب تعليقك هنا… احمد سعيد عبد المنطلب ابراهيم جوده 54387محافظه البحيره دمنهور
هياهتظهرامتي
النتيجه با سرع وقت
رقم الجلوس 73868 مدرسه الاعداديه بنات برشيد محافظه البحيره
يارب تظهر محافظة البحيرة هي بتغيب لي كدة د
71748
انا عايز النتيجه باسرع وقت ممكن بعد ازنكم وده رقمى 16062 اعدادية البحيرة
عايزين النتيجه القليوبية ارجوكم
اريد الشهادة الاعدادية ب اسرع وقت
22630
يا رب تظهر النتيجه
يارب النتيجه تكون كويسه ويارب ننجح كلنا قولوا. امين
يارب النتيجه تكون كويسه ويارب ننجح كلنا
امين امين
محافظه البحي
احمد حمدي النتيجه امته ↗️155648
مدرسة مصطفى كامل العدادى
محفظة القاهرة
الصف الثالث العدادى
اريد النتيجه باسرع ما يمكن
هي النتيجة مش هتنزل في الجيزة
الرقم ٦٨٠٧٠
بسملة شحاته محمد فوزى محجوب السماك مدرسة عمر بن الخطاب بحوش عيسى رقم الجلوس ٦٧٥٨٧
فاتن رجب رمضان على٦٤٤٥
هيا النتيجة يوم الخميس دا
هى النتيجه هتطلع امتى
الساعه3
ان قلقان عوزة الشهادة
60130
يارب نجحك
26263
مدرسة عزبة فرنوى الاعداديه لو تكرمتم
الرجاء ظهور درجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
نريد النتيجة وجزاكم الله خيرا
رجاء وليس امراً ياحبذا لو وافيتمونا بالنتيجة وتفصيل الدرجات
يعنى اى مفيش رسوب بالترم الاول
7317
انتو مش عارف عايز الشهاده اسكندريه خلصت معنا والشهاده كلعت
وبعدين الشهاده ظهرت ولا لسه
81142
عايز الشهادة بسرعه
502
35911
ق4ق5
عايز الشهادة بسرعه بسرعه امانه عليكوا
لو تكرمتم عايز الشهادة بسرعه
نريد جميعاً الشهاده الصف الثالث الإعدادي باسرع وقت
26106
الرجاء من سيادتكم تنزيل نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيره باسرع وقت ممكن
نريد معرفة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2018
انا قلقان أريد الشهاده
البحيره
يعني ايه لا يوجد رسوب في الترم الاول
ارجوكم ممكن النتيجه باسرع ما يمكن
ارجو النتيجه تبان بسرعه في البحيره
مصطفي انور محمود احمد بدر
من محافظهالسويس
اريد الشهاده الاعداديه باسرع وقت بمحافظه البحيره
عششش1
اريد معرفه الشهاده بسرعه
انتا شكلك نصاب
رقم الجلوس ٤٠٨٨
انا عايزة النتيجة بسرعة لو سمحتو بأسرع وقت
ممكن النتيجه بسرعه بعد ازنكم
انا عايز النتيجه باسرع وقت ممكن بعد ازنكم
شهادةsoon
أريد الشهاده بأسرع وقت ممكن الاعداديه محافظه البحيره
أريد الشهاده الاعداديه محافظه البحيره
الشهادة كمان 1/2ساعة عتظهر علي موقع الوزارة وانا من البحيرة
مدرسة الراشدين الاعدادية بنات
امتحناتي روعه بجد
البحيره. احنا مخلصين أمتحانات الخميس الموافق 18/1
هذا للعلم فقط وشكرا لك
اريد الشهاده باسرع وقت ممكن لو سمحتم
مدرسةالراشدين الاعدادية بنات
الف مبروك
مدرسةالراشدين الاعدادية بنات
انا أريد الشهاده الإعداديه بأسرع وقت ممكن لو سمحتم