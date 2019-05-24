“استعلم” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس على مديرية التربية والتعليم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية على موقع الشرقية توداي الترم الثاني خلال أيام، حيث بدأت لجان التصحيح على الفور بأعمالها ومباشرة مهامها بعد نهاية الامتحانات، في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسيتم الإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم وموقع الشرقية توداي، فور اعتمادها من قبل المحافظ عبر روابط حسب الإدارة التعليمية كما كان عليه الحال في العام الماضي، وتحتوي مديرية التعليم بالشرقية على العديد من الإدارت التعليمية وهي فاقوس ، القرين ، القنايات ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان ، مشتول السوق ، ههيا ، غرب الزقازيق ، منيا القمح ، الصالحية ، بلبيس ، شرق الزقازيق ، كفر صقر.

روابط نتيجة ثالثة إعدادي الشرقية الترم الثاني 2019 ينتظرها ألاف الطلبة والطالبات رفعها خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على بيان الدرجات والمجموع الكلي لمختلف المواد التي امتحنوا فيها، وها هي الآن متاحة لجميع الطلبة عبر رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وكتابته وبعد ذلك ستظهر النتائج الخاصة به كامله في جميع المواد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

يترقب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية عبر موقع الشرقية توداي ويمكنكم جلب النتيجة برقم الجلوس الخاص بكم، وسنوفر لكم روابط جديد نتيجة إعدادية الشرقية للحصول على النتيجة المنتظرة على بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية وذلك برقم الجلوس.

يريد جميع الطلاب وأولياء أمورهم الاطمئنان على النتائج الخاصة بهم في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة عبر مديرية التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة فتابعونا، خلال وقت قصير ستظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي وسنتابع معكم ما سيحدث من خلال تلك المقالة فتابعوا معنا أعزائي الكرم.

وتجري الآن عمليات تصحيح كافة اوراق الطلاب في كافة المواد الدراسية فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة وسوف نوفر لكن النتيجة حين ظهورها.

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