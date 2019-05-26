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“روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس كل المحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والشرقية والمنوفية

كتب علاء محمد آخر تحديث
“روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس كل المحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والشرقية والمنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

ننشر لكم نتائج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني “الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم عبر بوابة مديرية التربية والتعليم لكافة المحافظات المصرية، حيث بدأت لجان التصحيح في أعمالها بجميع محافظات مصر، بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني مباشرة والتي انتهت في مختلف المحافظات الخميس، وسط ترقب شديد لموعد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي نصف العام، وسنضع لكم روابط نتائج مختلف المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي، أو ما يطلق عليها البعض “ثالثة إعدادي” هي مرحلة هامة من التعليم، فهي بمثابة نهاية مرحلة التعليم الأساسي في مصر قبل الانتقال لمرحلة التعليم الثانوي، ومن خلالها على الطالب الاختيار بعد العديد من المدارس الثانوية سواء العامة أو الصناعية أو التجارية أو غيرها حسب مجموعه أو رغبته.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية

وعبر مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة تعلن نتيجة إعدادية القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وغيرها من محافظات مصر.

توزيع درجات ثالثة اعدادي أخر العام

تم توزيع درجات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بواقع 40 درجة للغة العربية، والإنجليزي 30 درجة، دراسات 20، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، ليكون المجموع الكلي لجميع الدرجات في الترم الثاني 140 درجة، ولا تضاف مادة الرسم والتربية الدينية للمجموع الكلي، وكذلك الحاسب الآلي.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

  6. رقم الجلوس 33045
    محافظة القليوبية
    يارب انا هموت وهشوفها ونبي بالاستاذ علاء محمود
    ممكن تجيبي النتيجه ونبي يامستر
    وشكرا..

    رد

  58. اريد اعرف نتيجة الشهادة الاعداديه الترم التاني مدينة الاسكندرية اداره غرب مدرسة ابوالهول رقم الجلوس 38268 الاسم أحمد السيد أحمد السيد سعيد

    رد

    1. اسم الطال منه الله السيد حسن الداودى جمعه رقم الجلوس3309
      المديريةمديرية بورسعيد التعليمية الإدارةشمال بورسعيد
      اسم المدرسهشهداء بورسعيدالاعداديه المشتركه
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 32 12.5 15 11.5 13 15.5 7.5 2
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

  87. شهاد الاعدادي
    الاسم محمود احمد حمدي احمد مرسي
    رقم الجلوس611
    المدرسه الفيوم الاعداديه الحديثه
    محاحفظة الفيوم

    رد

    1. اسم الطالبمحمود احمد حمدى احمد رقم الجلوس611
      المديريةمديرية الفيوم التعليمية الإدارةغرب الفيوم
      اسم المدرسهالفيوم الاعدادية الحديثة بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31 15 15 16 12 20 7 5

  89. نتيجة الشهاده الاعداعدي في الفيوم
    الاسم محمود احمد حمدي احمد مورسي
    رقم الجلوس 611
    المدارسه الفيوم الاعداديه الحديثه

    رد

    1. اسم الطالبنرمين محمد محمد سيداحمد رقم الجلوس100292
      المديريةمديرية الشرقية التعليمية الإدارةصان الحجر
      اسم المدرسهعبدالعزيز الإمام الاعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 21.5 27.5 19.5 25.5 19 14 6 6

    1. ظهرت

      اسم الطالبسلمى جمال على عبدالعال رقم الجلوس29615
      المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةاسيوط
      اسم المدرسهالمستقبل الخاصة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 30 19.5 30 19 16 8 7

  119. الاسم :خالد محمد مصطفي ابراهيم الجندي

    رقم الجلوس:٧٧٠٤٧

    المدرسه : مدرسه المنشاه الكبري الاعداديه الجديده المشتركه بمحافظة القليوبيه بمركز كفرشكر

    رد

  120. الاسم :خالد محمد مصطفي ابراهيم الجندي

    رقم الجلوس:٧٧٠٤٧

    المدرسه : مدرسه المنشاه الكبري الاعداديه الجديده المشتركه بمحافظة القليوبيه

    رد

  153. انا احمد مخلص عبد الفتاح محمد رقم جلوسك هو ٧٩٩٥٠محافظة المنيا ارجو ابلاغى النتيجة عند ظهورها لعام ٢٠١٨

    رد

  221. لو سمحت بورسعيد نزلت والا لا ولو نزلت رقم الجلوس 1045مدرسة المشير احمد اسماعيل شهد وليد عطية مسعد شتيوى

    رد

  233. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية
    الاسم احمد محمد عبد الحليم اسماعيل
    رقم الجلوس ٣٣٧٦٧

    رد

  259. الشهاده الإعدادية لجميع المحافظات التي لم يتم ظهورها حتي ولكن سوف تظهر أبتداء من الساعه ٨إلي صباح يوم الأحد…. وننبئكم بأن شهادة القليوبية سوف تظهر اليوم مساء…… حسب التأكيدات الرسميه من كنترول الإعدادية… وشكرا

    رد

  265. نتيجة الشهادة الاعدادية … محافظة الغربية..
    رقم الجلوس: 35545
    الاسم: اسراء رشاد رشاد عبده
    مدرسة: الناصرية الاعدادية بنات
    محافظة الغربية يوم اي بالظبط …كده كتير عاوزين نتطمن ونطمن اهالينا

    رد

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة النهضة الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 131308
      الاسم محمد سعيد قرنى عبدالعزيز
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30212262103813
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 18
      الدراسات 12.5
      الرياضيات 18
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 101.5
      Mark1 67.7
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 121.5
      الدين 15
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

  276. من فضلكم اريد نتيجه الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية بأسرع وقت ممكن رقم الجلوس هو 47924 حددوا متي تظهر علشان كده ضغط على اعصابنا

    رد

    2. الادارة البدرشين
      المدرسة الشهيد عاطف الاسلامبولى بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 152145
      الاسم حسن ابراهيم سلامه ابراهيم
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الانجليزية 21
      الدراسات 19
      الرياضيات 21
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 119
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 139
      الدين 12
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 5.5
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة الهرم
      المدرسة قرطبة الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 116815
      الاسم احمد سامى شحاته السيد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30307158800457
      اللغة العربية 37
      اللغة الانجليزية 30
      الدراسات 20
      الرياضيات 28
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 134.5
      Mark1 89.7
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 154.5
      الدين 19.5
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 9.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الوراق
      المدرسة عبدالله بن رواحه ع بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 213254
      الأسم بسنت محمد شعبان عبدالظاهر
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      Social ID 30211012104869
      اللغة العربية 28
      اللغة الأنجليزية 17.5
      دراسات 11
      رياضيات 22
      علوم 10
      المجموع الأساسى 95.5
      Mark1 63.7
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 115.5
      دين 14.5
      تربية فنية 7
      كمبيوتر 7
      A_level1 غ
      A_level2 غ
      الجنسية مصرى
      اتفضلي

    2. انا كمان عايزة شهادتى اسمى هاجر سعيد هلال سليمان
      رقم جلوسى:39930
      مدرستى :الشهيدمحمدكامل عبدالعزيز الاعدادية بقويسنا البلد
      محافظة المنوفية
      😯🙏🙈🙉🙊

    3. ID 40117
      الرقم القومي 39930
      اسم المدرسة الشهيد محمد كامل عبدالعزيز قويسنا البلد ع
      رقم الجلوس 39930
      الاسم هاجر سعيد هلال سليمان
      اللغة العربية 30
      اللغة الأجنبية 13
      دراسات 10
      جبر 4.5
      هندسة 12
      رياضيات 16.5
      العلوم 16
      كمبيوتر 7.5
      تربية دينية 15.5
      تربية فنية 8.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 قويسنا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 477789476

  306. زياد محمد عبد السلام عبد الحليم
    الصف الثانى الاعدادى بنين
    رقم الجلوس862
    محافظه القليوبيه اروجو الرد فوران

    رد

  312. ان يوسف عيدرمضان شعبان بامحافظة الفيوم مدرسة مشية الجمال تعليم اساسي رقم الجلوس هو٤٩٠٢٩رب العرش معنه باذن الله هندخل ثانوي مات خفوش ياناس ياخوفه

    رد

  336. اسمي:اروي سيد جمعه عبد العظيم
    المدرسة:الاعدادية بنات بالفشن
    رقم الجلوس:42730
    المحافظة:بني سويف
    عايزة اعرف النتيجة

    رد

  338. اسمي : اروي سيد جمعه عبد العظيم
    مدرسة:الاعدادية بنات بالفشن
    محافظة:بني سويف
    رقم الجلوس:42370
    عايزه اعرف نتيجتي

    رد

    1. الاسم/محمد محمود نجاح عبد القادر طنطاوي
      مدرسه/طه حسين
      رقم الجلوس/463001
      محافظه/القاهره

    1. لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 27
      جبر 10
      هندسة 14.5
      الرياضيات 24.5
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 18
      المجموع 123
      دين 18
      كمبيوتر 6.5

      بحث عن نتيجة أخرى

    1. رقم_الجلوس 13401
      علياء نبيل حلمي عبده
      الاسم
      ادارة العامريه التعليميه
      الادارة
      أسماء بنت ابى بكر الاعدادية بنات
      المدرسة
      عربى 33.5
      انجليزى 29.5
      دراسات 17
      هندسه 14.5
      علوم 20
      رسم 7
      دين 19
      حاسب 13.5

      النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعل

    2. يوسف ايهاب سمير عبدالرحمن
      الاسم
      ادارة شرق التعليميه
      الادارة
      الأمريكية الحديثة الدولية
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      31
      -2
      13.5
      -2
      -2
      -2
      20
      -2
      -2