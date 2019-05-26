“روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس كل المحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والشرقية والمنوفية

ننشر لكم نتائج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني “الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم عبر بوابة مديرية التربية والتعليم لكافة المحافظات المصرية، حيث بدأت لجان التصحيح في أعمالها بجميع محافظات مصر، بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني مباشرة والتي انتهت في مختلف المحافظات الخميس، وسط ترقب شديد لموعد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي نصف العام، وسنضع لكم روابط نتائج مختلف المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي، أو ما يطلق عليها البعض “ثالثة إعدادي” هي مرحلة هامة من التعليم، فهي بمثابة نهاية مرحلة التعليم الأساسي في مصر قبل الانتقال لمرحلة التعليم الثانوي، ومن خلالها على الطالب الاختيار بعد العديد من المدارس الثانوية سواء العامة أو الصناعية أو التجارية أو غيرها حسب مجموعه أو رغبته.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية

وعبر مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة تعلن نتيجة إعدادية القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وغيرها من محافظات مصر.

توزيع درجات ثالثة اعدادي أخر العام

تم توزيع درجات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بواقع 40 درجة للغة العربية، والإنجليزي 30 درجة، دراسات 20، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، ليكون المجموع الكلي لجميع الدرجات في الترم الثاني 140 درجة، ولا تضاف مادة الرسم والتربية الدينية للمجموع الكلي، وكذلك الحاسب الآلي.

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