رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “الصف الثالث” الترم الثاني على موقع مديرية التربية والتعليم

نترقب ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية يترقب من قبل ألاف الطلاب منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة، وسنرصد من خلال المقال التالي نتيجة الترم الثاني الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عن طريق بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وموقع الشرقية توداي، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

روابط نتيجة إعدادية الشرقية من المقرر أن تكون جاهزة خلال الشهر الحالي، حيث أوشكت لجان تصحيح أوراق الطلبة والطالبات على نهاية اعمالها، ليتبقى بعد ذلك مرحلة الكنترول وتجميع الدرجات قبل عرضها على السيد المحافظ، ويتبع محافظة الشرقية العديد من الإدارات التعليمية مثل إدارة الزقازيق، إدارة ابو كبير، إدارة أبو حماد، إدارة منية القمح التعليمية، إدارة بلبيس، وغيرها.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالإسم ورقم الجلوس من خلال ملفات يمكن فتحها على برنامج “أكسل” والبحث عن نتيجتك، وذلك بعد أيام من الآن، وسنقوم بوضع تلك الملفات ورفعها إليكم بمجرد ظهورها.

حالة النتيجة “ لم تظهر بعد ” من ” من هنا

ويعرض موقع الشرقية توداي التابع للمحافظة روابط نتيجة إعدادية الشرقية فور صدورها رسمياً، واعتمادها من قبل المحافظ، وتضاف مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات للمجموع الكلي 280 درجة، ولا تضاف مواد الحاسب الآلى والتربية الدينية والتربية الفنية.

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