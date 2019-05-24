رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “الصف الثالث” الترم الثاني على موقع مديرية التربية والتعليم

نترقب ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية يترقب من قبل ألاف الطلاب منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة، وسنرصد من خلال المقال التالي نتيجة الترم الثاني الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عن طريق بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وموقع الشرقية توداي، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور ممدوح غراب.
روابط نتيجة إعدادية الشرقية من المقرر أن تكون جاهزة خلال الشهر الحالي، حيث أوشكت لجان تصحيح أوراق الطلبة والطالبات على نهاية اعمالها، ليتبقى بعد ذلك مرحلة الكنترول وتجميع الدرجات قبل عرضها على السيد المحافظ، ويتبع محافظة الشرقية العديد من الإدارات التعليمية مثل إدارة الزقازيق، إدارة ابو كبير، إدارة أبو حماد، إدارة منية القمح التعليمية، إدارة بلبيس، وغيرها.
روابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية
يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالإسم ورقم الجلوس من خلال ملفات يمكن فتحها على برنامج “أكسل” والبحث عن نتيجتك، وذلك بعد أيام من الآن، وسنقوم بوضع تلك الملفات ورفعها إليكم بمجرد ظهورها.
- حالة النتيجة “ لم تظهر بعد” من هنا
ويعرض موقع الشرقية توداي التابع للمحافظة روابط نتيجة إعدادية الشرقية فور صدورها رسمياً، واعتمادها من قبل المحافظ، وتضاف مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات للمجموع الكلي 280 درجة، ولا تضاف مواد الحاسب الآلى والتربية الدينية والتربية الفنية.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
محمد محمود حسن احمد رقم الجلوس3208 مدرسه احمد عرابي الشرقيه
اداره بلبيس التعليميه مدرسه الشهيد هاشم الرفاعي رقم الجلوس 31948
ممكن النتيجة
محمد خالد عبدالحكيم
محافظة الشرقيه
7990
777
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة المنيا مركزملوىمدرسة نبيل والى الاعداديه بنين الاسم رافت عصام فاروق عبد القادر رقم الجلوس 93495
والله. حرام. عليكو حرقتو. دمنا الله. يحرق. دمكم
اظهرو النتيجة الترم الثاني حرام كده
خالد مجدي محمد
1091
مدرسه الحسنيه الاعداديه بمحافظه الشرقيه
دينا حمدي
احمد مصطفى ابرهيم محمد
رقم الجلوس ٥٨٩٥٥
ديرب نجم
شعبان صلاح صبحي ٧٣٧٠٤
هتظهر امته
شهاده الصف الثالث محافظه الشرقيه
الاسم/هاجر سعيدمنير محمد
رقم الجلوس/٨٥٤٢
اسم المدرسه/المسلميه الاعداديه رقم ٢
42060 رقم الجلوس
اية
رقم الجلوس 41412
محافظة الشرقية
محمد كسروي بطل مرعي
رقم الجلوس ٧٨٥٠
مدرسه الشهيد مصطفى رجب العطار
محافظه المنيا
مركز مغاغه
17063
حاضر بس مش عايزك تتعصبي كده
انا عايزة اعرف نتجتي محافظة الشرقية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو زهور النتيجه بسرعه وربنا يوفقنا
شاهده محمود محمد طاهر احمد حسن محافظة الجيزه الرقم 151306
لو سمحت عايز اعرف النتيجه امتي هيا يوم الثلاثاء فعلا بالليل
ايه ياشبح بيقولو يوم الخميس مش انت بردك شرقيه
شهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية منشأة ابوعمر
متى ستظهر نتيجة الشرقية؟
رقم جلوسى 31290
قريب انشاء الله
خالد مجدي محمد 1091
ياريت النتيجه بتاعت الترم الاول تتراجع كويس علشان انا واحده شطره ودى مش النتيجه بتاعتى ولا اللى كنت متوقعاها فارجو من كل اللى هيقرا التعليق يدعيلى ويقول يارب تجيبى المجموع اللى نفسك فيه يا رغده علشان تفرحى وتفرحى اهلك اللى نفسهم يفرحوا مره واحده فى حياتهم
ارجوكم بنزول النتيجة با قرب وقت ممكن أتمنى التوفيق من عند الله تعالى.
حرام عليك الله
ششششششششششششششش
علياءاشرف
محمد ابراهيم
اريد شهاده علياء اشرف محمد ابراهيم محافظه الشرقيه اداره الحسينيه
اريد شهاده علياء اشرف محمد إبراهيم محافظه الشرقيه مركز الحسينيه
اريد النتيجه رقم الجلوس ٦١٦٠٢ مدرسة صلاح سالم الاعداديه المشتركه بصفط زريق
عاىزة اعرف درجتى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتاج مدرسة عطوه رمضان الاعدادى
السيد محمد عبد الرحمن سليمان رقم الجلوس ٩٨١٦٨
عبد الناصر علي السيد امين 108791
عبد الناصر علي السيد امين
108791
٨٩٦٧
انا عايزه النتيجه بتاعتي
انا عايزه النتيجه بتاعتي
29288
٥١٣٦٦
محمود الباز محمد
88866
عبدالحمن احمد محمد شحاته
48668
عبدالرحمن احمدمحمد شحاته
48668
الشهاده إلا عدا دي بمحافظة الشرقية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسه قرية طارق بن ذياد للتعليم الاساسي ادارة منشأة ابوعمر شرقية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مرور الوقت الذي كان في السابق من جديد
رقم الجلوس
44823
محافظه اسيوط
مدرسة الاقباط بنىن
هبه محروس عبد العليم
رقم الجلوس 101358
هبة محروس عبدالعليم جودة اسم الطالب
101358 رقم الجلوس
منشأة أبو عمر الادارة
منشاة أبوعمر ع المدرسة
12 عربي
21 انجليزي
10 دراسات
7.5 جبر
7.5 هندسة
3 علوم
61 المجموع
4 تربية دينية
7 تربية فنية
3 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
انا عبدالرحمن شكرى رقم الجلوس 49379
اسم الطالب
49379 رقم الجلوس
أبو حماد الادارة
كفر ابونجم ع المدرسة
36 عربي
28 انجليزي
20 دراسات
14 جبر
14 هندسة
18.5 علوم
130.5 المجموع
19 تربية دينية
8 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0
27656
خلود عبدالمنعم رجب ابراهيم بيومى اسم الطالب
27656 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
هاشم الرفاعى ع بنات المدرسة
36 عربي
25 انجليزي
20 دراسات
14 جبر
7.5 هندسة
16.5 علوم
119 المجموع
16 تربية دينية
7 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0
خلود عبدالمنعم رجب ابراهيم بيومى اسم الطالب
27656 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
هاشم الرفاعى ع بنات المدرسة
36 عربي
25 انجليزي
20 دراسات
14 جبر
7.5 هندسة
16.5 علوم
119 المجموع
16 تربية دينية
7 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الحمد لله على كل شئ
هل تم اعتماد النتيجه ام لا
وقم جلوسي 96856
131
عبير علاء مجاهد عبدالعال اسم الطالب
96856 رقم الجلوس
الحسينية الادارة
المناجاة الجديدة ع المدرسة
37.5 عربي
28.5 انجليزي
19.5 دراسات
13 جبر
14 هندسة
18.5 علوم
131 المجموع
20 تربية دينية
6 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
حرام عليكو
انابوس اداكو
٩١٧٢٣
السيد سمير عزت
محمد من الشرقية .يارب استرها.رقم.الجلوس.65135
محمد رمضان عبدالحميد بيومي محمد اسم الطالب
65135 رقم الجلوس
ههيا الادارة
الشهيد المغاورى ت س بالاحسانية المدرسة
32.5 عربي
30 انجليزي
19.5 دراسات
13.5 جبر
15 هندسة
17.5 علوم
128 المجموع
19 تربية دينية
6 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
فوزية احمد الصادق محمود بركات
رقم الجلوس 65164
اسم الطالب
65164 رقم الجلوس
ههيا الادارة
الشهيد المغاورى ت س بالاحسانية المدرسة
26 عربي
15 انجليزي
15.5 دراسات
10 جبر
13 هندسة
4 علوم
83.5 المجموع
10 تربية دينية
8 تربية فنية
8.5 حاسب
0 مستوى أول
0
فوزيه احمد الصادق محمود بركات اسم الطالب
65164 رقم الجلوس
ههيا الادارة
الشهيد المغاورى ت س بالاحسانية المدرسة
26 عربي
15 انجليزي
15.5 دراسات
10 جبر
13 هندسة
4 علوم
83.5 المجموع
10 تربية دينية
8 تربية فنية
8.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
حرام عليكو انا اتعبت وبنت خلتى
رقم الجلوس 107282
الاسم عمرو خالد عبدالحميد
عمرو خالد عبدالحميد مصطفى حسانين اسم الطالب
107282 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
ميت حمل ع /دمج المدرسة
34 عربي
28 انجليزي
16 دراسات
11 جبر
12.5 هندسة
17 علوم
118.5 المجموع
16 تربية دينية
7 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0
انتو قرفنا معاكو ليه
نهبوا اعصابنا😯😯😯😟😟😵😵😳😳
حرام عليكو بئا من يوم السبت بتقولو بعد ساعات قليلة ولا بتنزلوا ولا زفت
احنا اعصابنا تعبت منكو نزلوها بئا وكفاية كذب
اسم الطالب احمد غريب محمد غريب عثمان رقم الجلوس 43343 بمحافظة الشرقيه إدارة مركز مشتول السوق التعلمية مدرسة البركاوي
72657
105,5
اسم الطالب
72657 رقم الجلوس
أبو كبير الادارة
الغابه ع المدرسة
30 عربي
22 انجليزي
20 دراسات
9.5 جبر
9.5 هندسة
14.5 علوم
105.5 المجموع
18.5 تربية دينية
7 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
ي جماعه النتيجه دي مش هتظهر
@@
رقم الجلوس 24544
محمد اسماعيل عبدالله المأمون اسماعيل اسم الطالب
24544 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
ميت حمل ع م المدرسة
33.5 عربي
28 انجليزي
19.5 دراسات
15 جبر
14.5 هندسة
17.5 علوم
128 المجموع
15.5 تربية دينية
8 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
يارب الستر من عندك
ناديه محمد عبدالفتاح رقم الجلوس٢٣٥١٩
ندي احمد عطية رقم الجلوس 86034
محافظة الشرقية
مازن محمود طلعت عبدالعليم اسم الطالب
86034 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
الفدادنه ت . س المدرسة
36.5 عربي
26 انجليزي
19.5 دراسات
14.5 جبر
14 هندسة
16.5 علوم
127 المجموع
18.5 تربية دينية
7 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
نتيجه رانيا محمدالسعيد عبدالل ارد
رقم الجلوس ٧٦٨٥٥
نتيجة رانيامحمدالسعيدعبدالقادر
فرح وليد الديري
رقم الجلوس٤٢٧٨٠
سامح عبد الحميد السيد
ديرب البلد
56656
سامح عبدالحميد السيد عيد اسم الطالب
56656 رقم الجلوس
ديرب نجم الادارة
ديرب البلد ت س 1 المدرسة
35.5 عربي
28 انجليزي
19 دراسات
14 جبر
13.5 هندسة
15 علوم
125 المجموع
14 تربية دينية
6 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
٧٥٩٧٢
مع اه ال ال انا اه لسه بدرى ت
زياد محمد سعيد الغمرى رقم الجلوس18108
سعيد سعيد عطوه مشرف الجندى اسم الطالب
18108 رقم الجلوس
القنايات الادارة
القنايات ع بنين المدرسة
9 عربي
16.5 انجليزي
16 دراسات
5 جبر
7.5 هندسة
4.5 علوم
58.5 المجموع
2.5 تربية دينية
6 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
داليا انور ماهر محمد
كفر صقر الاعداديه بنات
75745
١١٨,٥
٥٣٦٥٦
الرجاء اظهار النتيجة في التو بلاش توتر وتدمير الاعصاب😈😠😢😨😧
رقم الجلوس هو 84980
احمد محمد مصطفى على جاد اسم الطالب
84980 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
منشأة القاضى المدرسة
32 عربي
17 انجليزي
20 دراسات
5.5 جبر
7.5 هندسة
10 علوم
92 المجموع
16.5 تربية دينية
7 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
حرام عليكو انت بتعملوايه كولو المعاد لو مش عرفين مش ات قولو
عمر متاز بهي الدين محمد عتمان
رقم الجلوس٤٧٣٣٥
خلصونة بقا الشهادة هططلع ولا لاء
انت مش قولتوا انه هى هاتظهر يوم الثنين
سماح محمد محمد طلبه
رقم الجلوس ٥٥٢٤٧
مدينة القرين
محافظة الشرقية
اسمي هو محمود محمد علي عطا ربيع سليم
رقم الجلوس… هو ١٢١٧٣ مدرسه مجمع الصيادين
حرام عليكوا والله الشرقيه امتي 😭
اسماء محمد محمد ابراهيم
رقم الجلوس / ٧٣٧٦٤
حجاب زكى رقم الجلوس 45112
يارب وفقنا
النتيجة انهارده
مصطفي احمد حسبن 16727
زياد محمد حامد عبدالله رقم الجلوس 5427
شروق شرف 13359
ندى ممدوح84957
اسم الطالب
84957 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
النوافعة ع م المدرسة
28.5 عربي
22 انجليزي
19.5 دراسات
11 جبر
10 هندسة
19 علوم
110 المجموع
18 تربية دينية
6 تربية فنية
5.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
سلمي محمد محمود عبد الحميد حلبي11634
سلمى محمد محمود عبدالحميد اسم الطالب
11634 رقم الجلوس
غرب الادارة
ام الابطال ع بنات المدرسة
39.5 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
15 جبر
13.5 هندسة
19.5 علوم
137.5 المجموع
18.5 تربية دينية
8 تربية فنية
8 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
النتيجة آمنا من فضلكم
32653
اسم الطالب
32653 رقم الجلوس
العاشر الادارة
طارق بن زياد ع المدرسة
37.5 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
15 جبر
15 هندسة
19 علوم
136.5 المجموع
20 تربية دينية
7 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
النتيجة هتظهر امتي وهنجبة من علي اي رابطة
بعد ازنكو الشهادة هططلع امتي وهن جبه من اي رابطة
شهادة الصف الثالث الاعدادى بامحافظة الشرقية
رقم جلوس الاء محمد احمد رمضان ١٤٢٤٩
ممكن تحدد اليوم اللى هتظهر فيه النتيجة هو ايه بالظبط لو سمحتو
الإسم:اميرة محمد شعبان
رقم الجلوس:1745
ارجوكم ظهور النتيجة بسرعة
رقم الجلوس:85628
اسم الطالب
85628 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
المزارقة ع المدرسة
34 عربي
26.5 انجليزي
20 دراسات
11 جبر
13.5 هندسة
17.5 علوم
122.5 المجموع
18 تربية دينية
7 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
رقم الجلوس 85628
ارجوكم ظهور النتيجة بسرعة
رقم الجلوس 028086
لا عفوآ با كدا حرام بجد يعني
ولما حضراتكم مع احترامي محددين
انها هتخرج النهارده ومخرجتش
ومتحددوش مواعيد تانيه مش كل مره بكره ومره بعده الواحد معتش فى اعصاب وكتاب الله
امتى
متا تظهر
أحمد وحيد مح43418
مد السيد
اسم الطالب
43418 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
الشهيد عادل عبدالحميد المدرسة
39 عربي
29 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
14.5 هندسة
20 علوم
137 المجموع
18 تربية دينية
7 تربية فنية
8 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
النتيجه امتي لو سمحتوا
الأثنين أو الثلاثاء بإذن الله
مادام هيا مظهرنش بتحطوا روابط ليه
امتى هتظهر
من يوم الجمعه بتقولو خلال دقاق حرام كده لوتسمحو عرفونا المعاد الى هتظهر فيه
قولنا خلال ساعات، وبالفعل النتيجة ستكون متاحة خلال 48 ساعة
انا الاء ايمن محمود محمد
رقم الجلوس 5101
أريد رءيه شهاده الصف الثالث العمادي
10897
لو سمحت النتيجه هتظهر امتى
47321 ابو حماد شرقيه
شهاده 3 اعدادي محافظة الشرقيه هتظهر امتي
إدارة الحسينيه شرقيه مدرسة ابوسعفان رقم الجلوس 97185
نتيجة الصف الثالث الإعدادي
هتظهر امتي
نصرة عبدالسلام السيد عبد السلام على سعيد رقم الجلوس٥٠٠٦
محمد ايهاب عبد المنعم ابراهيم مصطفى رقم الجلوس ٨٣٣٢
شهدلاا عدديه ا بو كبير امته
عبداارحمن محمد رشاد زهو