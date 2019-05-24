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“أعرف نتيجتك”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الشرقية -سوهاج – أسيوط -برقم الجلوس ” الصف الثالث الإعدادي”

كتب رانيا خليفه آخر تحديث
“أعرف نتيجتك”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الشرقية -سوهاج – أسيوط -برقم الجلوس ” الصف الثالث الإعدادي”
نتائج الشهادة الإعدادية محافظ أسوان

أوشكنا على استقبال “نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  ” للفصل الدراسي الثاني، عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم منذ عدة أيام ويليها إعلان النتيجة في عدد من المحافظات بالتتابع، حيث انتهي طلاب الصف الأول والثاني الاعدادي، من أداء الاختبارات، والآن في حالة تأهب للإعلان عنها، وبشكل مستمر نتابع سوياً نتيجة تالتة اعدادي الترم الثاني بالمحافظات.

ويستطيع طالب الشهادة الإعدادية الترم الثاني معرفة نتيجته عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، واتباع طريقتين سواء برقم الجلوس أو باسم الهوية، وذلك لسهولة الحصول عليها دون مشقة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

وفي السياق ذاته هناك عدة محافظات مجاورة تم اعتمادها ورفع نتائجها عبر مديرية التربية والتعليم التابعة لها منها محافظة  الإسكندرية والجيزة،  عن صدد انطلاقة ظهور نتائج الطلاب لبقاية المحافظات فور اعتمادها، وذلك خلال الساعات القادمة، للتأكد من رصد درجات الطلاب بعناية، حتي ينال كل طالب ما يستحق.

ومن الجدير معرفته أن مرحلة الشهادة الإعدادية، هي الأهم في حياة الطالب وذويهم، كونها مراحل التعليم الأساسي ومرحلة انتقالية تحدد من خلالها اتجاه الطالب للمراحل التعليمية بالمستقبل.

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وبعد اعتماد النتائج في اكثر من محافظة خلال هذا الأسبوع لم يتبق سواء عدد قليل من المحافظات لاعتماد أوراق الامتحانات وإعلان ظهورها، لذا أصبحت عمليات البحث عبر محرك جوجل في تزايد مستمر بتلك الفترة، ولذلك دائما يحرص موقعنا “نجوم مصرية” متابعاً بتغطية كاملة لجميع نتائج المحافظات فور اعتمادها، ووضع الروابط الخاصة بكل محافظة لتيسير عملية استخراج النتيجة للطلاب دون عناء، كما يتيح للطلاب خدمة ترك تعليق يحمل رقم الجلوس أو اسم الهوية للاستعلام له عن النتيجة ورفعها بالمقال،  وذلك لمساعدة الطالب وتقليل عبء التوتر عليه.

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عن الكاتب

رانيا خليفه

خريجة حقوق واعمل محررة بالمواقع الإلكترونية وأفضل تغطية الأخبار الفنية

التعليقات

    1. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة أسوان بيتم برقم الجلوس من فضلك اتركي رقم الجلوس للاستعلام لكي عن النتيجة بالتوفيق

    1. نتائج الامتحانات
       
      اسم الطالب هناء مكى عيد جاد الله رقم الجلوس56219
      المديرية مديرية قنا التعليمية الإدارةقوص
      اسم المدرسه صلاح الدين الايوبي الإعدادية بحجازة قبلي
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 140 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 37 23.5 13.5 23 18 115 8 8

  20. حسام عبدالمنعم محمد سليمان
    رقم الجلوس 19658
    محافظه قنا
    مركز دشنا
    مدرسه ابو مناع بحري الاعدادبه بنين

    رد

    1. نتائج الامتحانات
       
      اسم الطالب حسام عبدالمنعم محمد سليمان رقم الجلوس19658
      المديرية مديرية قنا التعليمية الإدارةدشنا
      اسم المدرسه ابو مناع بحرى بنين الاعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 38 25 15.5 26.5 15.5 16.5 8 8.5

    1. نتائج الامتحانات
       
      اسم الطالب طارق محمد عبادى عبد الموجود رقم الجلوس18167
      المديرية مديرية قنا التعليمية الإدارةنجع حمادى
      اسم المدرسه الدكتور يوسف اسماعيل الاعدادية بالالومنيوم
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 30 19 28.5 18.5 20 9 7

  39. الاسم /مريم أشرف عياد جاد رقم الجلوس/16199 المحافظة/قنا المركز /نجع حمادي المدرسة/السلامية الأعدادية المشتركة

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  52. الاسم محمد ماهر محمد عبد البا سط
    رقم الجلوس: 3595
    المحافظة: قنا
    المركز:أبو تشت
    المدرسة:الشهيد نعيم على عبد الطيف

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