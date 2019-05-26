مديرية التربية والتعليم بالمنوفية: متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الأول

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تلك الأيام، وازداد القلق مع مرور أسبوع على انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي 2018-2019 من أداء آخر المواد الدراسية المقررة على الطلاب، لذلك يريد الطلاب التعرف على النتائج بأسرع وقت ممكن.

تعلن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 على جميع الإدارات التعليمية خلال منتصف الأسبوع الجاري، حيث أوشكت كافة عمليات الكنترول من الانتهاء خلال الساعات المقبلة لنشرها لجميع الطلاب برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019

تتوافر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم، ليستعلم الطالب برقم الجلوس عن امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب اعتمادها وإعلان نسبة النجاح وترتيب الإدارات التعليمية بالمحافظة وهي مركز شبين الكوم، مركز أشمون، مركز منوف، مركز تلا، مركز قويسنا.

لقد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 في 15 يناير الماضي، ولقد أشرف الدكتور عبدالله عمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارة التعليمية بـ شبين الكوم، كما حرص على توفير المناخ الملائم للطلاب والاهتمام بنظافة جيدة لدورات المياه، ومنع أي شكاوى من الامتحانات.

كما قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بجولة تفقدية للاطمئنان على طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية، وشدد على أن تكون الامتحانات من داخل المقرر الدراسي، وحرص على السير على الأقدام بداخل اللجان لتفقد حالة الطلاب والاطمئنان عليهم شخصيا، ولقد تقدم للامتحانات 64 ألف و814 طالب وطالبة تم توزيعهم على 10 لجان.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لتوفير كافة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لطلابها بعد أن يتم انتهاء الاعتماد، لتصبح النتائج بصورة رسمية على موقعها الإلكتروني، ثم يتمكن كل طالب من الاستعلام برقم الجلوس، وننشر لكم الرابط التالي للاستعلام عن النتائج.

تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أعلن رضا الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوف يكون مطلع الأسبوع المقبل، وذلك خلال تفقده لجان الكنترول والاطمئنان على سير التصحيح والمراجعة في امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي.

اقتربت بشدة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال تلك الأيام القليلة، وذلك مع تحديد موعد لإعلانها على مستوى الإدارات التعليمية لمحافظة المنوفية، أصبح للطلاب متابعة ومعرفة روابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بكل سهولة عبر هذا المقال، الذي نفيدكم به بكل جديد.

تعتبر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من أوائل المديريات في نشر نتيجة الشهادة الإعدادية وهي تلي محافظتي الإسكندرية والجيزة، وسوف يستعلم كل طالب عن نتائجه برقم الجلوس عبر تلك النافذة الإلكترونية التي تسهل للطلاب معرفة نتائج الامتحانات لنهاية العام الدراسي.

لا توجد تفاصيل جديدة تخص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 وسيتم الكشف عن الموعد خلال الساعات القليلة المقبلة، تابعونا واترك لنا رقم الجلوس بالتوفيق.

يستعد الطلاب خلال نهاية الشهر الحالي لاستقبال نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال مديرية التربية والتعليم التي تنشر وتتيح روابط الاستعلام عن نتائج آخر العام الدراسي لطلبة وطالبات الصف الثالث والشهادة الثانية في مصر بعد الثانوية العامة.

سوف تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال يومين ، حسب آخر تصريحات حصرية لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة لإتمام الإعلان عن نتائج التعليم الأساسي عبر بوابتها الإلكترونية، حيث يحصل كل طالب على نتائجه عبر الإنترنت والتي تخص الصف الثالث الإعدادي.

يقترب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية من الإعلان عنها فور اعتمادها، وستقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بوضعها للطلاب رسميا.

صرح مصدر بداخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوف يكون يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وسيتم اعتمادها ثم نشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم للتعرف عليها في الحال.

سوف نستمر في متابعة حصرية حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 وبمجرد أن يتم الاعتماد سوف نوفر لكم الرابط الإلكتروني لموقع مديرية التربية والتعليم للاطلاع على النتائج.

نقترب من موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية، حيث أصدرت الوزارة بيان بإعلانها رسميا لجميع الطلاب يوم الثلاثاء المقبل، وبذلك لم يبقى سوى ساعات معدودة لظهورها رسميا عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

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