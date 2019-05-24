أسعار أرخص التكييفات في مصر 2019 | شامل اسعار مبردات الهواء ” الأفضل من المروحة والأرخص من التكييف “

اسعار التكييفات الأرخص بالسوق المصرية وذلك للعام الجديد 2019، وايضا اسعار مُبردات الهواء، قد يكونا عنصران مُهمان في تساؤلات المستهلك المصري هذه الايام، فطقس حار قد تعيشه مصر وايضا انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري، جعل رصد اسعار المكييفات الأقل سعر بالسوق أهمية كبري، بالإضافة الى أن اسعار مبردات الهواء التي بدورها تعطيك أداء أفضل كثيرا من المراوح الكهربائية، والتي أصبحت هي الاخرى اسعارها في تزايد، بالإضافة الى أن مبردات الهواء تقل بمقدار النصف تقريبا عن اسعار التكييفات .

والأن سوف نوضح بشكل تفصيلي اسعار التكييفات التي تعطيك اداء تتمناه بسعر أقل، وايضا اسعار مبردات الهواء التي قد تكون بديلا عمليا ومنطقيا للتكييف في هذا الطقس القاسي .

أسعار أرخص ماركات التكييف في مصر بالمواصفات

تكييف يونيون اير

وسوف نتناول سعر تكييف يونيون اير الأقل سعر بمصر، بإمكانياته سواء، البارد فقط، أو التكييف المزود بإمكانيات البارد مع الساخن، مع ملاحظة اننا نرصد تكييف يونيون اير سبليت، وايضا شباك

تكييف ماركة يونيون اير واحد ونص، بارد فقط ، شباك بسعر 4900 جنيه .

تكييف ماركة يونيون اير واحد ونص، ساخن مع بارد، شباك بسعر 5300 جنيه .

تكيف يونيون اير واحد ونص، حائطي، وبارد فقط بسعر 6400 جنيه .

تكييف ماركة يونيون اير واحد ونص حصان، ساخن مع بارد حائطي 6900 جنيه .

تكييف وايت ويل

تكييف قوة 1.5 حصان، من وايت ويل بنظام الديجيتال والبلازما، بارد فقط

بسعر : 6600 جنيه .

تكييف تورنيدو

تكييف ماركة تورنيدو، حائطى، واحد ونص حصان، بإمكانيات البارد فقط

بسعر : 6900 جنيه

تكييف ميديا

تكييف واحد ونص حصان، بارد وفقط، من ميديا ميراكو

بسعر : 7200 جنيه .

تكييف سامسونج

تكييف واحد ونص حصان من سامسونج، بارد وفقط،

بسعر : 7400 جنيه .

تكييف شارب

تكييف من شارب بدون بلازما، واحد ونص حصان، بارد وفقط

بسعر : 7500 جنيه .

وبهذا نكون قد وضحنا اسعار التكييفات الأقل سعر، هيا بنا الأن نوضح اليك عزيزي القارئ اسعار مبردات الهواء المتوفرة بالسوق المصري بأسعار معقولة وجود تقدم اليك اداء يرضيك في هذا الصيف الحار، و التي قد تكون بديلا للتكييف .

اسعار مُبردات الهواء

مبرد هواء ماركة كارينو، 3 سرعات بمروحة بسعر 2150 جنيه .

مبرد هواء من كارينو، بقوة 70 وات، وسعة 10 لتر، بسعر 1500 جنيه .

مبرد هواء ماركة ميديا تك، مزود بريموت، 3 سرعات بسعر 3200 جنيه .

مبرد هواء ماركة كارينو، 100 وات، وسعة 16 لتر، بسعر 2300 جنيه .

وبهذا نكون انهينا رصد اسعار أقل التكيفات سعرا بمصر، وايضا اسعار مبردات الهواء الأقل بالسوق المصري، وذلك حسب ما تُعلنه الأسواق المصرية من بيانات وعروض تخفيضات تخص ماركات وموديلات التكييفات المتعددة حسب الامكانيات والمواصفات .

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