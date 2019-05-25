أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

مع متابعة ومراقبة كافة العملات العربية والاجنبية فى السوق المحلي حيث يتابع التجار والمواطنين حركة ومؤشرات أسعار صرف العملات خلال السوق الحر وداخل البنوك الرسمية، للوقف على السعر الامثل للجنيه المصري ومدى قوة تأثير العملات الأخرى الدولار الأمريكي وكذلك اليورو والجنيه الاسترليني عليه، ومدى تعافى الاقتصاد المصري من الذبذبة الدولارية ، وذلك عقب تحرير وتعويم الجنيه المصري والذي فتح باب حرية الدولار فى ارتفاع سعره إلى أعلي مستوي ووصله الى حاجز 18 خلال الفترة الماضية

سعر الدولار اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة المتغيرات والمؤشرات التي تظهر داخل سلة العملات ومدى تأثير القرارات الحكومية على السعر ، ومدى ثبات سعر الدولار الجمركي أيضا على السلع المستوردة، وشهدت أسعار العملات خلال الفترة الماضية حالة من الثبات النسبي الشامل على كافة المعاملات البيع والشراء دخل البنوك الرسمية وأيضا خلال السوق الحر والصرافات

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سعر الدولار فى مصر

تحديث اليوم وأخر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، والذي يشهد تعافي بصورة كبيرة امام الدولار الامريكى وباقى العملات ، حيث ارتفاع القيمة السوقية للعملة المحلية الجنيه المصري بعد عدة قرارات من الحكومة المصرية ومع تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي وحالة عزوف عدد من التجار والمستثمرين عن التعامل بالورقة الخضراء والبحث عن البديل لتخفيف الضغط على السحب من السوق وإتاحة الفرصة لاستعادة مكانة العملة المحلية من جديد

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٦٫٨١٢٤ جم ١٦٫٩٣٢٦ جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٩٢ جم ١٧ جم منذ يومين بنك مصر إيران للتنمية ١٦٫٨٦ جم ١٦٫٩٦ جم منذ يومين البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩ جم منذ يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩٥ جم منذ يوم بنك البركة ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩٥ جم منذ يومين البنك الأهلي المصري ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩٥ جم منذ يومين بنك مصر ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩٥ جم منذ يومين البنك المصري الخليجي ١٦٫٨٤ جم ١٦٫٩٤ جم منذ يومين كريدي أجريكول ١٦٫٨٤ جم ١٦٫٩٤ جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي ١٦٫٨٤ جم ١٦٫٩٤ جم منذ يومين البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٦٫٨٣ جم ١٦٫٩٣ جم منذ يومين المصرف المتحد ١٦٫٨٣ جم ١٦٫٩٣ جم منذ يومين بنك قناة السويس ١٦٫٨٣ جم ١٦٫٩٣ جم منذ يومين بنك الاسكندرية ١٦٫٨٣ جم ١٦٫٩٣ جم منذ يومين بنك عودة ١٦٫٨٢ جم ١٦٫٩٢ جم منذ يومين بنك التعمير و الاسكان ١٦٫٨٢ جم ١٦٫٩٢ جم منذ يوم البنك التجارى الدولي CIB ١٦٫٨١ جم ١٦٫٩١ جم منذ يومين

ومع التصريحات الأخير لمحافظ البنك المركزي وأيضا الغرفة التجارية حول تثبيت سعر الدولار الجمركي وعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتي أتاحت فرصة أمام الجنيه المصري ليتعافى، ويسجل نسبة كبيرة ، فقد شهد السوق المصري اليوم تراجع عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي فى عدد من البنوك والبنك الأهلى والذى ظل يتراجع فيه سعر الدولار

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

حيث سجل تراجع بواقع 5 قروش من 17.12 للبيع و17.22 للشراء ليفتح السعر على اللوحة الالكترونية بواقع 17.07 للشراء و17.17 للبيع، وفى نفس السياق حيث سجل الجنيه الاسترلينى أيضا هبوط ملحوظ أمام الجنيه المصري مع تراجع اليورو الاوربي خلال الأسبوع الماضي

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري

ومع العملات العربية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى اقل سعر له أمس خلال عمليات التداول ليسجل 5608 للشراء و 56.49 جنيه للبيع مع هبوط سعر الريال السعودي خلال نفس التعاملات بواقع قرشين ، ومع تراجع أيضا سعر الدرهم الاماراتي قرشين على نفس المنوال ليسجل 4.65 للشراء و4.67 للبيع ومع هبوط سعر الريال القطري

أسعار الدولار الآن داخل البنوك الرسمية

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٧٫٢٥٤٤ جم ١٧٫٣٩١٧ جم منذ شهر بنك بلوم مصر ١٧٫٢٧ جم ١٧٫٣٧ جم منذ شهر مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٢ جم منذ 4 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٧٫١ جم ١٧٫٢ جم منذ 5 أيام البنك المصري الخليجي ١٧٫٠٩ جم ١٧٫١٩ جم منذ يوم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٧٫٠٩ جم ١٧٫١٩ جم منذ يوم بنك البركة ١٧٫٠٩ جم ١٧٫١٩ جم منذ يوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم منذ يومين بنك مصر إيران للتنمية ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم منذ يوم المصرف المتحد ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم منذ يوم بنك قناة السويس ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم منذ يومين كريدي أجريكول ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم منذ يوم بنك الاسكندرية ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم منذ يومين بنك عودة ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم منذ يوم بنك التعمير و الاسكان ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم منذ يوم البنك الأهلي المصري ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم منذ يوم بنك مصر ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم منذ يوم البنك العربي الافريقي الدولي ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم منذ يوم البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫٠٦ جم ١٧٫١٦ جم منذ يوم

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