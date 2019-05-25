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أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

كتب سعيد عبد الفتاح آخر تحديث
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط
أسعار العملات تهبط أمام الجنيه

مع متابعة ومراقبة كافة العملات العربية والاجنبية فى السوق المحلي حيث يتابع التجار والمواطنين حركة ومؤشرات أسعار صرف العملات خلال السوق الحر وداخل البنوك الرسمية، للوقف على السعر الامثل للجنيه المصري ومدى قوة تأثير العملات الأخرى الدولار الأمريكي وكذلك اليورو والجنيه الاسترليني عليه، ومدى تعافى الاقتصاد المصري من الذبذبة الدولارية ، وذلك عقب تحرير وتعويم الجنيه المصري والذي فتح باب حرية الدولار فى ارتفاع سعره إلى أعلي مستوي ووصله الى حاجز 18 خلال الفترة الماضية

سعر الدولار اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة المتغيرات والمؤشرات التي تظهر داخل سلة العملات ومدى تأثير القرارات الحكومية على السعر ، ومدى ثبات سعر الدولار الجمركي أيضا على السلع المستوردة، وشهدت أسعار العملات خلال الفترة الماضية حالة من الثبات النسبي الشامل على كافة المعاملات البيع والشراء دخل البنوك الرسمية وأيضا خلال السوق الحر والصرافات

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سعر الدولار فى مصر

تحديث اليوم وأخر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، والذي يشهد تعافي بصورة كبيرة امام الدولار الامريكى وباقى العملات ، حيث ارتفاع القيمة السوقية للعملة المحلية الجنيه المصري بعد عدة قرارات من الحكومة المصرية ومع تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي وحالة عزوف عدد من التجار والمستثمرين عن التعامل بالورقة الخضراء والبحث عن البديل لتخفيف الضغط على السحب من السوق وإتاحة الفرصة لاستعادة مكانة العملة المحلية من جديد

 

 

البنك شراء   بيع   آخر تحديث في البنك
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك المركزي المصري 

 ١٦٫٨١٢٤ جم ١٦٫٩٣٢٦ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٦٫٩٢ جم ١٧ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك مصر إيران للتنمية

 ١٦٫٨٦ جم ١٦٫٩٦ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩٥ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك البركة

 ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩٥ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك الأهلي المصري

 ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩٥ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك مصر

 ١٦٫٨٥ جم ١٦٫٩٥ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك المصري الخليجي

 ١٦٫٨٤ جم ١٦٫٩٤ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

كريدي أجريكول

 ١٦٫٨٤ جم ١٦٫٩٤ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٦٫٨٤ جم ١٦٫٩٤ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٦٫٨٣ جم ١٦٫٩٣ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

المصرف المتحد

 ١٦٫٨٣ جم ١٦٫٩٣ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك قناة السويس

 ١٦٫٨٣ جم ١٦٫٩٣ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك الاسكندرية

 ١٦٫٨٣ جم ١٦٫٩٣ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك عودة

 ١٦٫٨٢ جم ١٦٫٩٢ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك التعمير و الاسكان

 ١٦٫٨٢ جم ١٦٫٩٢ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك التجارى الدولي CIB

 ١٦٫٨١ جم ١٦٫٩١ جم

 منذ يومين

ومع التصريحات الأخير لمحافظ البنك المركزي وأيضا الغرفة التجارية حول تثبيت سعر الدولار الجمركي وعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتي أتاحت فرصة أمام الجنيه المصري ليتعافى، ويسجل نسبة كبيرة ، فقد شهد السوق المصري اليوم تراجع عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي فى عدد من البنوك والبنك الأهلى والذى ظل يتراجع فيه سعر الدولار

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

حيث سجل تراجع بواقع 5 قروش من 17.12 للبيع و17.22 للشراء ليفتح السعر على اللوحة الالكترونية بواقع 17.07 للشراء و17.17 للبيع، وفى نفس السياق حيث سجل الجنيه الاسترلينى أيضا هبوط ملحوظ أمام الجنيه المصري مع تراجع اليورو الاوربي خلال الأسبوع الماضي

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري

ومع العملات العربية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى اقل سعر له أمس خلال عمليات التداول ليسجل 5608 للشراء و 56.49 جنيه للبيع مع هبوط سعر الريال السعودي خلال نفس التعاملات بواقع قرشين ، ومع تراجع أيضا سعر الدرهم الاماراتي قرشين على نفس المنوال ليسجل 4.65 للشراء و4.67 للبيع ومع هبوط سعر الريال القطري

أسعار الدولار الآن داخل البنوك الرسمية

 

البنك شراء   بيع   آخر تحديث في البنك
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك المركزي المصري

 ١٧٫٢٥٤٤ جم ١٧٫٣٩١٧ جم

 منذ شهر
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك بلوم مصر

 ١٧٫٢٧ جم ١٧٫٣٧ جم

 منذ شهر
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٢ جم

 منذ 4 أيام
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٧٫١ جم ١٧٫٢ جم

 منذ 5 أيام
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك المصري الخليجي

 ١٧٫٠٩ جم ١٧٫١٩ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٧٫٠٩ جم ١٧٫١٩ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك البركة

 ١٧٫٠٩ جم ١٧٫١٩ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك مصر إيران للتنمية

 ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

المصرف المتحد

 ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك قناة السويس

 ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

كريدي أجريكول

 ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك الاسكندرية

 ١٧٫٠٨ جم ١٧٫١٨ جم

 منذ يومين
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك عودة

 ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك التعمير و الاسكان

 ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك الأهلي المصري

 ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

بنك مصر

 ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٧٫٠٧ جم ١٧٫١٧ جم

 منذ يوم
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 12 قروش دفعة واحدة وخبير مصرفي يتوقع استمرار الهبوط

البنك التجارى الدولي CIB

 ١٧٫٠٦ جم ١٧٫١٦ جم

 منذ يوم

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

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