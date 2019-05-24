اسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019 من محمود الفار بورسعيد

أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين , ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشيكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه .
تختلف اسعار المخبوزات من مكان الى اخر , و المصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه او تصنيعه , حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز .
مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1440 هـ / 2019 م من هايبر محمود الفار ببورسعيد
- كعك سادة بسعر 70 جنية .
- كعك بالملبن بسعر 70 جنية .
- كعك بالعجوة بسعر 60 جنية .
- كعك عجمية بسعر 85 جنية .
- كعك ملبن وعين جمل بسعر 85 جنية .
- غريبه ساده بسعر 75 جنية .
- غريبه باللوز بسعر 85 جنية .
- بسكويت ماكينة بسعر 85 جنية .
- بيتي فور لوكس بسعر 125 جنية .
- بيتي فور شيكولاتة بسعر 100 جنية .
- سابليه بسعر 120 جنية .
- علبة مشكل 1 كيلو جرام بسعر 75 جنية .
- علبة مشكل 2 كيلو جرام بسعر 139.90 جنية .
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