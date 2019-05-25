اسعار مخبوزات العيد 2019 من لابوار( أسعار الكحك والبسكويت والبيتيفور والغريبة)

اسعار مخبوزات العيد 2019 من لابوار نقدمها لكم من خلال موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية، حيث يتابع المصريين في هذه الفترة أسعار كعك وبسكويت العيد في السوق المصري، ونجد أن اختلاف وتفاوت كبير في أسعار مخبوزات العيد هذا العام، لذلك تفضل بعض الأسر بعمل هذه المخبوزات في المنزل، فمع انتشار برامج الطبخ على شاشات التلفزيون وانتشار قنوات الطبخ على الانترنت تستطيع ربة المنزل القيام بتصنيع أجمل المخبوزات في المنزل بالمقادير المظبوطة لتحصل على نتائج مرضية بالنسبة لها ولأفراد أسرتها مع توفير الكثير من المال، لكن تهتم بعض الأسر بضرورة شراء كحك العيد من أشهر محلات المخبوزات لأن فرحة عيد الفطر المبارك لها نكهة خاصة بالنسبة لهم مع مخبوزات العيد الجاهزة، لذلك ننشر لكم قائمة بأسعار مخبوزات العيد 2019 من لابوار وشرح تفصيلي أنواع الكحك والبسكويت والبيتي فور المقدم من لابور، فتابعونا.

اسعار مخبوزات العيد 2019 من لابور

اسعار مخبوزات العيد 2019 من لابوار تتميز بالتنوع، حيث تقدم لابور أنواع مختلفة من كحك العيد 2019، ومن الملاحظ ارتفاع أسعار كحك العيد من لابوار حيث تتراوح أسعار الكحك من 150 إلى 300 جنيه، حيث تقدم لابور الكحك السادة بـ 160 جنيه، أما كحك العجوة بلغ سعره 150 جنيهًا، وكحك العجمية بلغ سعره 180 جنيهًأ، وكحك جوز مطحون يلغ سعره لـ 190 جنيهًا، كما وصل كحك الفستق إلى 300 جنيهًا.

تقدم لكم مجلة نجوم مصرية ملف تفصيلي أسعار كحك العيد من خلال سلسلة مقالات منها أسعار كعك العيد من حلوانى العبد و اسعار مخبوزات العيد 2019 من تسيباس، أما أسعار كعك العيد من لابور 2019 موضح بالتفصيل في الصور التالية مع عرض لأسعار باقي مخبزات عيد الفطر المبارك، أعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

أما بيتيفور العيد فانيليا من لابور وصل سعره إلى 210 جنيهًا، وبيتي فور الشوكولاته من لابوار بـ 210 جنيهًا، كما يمكنكم اختيار بيتفور مشكل بـ 220 جنيهًا، وتقدم لابور غريبة العيد بـ 210 جنيهًا.

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