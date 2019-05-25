التسجيل في بنك المعرفة المصري والتعرف علي خدماته

انشأت وزارة التربية والتعليم بنك المعرفة المصري ليكون مرجع أساسي للطلاب وهو موقع رائع غني بالمعلومات الرائعة في كل المجالات وتم تصميم هذا الموقع خصيصاً للصف الاول الثانوي انشائته منذ عامين وكان عليه إقبال كبير جدا وصل لـ 200 الف نتيجة بحث علي محرك بحث جوجل.

كيفية التسجيل في بنك المعرفة المصري

اولاً يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بهم من هنا ” بنك المعرفة ” ويمكنك إختيار اللغة الذي تريدها اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، بعد ذلك تقوم بالضغط علي ” سجل ” في الموقع سيظهر لك أربع بوابات ( بوابة القراء – بوابة الباحثين – بوابة الطلاب والمعلمون – بوابة الأطفال ) قم بإختيار البوابة المناسبة لك في بنك المعرفة المصري.

لقد قمت بإختيار ” بوابة الطلاب والمعلمون ” سيحتاج إلي بيانات كثيرة منك أولها المعلومات الشخصية وفيها يوجد الاسم والبريد الالكتروني ورقم الهاتف والرقم القومي وتاريخ الميلاد تقوم بملئ هذه البيانات وتتجه للقسم الثاني وهو ” معلومات وظيفية ” ، وهنا يعرف بعد المعلومات عن الطالب كمثال من اسم المدرسة الذي يدرس فيها والسنة الدراسة واذا كان في كليه تقوم بتحديد الكلية والشعبة والقسم بعد ذلك يوجد الشروط والأحكام لبنك المعرفة المصري تقوم باختيار علامة صح علي كلمة ” لقد أتممت قراءة شروط الاستخدام وأوافق عليها ” ثم ستحقق من رقم مكتوب امامك وكتابته مره اخري تحته ثم الضغط علي كلمة ارسال.

شروط بنك المعرفة المصري

عدم استخدام المعلومات والصور في الموقع الي أعمال تجارية وبنك المعرفة المصري للأغراض الشخصية فقط

اذا كنت تريد ان تكون معنا يجب الموافقه علي البنود الاتية

استخدام الموقع في اغراض محظوره وغير قانونية

استخدام اي شئ اتوماتيكي في التسجيل او غيرها من الروبتات

اي استخدام للموقع بدون تصريح او مخالفة لحقوق النشر هذا تحت بند استخدام الموقع الغير قانوني ولمعرفة كافة الشروط يرجي زيارة ” الشروط والأحكام “

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