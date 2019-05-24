أسعار التكييفات | متابعة شهرية لأحدث الأسعار في مصر – مايو 2019

تقرير مفصل وشامل نُقدمه إليكم ليرصد أسعار كافة ماركات التكييفات بالسوق المصرية كل شهر للعام 2019، فمع التغيرات المستمرة بأسعار التكييفات نظراً لتغير أسعار مُدخلات الإنتاج المُختلفة بشكل شبه شهري، وجب علينا أن نتابع الأسعار الخاصة بالتكييفات شهر بشهره .

وهذا سوف يتحقق بشكل دقيق وفق بيانات السوق عبر هذا التقرير المفصل عن الأسعار والذي نقدمه إليكم حسب العوامل العامة المُحددة لأسعار المكيفات بمصر للعام 2019 .. فإليكم التفاصيل .

أسعار التكييفات بمصر مايو 2019

والأن بيان مُفصل عبر الجدول التالى يشمل منظومة المتابعة الشهرية لأسعار التكييفات بمختلف الماركات بالسوق المصرى مع التحديثات اليومية التى يتم وضعها وفق الرصد اليومى للأسعار حسب أخبار وبيانات سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية المصرية 2019 .

والرصد يشمل أشهر وأهم الماركات المتواجدة بالسوق المصرى من شارب وفريش وكاريير وميديا وإل جى وسامسونج ويونيون اير ووايت ويل وغيرها .

موديل وماركة التكييف مواصفات التكييف سعر التكييف شهر مايو 2019 تكييف شارب الحجم : واحد ونص حصان تبريد فقط 8200 جنيه تكييف شارب الحجم : 1.5 حصان تبريد مع تدفئة 9000 جنيه تكييف فريش الحجم : 1.25 حصان تبريد فقط 6900 جنيه تكييف فريش الحجم : واحد ونص حصان إمكانيات التبريد فقط 7500 جنيه تكييف فريش الحجم : 1.5 حصان إمكانيات التبريد وأيضاً التدفئة 8700 جنيه تكييف كاريير الحجم : واحد ونص حصان إمكانيات التبريد وفقط 9600 جنيه تكييف كاريير الحجم : 1.5 حصان إمكانيات ساخن مع بارد 9950 جنيه تكييف ميديا الحجم واحد ونص حصان إمكانيات بارد فقط 7550 جنيه تكييف ميديا الحجم 1.5 حصان إمكانيات ساخن وبارد 8700 جنيه

تكييف يونيون اير إمكانيات البارد فقط الحجم : 1.5 حصان 6700 جنيه تكييف يونيون اير الحجم : واحد ونص حصان مع إمكانيات تبريد و تدفئة 7100 جنيه تكييف إل جى الحجم : واحد ونص حصان تبريد 8700 جنيه تكييف إل جى الحجم واحد ونص حصان تدفئة وتبريد 9150 جنيه تكييف سامسونج الحجم : 1.5 حصان يبرد فقط 7800 جنيه تكييف سامسونج الحجم : 1.5 حصان يبرد مع التدفئة 8900 جنيه تكييف وايت ويل الحجم : واحد ونص حصان تبريد 7600 جنيه تكييف وايت ويل الحجم : واحد ونص حصان تبريد وأيضا تدفئة 8000 جنيه تكييف شارب الحجم : إثنين وربع حصان تبريد 11100 جنيه تكييف شارب الحجم : إثنين وربع حصان تدفئة 11600 جنيه

تكييف فريش الحجم : 2.25 حصان تبريد وأيضاً تدفئة 12000 جنيه تكييف كاريير الحجم : إثنين وربع حصان تبريد 12200 جنيه تكييف كاريير الحجم : إثنين وربع حصان تبريد مع تدفئة 12800 جنيه تكييف ميديا ميراكو الحجم : 2.25 حصان تبريد 10400 جنيه تكييف ميديا ميراكو الحجم : إثنين وربع حصان إمكانيات تبريد + تدفئة 11500 جنيه تكييف يونيون اير الحجم : 2.25 حصان تبريد 10400 جنيه تكييف يونيون اير الحجم : 2.25 حصان تبريد + تدفئة 11000 جنيه تكييف L.G الحجم : إثنين وربع حصان تبريد 15300 جنيه تكييف L.G الحجم : إثنين وربع حصان تبريد وأيضاً تدفئة 15700 جنيه تكييف سامسونج الحجم : 2.25 حصان تبريد 11300 جنيه

تكييف سامسونج الحجم : 2.25 حصان تبريد مع التدفئة 12600 جنيه تكييف وايت ويل الحجم : إثنين وربع حصان تبريد 9500 جنيه تكييف وايت ويل الحجم : إثنين وربع حصان تبريد+تدفئة 10000 جنيه تكييف شارب الحجم ثلاثة حصان تبريد 13000 جنيه تكييف شارب الحجم ثلاثة حصان تدفئة مع التبريد 13900 جنيه تكييف فريش الحجم : 3 حصان تبريد 12000 جنيه تكييف فريش الحجم : ثلاثة حصان تدفة وتبريد 12850 جنيه تكييف كاريير الحجم : 3 حصان بارد 13700 جنيه تكييف كاريير الحجم : ثلاثة حصان إمكانيات التبريد + التدفئة 14700 جنيه تكييف ميديا ميراكو الحجم : ثلاثة حصان تبريد 12250 جنيه

تكييف ميديا ميراكو الحجم : ثلاثة حصان إمكانيات التبريد مع التدفئة 13500 جنيه تكييف يونيون اير الحجم : ثلاثة حصان إمكانيات بارد 11800 جنيه تكييف يونيون اير القدرة ثلاثة حصان إمكانيات البارد والساخن 12300 جنيه تكييف إل جى القدرة 3 حصان تبريد 16000 جنيه تكييف إل جى القدرة 3 حصان تبريد+ مع الساخن 17000 جنيه تكييف سامسونج القدرة : ثلاثة حصان تبريد 13300 جنيه تكييف سامسونج القدرة : ثلاثة حصان تبريد وأيضاً تدفئة 14200 جنيه تكييف وايت ويل القدرة : 3 حصان تبريد 11850 جنيه تكييف وايت ويل القدرة : ثلاثة حصان تبريد وايضا تدفئة 12300 جنيه

للتعرف على كافة عروض التكييفات فى مصر من هنا

أحدث عروض أسعار التكييفات بالسوق الآن

إليكم أحدث عروض الأسعار المطروحة الآن من موديلات التكييفات وماركاتها المختلفة، وسوف نعرضها إليكم تباعاً حسب كل بيان وارد من أسواق مصر للتكييفات :

سعر تكييف شارب 1.5 حصان، الوضع بارد، بدون البلازما متواجد الآن بالسوق بسعر 7280 جنيه .

سعر تكييف شارب بارد/ساخن من شارب بحجم 1.5 ولا يتوافر فيه تقنيات البلازما مُقدم بسعر 7980 جنيه .

سعر تكييف كاريير بحجم 1.5 حصان ساخن / بارد وأيضاً مدعوم بخاصية الانفرتر الهامة بسعر 10150 جنيه .

ومن الملاحظ ان تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية من فبراير 2019 ومستمر حتى الآن لشهر مايو 2019 قد يكون لها تأثير ايجابي لصالح المستهلك المصري فيما يتعلق بتراجع أسعار التكييفات، ولكن يظل الحاكم الأهم هو متوسط أسعار التكييفات خلال موسم زيادة الطلب في شهو الصيف الساخنة .

وبذلك يتم تقرير متابعة الأسعار الخاصة بالمكيفات بشكل شهرى، وبالتأكيد سوف تظل المتابعة مستمرة لرصد ونشر كافة التحديثات التى قد تطرأ على الأسعار داخل أسواق ومتاجر التكييفات بمصر للعام 2019 وفق متابعة الشهر .

← إقرأ أيضاً: