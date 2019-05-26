تعرف علي موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي كأس الكونفيدرالية 2019 وقنوات مفتوحة لنقل المباره

كثير من عشاق الكره المصريه ينتظرون معرفة موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية 2019 وسوف تقام المباره علي ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية والتي تجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

على الجانب الآخر يحاول فريق نهضة بركان المغربي الفوز بهذه المباره لكي يعود إلى المغرب بكأس الكونفيدرالية الأفريقية،ولقد استطاع الفريق الفوز في مباراة الذهاب على الزمالك بهدف دون رد.

وسوف تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.

ومن المقرر أن تقوم قناة bein SPORTS HD1 بتعليق كل من: علي محمد علي، وجواد بده.وستذاع المباره علي الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، وقناة نايل سبورت التردد الأرضي، والقناة الثانية الأرضية، حيث يتم استقبال ارسال هذه القنوات من خلال الهوائي داخل جمهورية مصر العربية.

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