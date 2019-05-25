سعر الأسمنت في مصر اليوم السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع

سعر الأسمنت في مصر يشهد حالة من الاستقرار بجميع الأسواق المصرية على الرغم من الإنخفاضات المتتالية التي شهدتها مصانع الأسمنت الأيام الماضية بسبب عودة بعض مصانع الأسمنت الى العمل من جديد بعد أن كانت مغلقة مما يزيد من الكميات المطروحة في الأسواق مع قلة الإقبال على الشراء أدت الى انخفاض سعر الأسمنت واستقراره ويعد الأسمنت من أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمه في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانة والعديد من الإستخدامات المتنوعة ويتنافس الكثير من الشركات على صناعته.

سعر الأسمنت في مصر اليوم.

وللأسمنت أهمية كبيرة حيث يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة ويتكون من مواد متعددة وبنسب مختلفة لكل نوع ويحتاج في تصنيعه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالبترول والطاقة الشمسية والوقود الحفري واستخدام الفحم كوقود بديل وغيرها من المتطلبات الأخرى وقد شهد العام الماضي ارتفاعات متتاليه في سعر الحديد والأسمنت نظرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد السبب الأول في ارتفاع سعر الأسمنت في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الأمر الذي أدى الى ارتفاع أغلب السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن.

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 825 828 835 الشركة العربية للأسمنت النصر 805 808 810 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 805 808 810 أسمنت أسيوط المهندس 808 810 813 صناعات مواد البناء التعمير 808 810 813 أسمنت أسك المنيا أسيك 825 828 833 أسمنت أسيك المنيا حورس 823 825 828 أسمنت النهضة الصخرة 800 803 805 أسمنت وادي النيل المصري 808 810 813 لافارج للأسمنت المخصوص 805 808 808 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 803 803 805 أسمنت العريش العسكري 820 820 820 أسمنت سيناء سيناء 800 800 800 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 810 813 815 السويس للأسمنت السويس 800 800 805 أسمنت بورتلاند طرة طرة 810 813 815 أسمنت حلوان حلوان 810 813 815 أسمنت شورى شورى 805 808 808 مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820 823 أسمنت السويدي السويدي 825 828 835 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 803 805 808 مصر للأسمنت قنا المسلة 800 803 805

سعر الأسمنت الأبيض.

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 2280 جنيه 2280 جنيه سوبر سيناء 2300 جنيه 2300 جنيه رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 2275 جنيه 2275 جنيه رويال العادة – – أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 2250 جنيه 2250 جنيه

قالت المدير التنفيذى لشعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، نهى بكر إن صناعة الأسمنت يعمل بها ما يقرب من 50 ألفا من العمالة المباشرة و200 ألف من العمالة غير المباشرة، باستثمارات تقدر حجمها بما يفوق 250 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبى تقدر بنحو 52% من هذه الاستثمارات وأن المصنعين بقطاع الأسمنت يعملون على استخدام نسبة أكبر من الوقود البديل ؛ لخفض فاتورة الطاقة التى تمثل ما بين 50 إلى 60% من مكونات تكلفة الأسمنت.

تحديث:

استقرار تام لسعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم السبت 25-5-2019 بجميع الأسواق المصرية

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