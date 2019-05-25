سعر الأسمنت في مصر اليوم السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع

سعر الأسمنت في مصر يشهد حالة من الاستقرار بجميع الأسواق المصرية على الرغم من الإنخفاضات المتتالية التي شهدتها مصانع الأسمنت الأيام الماضية بسبب عودة بعض مصانع الأسمنت الى العمل من جديد بعد أن كانت مغلقة مما يزيد من الكميات المطروحة في الأسواق مع قلة الإقبال على الشراء أدت الى انخفاض سعر الأسمنت واستقراره ويعد الأسمنت من أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمه في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانة والعديد من الإستخدامات المتنوعة ويتنافس الكثير من الشركات على صناعته.
سعر الأسمنت في مصر اليوم.
وللأسمنت أهمية كبيرة حيث يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة ويتكون من مواد متعددة وبنسب مختلفة لكل نوع ويحتاج في تصنيعه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالبترول والطاقة الشمسية والوقود الحفري واستخدام الفحم كوقود بديل وغيرها من المتطلبات الأخرى وقد شهد العام الماضي ارتفاعات متتاليه في سعر الحديد والأسمنت نظرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد السبب الأول في ارتفاع سعر الأسمنت في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الأمر الذي أدى الى ارتفاع أغلب السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن.
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|825
|828
|835
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|805
|808
|810
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|805
|808
|810
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|808
|810
|813
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|808
|810
|813
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|825
|828
|833
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|823
|825
|828
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|800
|803
|805
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|808
|810
|813
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|805
|808
|808
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|803
|803
|805
|أسمنت العريش
|العسكري
|820
|820
|820
|أسمنت سيناء
|سيناء
|800
|800
|800
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|810
|813
|815
|السويس للأسمنت
|السويس
|800
|800
|805
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|810
|813
|815
|أسمنت حلوان
|حلوان
|810
|813
|815
|أسمنت شورى
|شورى
|805
|808
|808
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|820
|820
|823
|أسمنت السويدي
|السويدي
|825
|828
|835
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|803
|805
|808
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|800
|803
|805
سعر الأسمنت الأبيض.
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|سيناء للأسمنت الأبيض
|الأبيض العادة
|2280 جنيه
|2280 جنيه
|سوبر سيناء
|2300 جنيه
|2300 جنيه
|رويال المنيا للأسمنت الأبيض
|سوبر رويال
|2275 جنيه
|2275 جنيه
|رويال العادة
|–
|–
|أسمنت حلوان المنيا
|الواحه الأبيض
|2250 جنيه
|2250 جنيه
قالت المدير التنفيذى لشعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، نهى بكر إن صناعة الأسمنت يعمل بها ما يقرب من 50 ألفا من العمالة المباشرة و200 ألف من العمالة غير المباشرة، باستثمارات تقدر حجمها بما يفوق 250 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبى تقدر بنحو 52% من هذه الاستثمارات وأن المصنعين بقطاع الأسمنت يعملون على استخدام نسبة أكبر من الوقود البديل ؛ لخفض فاتورة الطاقة التى تمثل ما بين 50 إلى 60% من مكونات تكلفة الأسمنت.
تحديث:
استقرار تام لسعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم السبت 25-5-2019 بجميع الأسواق المصرية
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