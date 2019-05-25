سعر الحديد في مصر اليوم السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع

سعر الحديد في مصر, يشهد حالة من الاستقرار بجميع المصانع وشركات مواد البناء في الفترة الأخيرة بعد أن تراجع سعره بقيمه 300 جنيه منذ عدة أسابيع ثم استقرت الأسعار حتى يومنا هذا ويذكر أن سعر الحديد شهد على مدار عام 2017 حالة من التذبذب والشد والجذب وذلك بعد أن أصدر البنك المركزي قرار بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الحديد ومع بداية عام 2018 بدأت الامور تتحسن وتستقر أسعار الحديد في مصر.

سعر الحديد في مصر اليوم.

ومن أسباب ارتفاع الأسعار في مصر ويعد في المرتبة الأولى هو ارتفاع سعر البليت عالميا حيث يعد البليت هو المكون الأساسي في تصنيع الحديد، والسبب الثاني لا يقل أهمية وهو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فمع ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر يرتفع سعر الحديد والأسمنت على إثره و العكس صحيح كما أن السبب الثالث يرجع الى الاقبال على الشراء فكلما كان المعروض من الحديد كبير و الطلب عليه قليل فان هذا يؤدى إلى انخفاض أسعار الحديد و على العكس تماما ون قدم لكم من خلال جدول تفصيلي محدث يومياً أحدث أسعار الحديد في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار الحديد.

النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة، وخلال شهر أكتوبر فقط هبط سعر الطن للأسمنت في جميع الشركات اكثر من 100 جنيه، وكانت الأسعار قد ارتفعت بشكل ملحوظ في بداية العالم 2018 ونهاية عام 2017، إلا أن الأسعار تتجه حالياً إلى الهبوط.

والجدير بالذكر أنه يوجد في مصر ما يقرب من 27 مصنع للحديد ويتراوح حجم الإستثمارات لهذه المصانع ما بين 70 إلى 100 مليار جنيها مما يوفر فرص عمل ويقلل من البطالة، فتوفر مصانع الحديد بمصر ما يقرب من 150 فرصة عمل بطريقة مباشرة و150 آخرين بطريقة غير مباشرة .

تحديث:

استقرار تام لسعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم السبت 25-5-2019 بجميع الأسواق المصرية

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