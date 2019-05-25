سعر الحديد في مصر اليوم السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع

سعر الحديد في مصر, يشهد حالة من الاستقرار بجميع المصانع وشركات مواد البناء في الفترة الأخيرة بعد أن تراجع سعره بقيمه 300 جنيه منذ عدة أسابيع ثم استقرت الأسعار حتى يومنا هذا ويذكر أن سعر الحديد شهد على مدار عام 2017 حالة من التذبذب والشد والجذب وذلك بعد أن أصدر البنك المركزي قرار بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الحديد ومع بداية عام 2018 بدأت الامور تتحسن وتستقر أسعار الحديد في مصر.
سعر الحديد في مصر اليوم.
ومن أسباب ارتفاع الأسعار في مصر ويعد في المرتبة الأولى هو ارتفاع سعر البليت عالميا حيث يعد البليت هو المكون الأساسي في تصنيع الحديد، والسبب الثاني لا يقل أهمية وهو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فمع ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر يرتفع سعر الحديد والأسمنت على إثره و العكس صحيح كما أن السبب الثالث يرجع الى الاقبال على الشراء فكلما كان المعروض من الحديد كبير و الطلب عليه قليل فان هذا يؤدى إلى انخفاض أسعار الحديد و على العكس تماما ون قدم لكم من خلال جدول تفصيلي محدث يومياً أحدث أسعار الحديد في الأسواق المحلية المصرية.
أسعار الحديد.
النحو التالي
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
والجدير بالذكر أنه يوجد في مصر ما يقرب من 27 مصنع للحديد ويتراوح حجم الإستثمارات لهذه المصانع ما بين 70 إلى 100 مليار جنيها مما يوفر فرص عمل ويقلل من البطالة، فتوفر مصانع الحديد بمصر ما يقرب من 150 فرصة عمل بطريقة مباشرة و150 آخرين بطريقة غير مباشرة .
تحديث:
استقرار تام لسعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم السبت 25-5-2019 بجميع الأسواق المصرية
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات