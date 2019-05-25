سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع

سعر الحديد والأسمنت والجبس شهد استقرار نسبي منذ نهاية عام 2017 الى يومنا هذا و لم يحدث تغير ملاحظ اليوم في سعر الحديد في تسليم المصنع وكذلك أسعار المستهلك في وجه بحري وقبلي خلال الفترة الأخيرة وكان سعر الحديد والأسمنت شهد في العام الماضي حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الأسمنت والحديد كما أدى القرار الى زيادة الأسعار في جميع السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن ويدخل في ذلك أيضا الأجهزة الكهربائية وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنية بسبب االحالة الاقتصادية ومع بداية العام الجديد 2018 استقرارت الأسعار بسبب استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر.
سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر.
ومن بين الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر الحديد في مصر هو ارتفاع أسعار البليت في العالم حيث يعتبر هو المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد على الرغم من وجود مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد للاستيراد من الخارج بالدولار.
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
سعر الأسمنت اليوم في مصر.
يعد الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانات والعديد من الإستخدامات المتنوعة يمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|825
|828
|835
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|805
|808
|810
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|805
|808
|810
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|808
|810
|813
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|808
|810
|813
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|825
|828
|833
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|823
|825
|828
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|800
|803
|805
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|808
|810
|813
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|805
|808
|808
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|803
|803
|805
|أسمنت العريش
|العسكري
|820
|820
|820
|أسمنت سيناء
|سيناء
|800
|800
|800
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|810
|813
|815
|السويس للأسمنت
|السويس
|800
|800
|805
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|810
|813
|815
|أسمنت حلوان
|حلوان
|810
|813
|815
|أسمنت شورى
|شورى
|805
|808
|808
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|820
|820
|823
|أسمنت السويدي
|السويدي
|825
|828
|835
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|803
|805
|808
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|800
|803
|805
سعر الجبس في مصر اليوم.
يعد الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|جبسينا
|سيناء
|880 جنيه
|900 جنيه
|القومية
|القومية
|–
|–
|البلاح
|إكسبريس
|820 جنيه
|820 جنيه
|العامرية
|العامرية
|795 جنيه
|795 جنيه
|السويس
|السويس
|805 جنيه
|805 جنيه
|الدوليه
|الدولية
|735 جنيه
|745 جنيه
|نجوم سيناء
|المعمار
|790 جنيه
|790 جنيه
|سيناء للجبس
|نجمة سيناء
|–
|–
|سيناء للجبس
|جوهرة سيناء
|–
|–
|سيناء للجبس
|زهرة سيناء
|–
|–
|سيناء للجبس
|نور سيناء
|–
|–
|رواد سيناء
|الرواد
|–
|–
|النجوم
|النجوم
|–
|–
|الإتحاد
|الإتحاد
|–
|–
|المدينة
|المدينة
|–
|–
تحديث:
استقرار تام لسعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم السبت 25-5-2019 بجميع الأسواق المصرية
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