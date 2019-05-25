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سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع
سعر الحديد والأسمنت والجبس

سعر الحديد والأسمنت والجبس شهد استقرار نسبي منذ نهاية عام 2017 الى يومنا هذا و لم يحدث تغير ملاحظ اليوم في سعر الحديد في تسليم المصنع وكذلك أسعار المستهلك في وجه بحري وقبلي خلال الفترة الأخيرة وكان سعر الحديد والأسمنت شهد في العام الماضي حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الأسمنت والحديد كما أدى القرار الى زيادة الأسعار في جميع السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن ويدخل في ذلك أيضا الأجهزة الكهربائية  وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنية بسبب االحالة الاقتصادية ومع بداية العام الجديد 2018 استقرارت الأسعار بسبب استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر.

سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر.

سعر الحديد في مصر اليوم
سعر الحديد في مصر اليوم

 

ومن بين الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر الحديد في مصر هو ارتفاع أسعار البليت في العالم حيث يعتبر هو المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد على الرغم من وجود  مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد للاستيراد  من الخارج بالدولار.

 

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

سعر الاسمنت اليوم
سعر الاسمنت اليوم

 

يعد الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانات والعديد من الإستخدامات المتنوعة يمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 825 828 835
الشركة العربية للأسمنت النصر 805 808 810
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 805 808 810
أسمنت أسيوط المهندس 808 810 813
صناعات مواد البناء التعمير 808 810 813
أسمنت أسك المنيا أسيك 825 828 833
أسمنت أسيك المنيا حورس 823 825 828
أسمنت النهضة الصخرة 800 803 805
أسمنت وادي النيل المصري 808 810 813
لافارج للأسمنت المخصوص 805 808 808
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 803 803 805
أسمنت العريش العسكري 820 820 820
أسمنت سيناء سيناء 800 800 800
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 810 813 815
السويس للأسمنت السويس 800 800 805
أسمنت بورتلاند طرة طرة 810 813 815
أسمنت حلوان حلوان 810 813 815
أسمنت شورى شورى 805 808 808
مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820 823
أسمنت السويدي السويدي 825 828 835
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 803 805 808
مصر للأسمنت قنا المسلة 800 803 805

سعر الجبس في مصر اليوم.

سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع

 

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة  وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة  مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
جبسينا سيناء 880 جنيه 900 جنيه
القومية القومية
البلاح إكسبريس 820 جنيه 820 جنيه
العامرية العامرية 795 جنيه 795 جنيه
السويس السويس 805 جنيه 805 جنيه
الدوليه الدولية 735 جنيه 745 جنيه
نجوم سيناء المعمار 790 جنيه 790 جنيه
سيناء للجبس نجمة سيناء
سيناء للجبس جوهرة سيناء
سيناء للجبس زهرة سيناء
سيناء للجبس نور سيناء
رواد سيناء الرواد
النجوم النجوم
الإتحاد الإتحاد
المدينة المدينة

تحديث:

استقرار تام لسعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم السبت 25-5-2019 بجميع الأسواق المصرية

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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