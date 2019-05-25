سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر السبت 25 مايو 2019 بجميع المصانع

سعر الحديد والأسمنت والجبس شهد استقرار نسبي منذ نهاية عام 2017 الى يومنا هذا و لم يحدث تغير ملاحظ اليوم في سعر الحديد في تسليم المصنع وكذلك أسعار المستهلك في وجه بحري وقبلي خلال الفترة الأخيرة وكان سعر الحديد والأسمنت شهد في العام الماضي حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الأسمنت والحديد كما أدى القرار الى زيادة الأسعار في جميع السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن ويدخل في ذلك أيضا الأجهزة الكهربائية وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنية بسبب االحالة الاقتصادية ومع بداية العام الجديد 2018 استقرارت الأسعار بسبب استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر.

سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر.

ومن بين الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر الحديد في مصر هو ارتفاع أسعار البليت في العالم حيث يعتبر هو المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد على الرغم من وجود مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد للاستيراد من الخارج بالدولار.

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

يعد الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانات والعديد من الإستخدامات المتنوعة يمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 825 828 835 الشركة العربية للأسمنت النصر 805 808 810 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 805 808 810 أسمنت أسيوط المهندس 808 810 813 صناعات مواد البناء التعمير 808 810 813 أسمنت أسك المنيا أسيك 825 828 833 أسمنت أسيك المنيا حورس 823 825 828 أسمنت النهضة الصخرة 800 803 805 أسمنت وادي النيل المصري 808 810 813 لافارج للأسمنت المخصوص 805 808 808 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 803 803 805 أسمنت العريش العسكري 820 820 820 أسمنت سيناء سيناء 800 800 800 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 810 813 815 السويس للأسمنت السويس 800 800 805 أسمنت بورتلاند طرة طرة 810 813 815 أسمنت حلوان حلوان 810 813 815 أسمنت شورى شورى 805 808 808 مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820 823 أسمنت السويدي السويدي 825 828 835 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 803 805 808 مصر للأسمنت قنا المسلة 800 803 805

سعر الجبس في مصر اليوم.

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر جبسينا سيناء 880 جنيه 900 جنيه القومية القومية – – البلاح إكسبريس 820 جنيه 820 جنيه العامرية العامرية 795 جنيه 795 جنيه السويس السويس 805 جنيه 805 جنيه الدوليه الدولية 735 جنيه 745 جنيه نجوم سيناء المعمار 790 جنيه 790 جنيه سيناء للجبس نجمة سيناء – – سيناء للجبس جوهرة سيناء – – سيناء للجبس زهرة سيناء – – سيناء للجبس نور سيناء – – رواد سيناء الرواد – – النجوم النجوم – – الإتحاد الإتحاد – – المدينة المدينة – –

تحديث:

استقرار تام لسعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم السبت 25-5-2019 بجميع الأسواق المصرية

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