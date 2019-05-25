سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 مايو 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في مصر , استقر سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك، مستقرا عند سعر 17.01 جنيها للشراء، و17.10 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى, ما زال الاستقرار لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو المستمر الى وقتنا هذا حيث بدأت تعاملات صباح اليوم بجميع البنوك الحكومية والخاصة على حسب ما نشرته المواقع الالكترونية للبنوك مقارنة بالأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر تختلف من بنك الى أخر وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري وفي نفس الوقت يحاول البنك المركزي المصري مواصلة الاستقرار لسعر الورقة الخضراء لتصل الى 16 جنيها بالبنوك والأسواق والمصارف، في الوقت الذي يعمل فيه على خفض سعر البيع للدولار في المصارف.

سعر الدولار في مصر.

ومن جهة أخرى يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية كما انها العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكة و يعد الأكثر تداولا على مستوى العالم لذلك يشهد العديد من التذبذبات بين الإنخفاض والإرتفاع كما أن اهمية الدولار لا تقتصر في مصر على أنها عملة و لكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات و السلع، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج.

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك مصر إيران التنمية 16.86 16.96 يومين البنك العقاري المصري العربي 16.85 16.91 يومين البنك الأهلي المصري 16.85 16.95 يومين البنك الأهلى اليونانى 16.85 16.90 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.85 16.95 يوم واحد بنك البركة 16.85 16.95 يومين بنك مصر 16.85 16.95 يومين اتش اس بى سى HSBC 16.85 16.95 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 16.84 16.94 يومين البنك المصرى الخليجى 16.84 16.94 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 16.84 16.94 يومين بنك بلوم 16.84 16.94 يومين كريدى أجريكول 16.84 16.94 يومين المصرف المتحد 16.83 16.93 يومين بنك المشرق 16.83 16.93 يومين بنك قناة السويس 16.83 16.93 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.83 16.93 يومين بنك الكويت الوطني NBK 16.83 16.93 يومين بنك الإسكندرية 16.83 16.93 يومين بنك التعمير والإسكان 16.82 16.92 يومين بنك عودة 16.82 16.92 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.82 16.92 يومين البنك المركزى المصرى 16.81 16.93 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 16.81 16.91 يومين بنك التنمية الصناعية 16.81 16.91 يومين المصرف العربى الدولى 16.81 16.91 يومين

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء 17.03 جنيها للشراء بينما سجل و17.13جنيها للبيع ويذكر أن سعر الورقة الخضراء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش وقال خبراء أن السوق السوداء أصبحت تعمل في سرية تامة وبحاجة إلى رقابة شديدة من الحكومة المصرية لاسيما بعد أزمة قلة الدولار التي يهدف منها لتقليل حجم الاستيراد لتخديم على المنتج المحلى. كما تباين سعر الدولار في شركات الصرافة التي تتأثر بالتذبذبات المماثلة التى شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنوك حيث شهدت ارتفاع طفيف بقيمة قرشين، ما انعكس على سعرها فى الصرافة، وهو التحرك الأول منذ قرار لجنة السياسة النقدية بتخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليوم الواحد في البنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض. تحديث: استقر سعر الدولار اليوم السبت 25-5-2019 بجميع البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 16.84 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.94 جنيه.

← إقرأ أيضاً: