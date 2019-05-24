عروض التكييفات من ” بى تك ” للعام 2019 كاش وتقسيط | شامل أسعار التكييفات بمختلف الماركات بالسوق الآن

تقدم مجموعة متاجر ومنافذ ” بى تك ” العديد من العروض الهامة والمميزة للأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومع بدايات شهور صيف 2019 في مصر قد يكون التساؤل حول التكييفات وما يتعلق بأسعارها ومواصفاتها مهم للغاية بالنسبة للمستهلك المصري .

وقد يكون الأكثر أهمية من هذا كله هو بالتأكيد معرفة العروض المختلفة والمميزة لأسعار التكييفات بالمتاجر المختصة للعام 2019، وبهذا التقرير الشامل سوف نقدم إليكم أحدث عروض متاجر ” بى تك ” لأسعار التكييفات لصيف 2019 سواء كانت تلك العروض تخص الكاش أو التقسيط .. فإليكم التفاصيل كاملة .

عروض التكييفات من بى تك كاش – تقسيط 2019

والأن نُقدم لكم أحدث وأخر عروض التكييفات من شركة ” بى تك ” للأجهزة الكهربائية والمنزلية .

وذلك خلال العام الحالى 2019

وأيضاً خلال الشهر الحالى مايو 2019، والعروض تشمل كافة أنواع عروض التقسيط بمختلف الأنظمة وعروض الكاش مع الخصومات لأسعار التكييفات 2018 فى مصر لجميع الماركات والموديلات .

ماركة التكييف بالمواصفات عرض التقسيط عرض الكاش تكييف فريش تبريد فقط 2.5 حصان بلازما + سمارت 500 جنيه شهريا 10459 جنيه تكييف يونيون اير تبريد فقط 1.5 حصان بلازما موديل : أي كول 323 جنيه شهريا 6749 جنيه تكييف فريش تبريد فقط 1.5 حصان تبريد فقط 354 جنيه شهريا 7399 جنيه تكييف يونيون اير موديل أرتيفاي ساخن + بارد 1.5 حصان 397 جنيه شهريا 8299 جنيه تكييف يونيون اير موديل : ارتيفاي تبريد فقط 1.5 حصان 383 جنيه شهريا 7999 جنيه تكييف شارب الموديل : كلاستر تبريد + ساخن 3 حصان 594 جنيه شهريا 12419 جنيه تكييف يونيون اير موديل : ارتيفاي تبريد مع تدفئة 2.25حصان بلازما 516 جنيه شهريا 10799 جنيه تكييف ميديا بارد فقط 1.5 حصان 345 جنيه شهريا 7220 جنيه تكييف شارب بارد مع ساخن 2.25 حصان 517 شهريا 10819 جنيه

تكييف جري جلوري بارد/ساخن 3 حصان 634 جنيه شهريا 13250 جنيه تكييف يورك 4 حصان بارد/ساخن 935 جنيه شهريا 19555 جنيه تكييف شارب 3 حصان تبريد مع ساخن 560 جنيه شهريا 11719 جنيه تكييف يورك بارد فقط 1.5 حصان 397 جنيه شهريا 8299 جنيه تكييف يونيون اير موديل : ارتيفاي 3 حصان تبريد مع ساخن 593 جنيه شهريا 12399 جنيه تكييف جري فالكون 2.25 حصان تبريد فقط 490 جنيه شهريا 10250 جنيه تكييف ماركة ميديا الحجم : 2.25 حصان بارد/ساخن 471 جنيه شهريا 9845 جنيه تكييف جري جلوري الحجم : 2.25 حصان بارد/ساخن 543 جنيه شهرياً 11350 جنيه تكييف جري جلوري بارد/ساخن الحجم : 1.5 حصان 413 جنيه شهرياً 8630 جنيه تكييف شارب بلازما + انفرتر بارد+ساخن الحجم : 1.5 حصان 496 جنيه شهرياً 10369 جنيه

عروض بى تك الشهرية مايو 2019 للتكييفات

وهنا سوف نُقدم اليكم بالمتابعة الدورية المستمرة لأهم عروض وأحدث عروض بى تك الخاصة بمكيفات الهواء، وسوف تكون المتابعة بشكل شهرى نقدم اليكم فيها بيانات العرض شامل الكاش وأيضا شامل للتقسيط لمختلف الماركات والموديلات المعروضة والمتاحة لنظام العروض بمجموعة متاجر بى تك على مستوى الجمهورية، وهنا سوف نقدم أحدث عروض التكييفات من متاجر بى تك خلال الشهر الجارى أغسطس من العام 2018 .

أسعار التكييفات 2019

إليكم الآن النافذة الأهم والأكبر والأكثر شمولاً حول أسعار مختلف الماركات والموديلات بكل الأحجام للتكييفات بالسوق المصرية للعام 2019 وسوف نحرص عبر التقرير الذي سوف نوجهكم إليه أن تكون كافة المعلومات من مصادرها الموثقة والرسمية والمعلنة من السوق مباشرة أول بأول حول الأسعار الحالية للتكييفات بمصر .

للتعرف على أحدث أسعار كل ماركات التكييفات فى مصر من هنا

وبهذا ينتهى التقرير الخاص بعروض التكييفات تقسيط – كاش من متاجر ” بى تك ” كما شمل تقريرنا على بيان مفصل عبر تقرير شامل لأسعار التكييفات بالسوق عام 2019 .

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