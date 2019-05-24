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عروض التكييفات من ” بى تك ” للعام 2019 كاش وتقسيط | شامل أسعار التكييفات بمختلف الماركات بالسوق الآن

كتب محمد هلال آخر تحديث
عروض التكييفات من ” بى تك ” للعام 2019 كاش وتقسيط | شامل أسعار التكييفات بمختلف الماركات بالسوق الآن

تقدم مجموعة متاجر ومنافذ ” بى تك ” العديد من العروض الهامة والمميزة للأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومع بدايات شهور صيف 2019 في مصر قد يكون التساؤل حول التكييفات وما يتعلق بأسعارها ومواصفاتها مهم للغاية بالنسبة للمستهلك المصري .

وقد يكون الأكثر أهمية من هذا كله هو بالتأكيد معرفة العروض المختلفة والمميزة لأسعار التكييفات بالمتاجر المختصة للعام 2019، وبهذا التقرير الشامل سوف نقدم إليكم أحدث عروض متاجر ” بى تك ” لأسعار التكييفات لصيف 2019 سواء كانت تلك العروض تخص الكاش أو التقسيط .. فإليكم التفاصيل كاملة .

عروض التكييفات من بى تك كاش – تقسيط 2019

والأن نُقدم لكم أحدث وأخر عروض التكييفات من شركة ” بى تك ” للأجهزة الكهربائية والمنزلية .

وذلك خلال العام الحالى 2019

وأيضاً خلال الشهر الحالى مايو 2019، والعروض تشمل كافة أنواع عروض التقسيط بمختلف الأنظمة وعروض الكاش مع الخصومات لأسعار التكييفات 2018 فى مصر لجميع الماركات والموديلات .

ماركة التكييف

بالمواصفات

 عرض 

التقسيط

 عرض 

الكاش
تكييف فريش

تبريد فقط 2.5 حصان

بلازما + سمارت

 500 جنيه

شهريا

 10459

جنيه
تكييف يونيون اير

تبريد فقط 1.5 حصان

بلازما

موديل : أي كول

 323 جنيه

شهريا

 6749

جنيه
تكييف فريش

تبريد فقط 1.5 حصان

تبريد فقط

 354 جنيه

شهريا

 7399

جنيه
تكييف يونيون اير

موديل أرتيفاي

ساخن + بارد

1.5 حصان

 397 جنيه

شهريا

 8299

جنيه
تكييف يونيون اير

موديل : ارتيفاي

تبريد فقط

1.5 حصان

 383 جنيه

شهريا

 7999

جنيه
تكييف شارب

الموديل : كلاستر

تبريد + ساخن

3 حصان

 594 جنيه

شهريا

 12419

جنيه
تكييف يونيون اير

موديل : ارتيفاي

تبريد مع تدفئة

2.25حصان بلازما

 516 جنيه

شهريا

 10799

جنيه
تكييف ميديا

بارد  فقط

1.5 حصان

 345 جنيه

شهريا

 7220

جنيه
تكييف شارب

بارد مع ساخن

2.25 حصان

 517

شهريا

 10819

جنيه
تكييف جري جلوري

بارد/ساخن

3 حصان

 634 جنيه

شهريا

 13250

جنيه
تكييف يورك

4 حصان

بارد/ساخن

 935 جنيه

شهريا

 19555

جنيه
تكييف شارب

3 حصان

تبريد مع ساخن

 560 جنيه

شهريا

 11719

جنيه
تكييف يورك

بارد فقط

1.5 حصان

 397 جنيه

شهريا

 8299

جنيه
تكييف يونيون اير

موديل : ارتيفاي

3 حصان

تبريد مع ساخن

 593 جنيه

شهريا

 12399

جنيه
تكييف جري فالكون

2.25 حصان

تبريد فقط

 490 جنيه

شهريا

 10250

جنيه
تكييف ماركة ميديا

الحجم : 2.25 حصان

بارد/ساخن

 471 جنيه

شهريا

 9845

جنيه
تكييف جري جلوري

الحجم : 2.25 حصان

بارد/ساخن

 543 جنيه

شهرياً

 11350

جنيه
تكييف جري جلوري

بارد/ساخن

الحجم : 1.5 حصان

 413 جنيه

شهرياً

 8630

جنيه
تكييف شارب بلازما + انفرتر

بارد+ساخن

الحجم : 1.5 حصان

 496 جنيه

شهرياً

 10369

جنيه

عروض بى تك الشهرية مايو 2019 للتكييفات

وهنا سوف نُقدم اليكم بالمتابعة الدورية المستمرة لأهم عروض وأحدث عروض بى تك الخاصة بمكيفات الهواء، وسوف تكون المتابعة بشكل شهرى نقدم اليكم فيها بيانات العرض شامل الكاش وأيضا شامل للتقسيط لمختلف الماركات والموديلات المعروضة والمتاحة لنظام العروض بمجموعة متاجر بى تك على مستوى الجمهورية، وهنا سوف نقدم أحدث عروض التكييفات من متاجر بى تك خلال الشهر الجارى أغسطس من العام 2018 .

أسعار التكييفات 2019

إليكم الآن النافذة الأهم والأكبر والأكثر شمولاً حول أسعار مختلف الماركات والموديلات بكل الأحجام للتكييفات بالسوق المصرية للعام 2019 وسوف نحرص عبر التقرير الذي سوف نوجهكم إليه أن تكون كافة المعلومات من مصادرها الموثقة والرسمية والمعلنة من السوق مباشرة أول بأول حول الأسعار الحالية للتكييفات بمصر .

للتعرف على أحدث أسعار كل ماركات التكييفات فى مصر من هنا 

وبهذا ينتهى التقرير الخاص بعروض التكييفات تقسيط – كاش من متاجر ” بى تك ” كما شمل تقريرنا على بيان مفصل عبر تقرير شامل لأسعار التكييفات بالسوق عام 2019 .

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عن الكاتب

محمد هلال

كاتب صحفي بموقع " نجوم مِصرية " الإخباري، أُفضل كثيراً العمل في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية، أهوى متابعة الأحداث العالمية والبرامج الوثائقية، أرى العالم جميلاً كلما كان واضحاً بالمعلومة والمعرفة . للتواصل وإبداء الرأي : [email protected]

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