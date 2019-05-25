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أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 26-5-2019 في مصر تحديث الساعة

كتب محمد عصام آخر تحديث
أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 26-5-2019 في مصر تحديث الساعة
أسعار الحديد والأسمنت في مصر

نستعرض معاً أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 مايو 2019 بـ مصانع وشركات مواد البناء المختلفة، بحيث نعمل على تقديم جداول لكافة أسعار مصانع الأسمنت وشركات الحديد في السوق المصري المحلي، كما نعمل أولاً بأول تحديث هذة الجداول في حالة تواجد أي تغيرات في السعر، كما يجد المتابع حالة من التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت في مصر، خاصاً بعد إتخاذ الحكومة المصرية قرار تعويم سعر الدولار، وهنا صار سعر البليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد، وهذا يعد لكونه المكون الرئيسي في عملية تصنيع الحديد، ويتم الإستيراد له من الخارج بالعملة الخضراء.

أسعار طن الأسمنت إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حالياً.

أسعار الأسمنت في مصر

المصنع اسم المنتج السعر تسليم أرض المصنع
السويدي السويدي 860 جنيه
أسمنت مصر بني سويف مصر بني سويف 835 جنيه
أسمنت طرة طرة 840 جنيه
أسمنت حلوان حلوان 840 جنيه
السويس للأسمنت السويس 835 جنيه
أسمنت العريش العسكري 830 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 830 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 835 جنيه
أسمنت أسيوط المهندس _______
الشركة العربية للأسمنت النصرالمسلح 830 جنيه860 جنيه

أسعار الحديد في مصر

المصنع اسم المنتج السعر بالجنيه المصري
المصريين المصريين 11600
بشاي بشاي 11600
عز عزعز الدخيلة 1160011600
الجارحي الجارحي 10150
الكومي الكومي 11430
العتال العتال ——
المراكبي المراكبي 11550
العشري العشري 11500
الجيوشي الجيوشي 11500
مصر ستيل مصر ستيل 11500

لعل ثبات سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع، ولكن في غضون ساعات قليلة مقبلة يمكن أن يتغير السعر، حيث نشهد حالة من الثبات الملحوظ وإستقرار في أسعار الحديد، بينما نجد أسعار الأسمنت قد شهدت تغير في عدد من الشركات لتتأرجح بين الصعود والهبوط، في حين شهدت بعض الشركات الإستقرار السعري له.

– حالة الإستقرار لازالت على نحو ملحوظ مسيطرة على سعر مواد البناء في الأسواق المصرية المحلية حتى تلك اللحظة، وفي حالة حدوث أي جديد سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال.
– نتابع سوياً آخر مستجدات وتطورات أسعار الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع المصرية على مدار الساعة، وعند حدوث التغيير في السعر، حيث لوحظ هبوط طفيف في سعر طن الأسمنت بجميع الشركات.

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عن الكاتب

محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ، أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة. ((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

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