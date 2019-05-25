سعر الريال السعودي اليوم | الأحد 26 مايو 2019 في البنوك تحديث لحظي

نعمل على تقديم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مايو 2019 في جميع البنوك المصرية تحديث مستمر على مدار اليوم، وكذلك السوق السوداء، لعل سعر الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر، ونجد دائماً ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عدداً من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية، وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمداً على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جداً.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مايو 2019

لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في بنك مصر نحو الـ 4.50 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.53 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.51 أقل سعر للبيع: 4.51 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنك التنمية الصناعية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المركزى المصرى 4.52 4.55 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.51 4.56 4 أيام بنك بلوم 4.51 4.53 57 دقيقة البنك المصرى الخليجى 4.51 4.53 23 ساعة البنك الأهلي المصري 4.49 4.52 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 4.49 4.52 ساعتين بنك مصر 4.49 4.52 ساعتين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.49 4.53 27 دقيقة بنك عودة 4.49 4.51 ساعتين المصرف العربى الدولى 4.48 4.51 ساعتين البنك الأهلى اليونانى 4.48 4.54 3 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 4.48 4.54 3 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 4.48 4.52 ساعتين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.48 4.51 ساعة واحدة بنك قناة السويس 4.48 4.52 ساعتين بنك المشرق 4.47 4.52 47 دقيقة بنك مصر إيران التنمية 4.47 4.53 ساعتين كريدى أجريكول 4.47 4.52 27 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.47 4.51 ساعتين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.46 4.52 ساعتين المصرف المتحد 4.46 4.52 ساعتين بنك الإسكندرية 4.46 4.51 58 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 4.46 4.56 ساعتين بنك التنمية الصناعية 4.45 4.51 ساعتين بنك البركة 4.43 4.57 23 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.43 4.57 3 أيام

سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية

لعل هناك إختلاف بين سعر الريال السعودي في السوق الموازية وتجار العملة، عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا لتوجه تجار الريال السعودي لإستغلال إحتياج المواطن المصري لهذة العملة، وعلى هذا يقوم التاجر برفع أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية في حالة الشراء نحو الـ 4.60 جنيه، في حين بلغ نحو الـ 4.65 جنيه في حالة البيع، وهذا فارق نحو الـ 3 قروش عن أسعار البنوك الحكومية.

كما نرحب دوماً بجميع تعليقاتكم عن توقعات سعر الريال السعودي في مصر أثناء الأيام المقبلة في المكان المخصص لذلك أدنى التقرير داخل صندوق التعليقات.

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