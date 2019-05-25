يلتقي الفريقان برشلونة وفالنسيا في مواجهة من العيار الثقيل على أرضية الميدان من أجل حلم التتويج باللقب وإسعاد الجمهور الذي سيحتشد في المدرجات، حيث يسعى البلوجرانا إلى تحقيق الثنائية ومواصلة هيمنته على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة، أما الخفافيش فإنهم يأملون في حصد اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عشر سنوات، نرصد لكم القنوات المجانية التي سوف تنقل نهائي كأس الملك اليوم السبت.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا
استقبال ترددات القنوات بالمجان بشكل بسيط ليستطيعوا مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا دون تشفير بأعلى جودة.
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|الأسبانية TVE i
|11785 أفقي
|القمر الأوروبي Hotbird 1-6
|Varzish Sport HD
|12548 أفقي
|Apstar 2R
|Canal+ Sport
|11278 عمودي
|13 درجة شرق Hotbird
|Eleven Sports 1 HD
|11488 أفقي
|13 درجة شرق Hotbird
|Idman Azerbaycan
|11175 أفقي
|AzerSpace 1 46.0°E
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