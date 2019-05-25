تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة beIN Sports 2 HD الجديد 2019 على نايل سات

تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة, من أهم الترددات التي يبحث عنها كل محبي وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي نظرا لما تنقله للمشاهدين من أهم المباريات الرياضية المحلية والعالمية حيث نجح القائمون على القناة من الحصول على حقوق البث لأقوى وأفضل المسابقات الكروية في أنحاء العالم, كما أن القناة تبث بشكل دائم ومباشر على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع أو تشويش, فأصبحت قنوات بي ان سبورت هي العصر الجديد في عالم الرياضة، فهي شبكة قنوات رياضية عالمية رائدة، تابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية، والتي كانت تحمل اسم “الجزيرة الرياضية” فيما مضى.
تردد قناة بي ان سبورت 2.
تعد القناة من القنوات المجانية التي تهتم بتغطية حصرية لجميع كافة البطولات العالمية بـ”قارة أوروبا وقارة أسيا وقارة أفريقيا وأمريكا” وبطولة كأس العالم الـ FIFA، كما تنقل حصريا بطولة الدوري الأوروبي الدوي الأنجليزي الممتاز، الذي يتابعه عدد كبير من الجماهير المصرية لمشاهدة اللاعب المصري المحترف “محمد صلاح” ومشاهدة التسارع القوي بين أندية انجلترا, كما تنقا أيضاالدوري “الفرنسي والإيطالي والأسباني” كما أيضا تنقل مباريات دوري أبطال افريقيا وكأس الأمم الأفريقية, كما يمنكم معرفة تردد قناة دبي الرياضية 1 Dubai Sports الجديد 2019 لمشاهدة أشهر الرياضيات المتنوعة
تردد قناة بي ان سبورت 2 2019
المدار
القمر
التردد
FEC/SR
الجودة
التشفير
7.0°W
Eutelsat 7 West A
12265 (H)
27500 – 2/3
HD
مجاني
استطاعت قناة بي ان سبورت أن تحوز على نسبة مشاهدة عالية من بين الكثير من القنوات الرياضية المختلفة التي تنتشر الأقمار الصناعية ويتم العمل على التقديم الدائم لكافه المباريات الرياضية التي يحب مشاهدتها جميع الأشخاص في كافه البلاد والأنحاء العربية والأوروبية، وكانت إزدادت شهرة قنوات بي ان سبورت المفتوحة في خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم الماضي في روسيا 2018، وذلك عندما قررت شبكة بي ان سبورت العالمية إذاعة مباراة الإفتتاح الرسمي لكأس العالم بين روسيا والسعودية على قناتها المفتوحة مجاناً دون تشفير، وبعد ذلك قررت إذاعة كل مباريات المنتخبات العربية على قناتها المفتوحة وعدد هذه المباريات 22 مباراة، وهذه المنتخبات الوطنية هي، منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب السعودية ومنتخب المغرب ومنتخب تونس، وتهاف الجميع في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط بأكمله في البحث عن التردد.
تقوم قناة بي إن سبورت الإخبارية بنقل فاعليات قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2019، حيث يتنافس فيها 8 أندية من العيار الثقيل لتحقيق لقب البطولة الأشهر عالمياً، وهذه الأندية هي (ليفربول- برشلونة- مانشستر سيتي- توتنهام- بورتو- أياكس- يوفنتوس- مانشستر يونايتد)، وذلك في حدود الساعة الواحدة ظهراً، ونحن معكم أول بأول حتي إعلان نتيجة القرعة.
تحديث جميع قنوات بي ان سبورت سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق
التردد (ميجا هرتز)
11547
معدّل استقطاب الموجة
Vertical
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11585
معدّل استقطاب الموجة
عامودي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11623
معدّل استقطاب الموجة
عامودي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11642
معدّل استقطاب الموجة
أفقي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11566
معدّل استقطاب الموجة
أفقي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11084
معدّل استقطاب الموجة
أفقي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11669
معدّل استقطاب الموجة
عامودي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11122
معدّل استقطاب الموجة
أفقي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11103
معدّل استقطاب الموجة
عامودي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11065
معدّل استقطاب الموجة
عامودي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11180
معدّل استقطاب الموجة
أفقي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
يوتلسات @ °8 درجات غرب
التردد (ميجا هرتز)
11013
معدّل استقطاب الموجة
أفقي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
11054
معدّل استقطاب الموجة
أفقي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
التردد (ميجا هرتز)
12604
معدّل استقطاب الموجة
أفقي
معدّل الترميز
27500
معدّل تصحيح الخطأ
2/3
إشارة ارسال البث
DVB-S2
معدّل تردد الموجة
8PSK
تابعونا للتعرف على كل جديد بشأن ترددات القنوات الجديدة والتحديثات الطارئة على ترددات القنوات الحالية، وسنعمل على توفير كل جديد أول بأول.
التعليقات
من أروع قنوات الرياضية
فعلا كلاملك صح