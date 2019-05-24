كرة القدم هى الرياضة الأكثر شعبية فى العالم وايضا الاكثر شهرة، وقد شهدت لعبة كرة القدم العديد من الحوادث الغريبة منذ نشأتها وحتى الان وسنرصد لكم فى هذا التقرير بعض الحوادث:

أغرب مباراة فى تاريخ كرة قدم

فى عام 1945 جمعت مباراة فريقى (أرسنال الإنجليزي – نادي دينامو موسكو الروسى) ووقعغت احداث هذه المباراة فى لندن والمعروف ان لندن عاصمة الضباب وكان فى تلك الليلة الضباب كثيف بشكل كبير مما ادى الى عدم وضوح الرؤية ، وقد رفض الحكم إلغاء تلك المباراة نظرا للمسافة التى قطعها الفريق الروسى للحضور ، مما ادى لقيام مدرب النادى الروسى بتبديل عدد كبير من اللاعبين بدون ان يخرجوا اللاعبين من الملعب واصبح عدد اللاعبين فى الفريق الروسى اكثر من 11 لاعب، وقام الحكم بطرد لاعب من نادى أرسنال الانجليزي ولكنه لم يغادر الملعب ولم يلاحظ ذلك حكم المباراة ، وشهدت ايضا تلك المباراة واقعة طريقة حيث إصيب حارس مرمى النادى الانجليزي ولكن لم يكن له بديل فقام احد المشجعين بالنزول بدلا منه ، ويذكر ان المباراة انتهت بنتيجة 4/3 لصالح نادى دينامو موسكو الروسى وتعد هذه المباراة اغرب مباراة فى تاريخ كرة القدم.

أكبر نتيجة مباراة فى تاريخ كرة القدم

فى احداث الدورى بدولة مدغشقر انتهت نتيجة إحدى المباريات بين (فريقي أديما وفريق ستاد أولمبيك دو ليميرن) بــ 149 مقابل لا شئ ولكن المفارقة أن جميع الأهداف سجلها لاعبو نادى ستاد أولمبيك دو ليميرندو ليميرن في مرماهم بسبب اعتراضهم على التحكيم وانه يتخذ ضدهم قرارات غير صحيحة.

أسرع إقالة لمدرب

فى عام 2007 أعلن نادي (توركواي الانجليزي) عن تعيين مدرب جديد له فى الرابع عشر من مايو ولكن شهدت اسرع إقالة لمدرب فى تاريخ كرة القدم حيث تم إقالة المدرب بعد 10 دقائق فقط !! بسبب بيع النادى لمستثمر جديد.

خطأ غريب للتحكيم

وقع خطأ فى مباراة أقيمت بين فريقيين (فريق الأرسنال وتشيلسي الإنجليزيان) وقدم قام احد لاعبى أرسنال بصد كرة بدلا من حارس المرمى وقام الحكم بطردج لاعب اخر بدلا منه !

شطب 10 لاعبين وعدم ممارستهم اللعبة

خلال احداث بطولة كأس العالم (السويد 1958) ، تلقى المنتخب الأرجنتينى 6 أهداف فى مرماه من تشيكوسلوفاكيا وانتهت المباراة نتيجة 6/1، مما ادى لغضب لدى الجماهير الأرجنتينية وقامت بمهاجمة مقر الاتحاد الأرجنتينى بمدينة “بيونس أيرس”، وادى ذلك الهجوم الى شطب 10 لاعبين من سجلات كرة القدم وعدم ممارستهم للعبة نهائياً وقرر اتحاد الكرة الأرجنتينى فرض تلك العقوبة القاسية بسبب التهاون فى أداء الواجب الوطنى.

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