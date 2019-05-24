موعد انطلاق الدوري السعودي موسم 2019-2020 بعد تتويج النصر باللقب السابق

موعد انطلاق الدوري السعودي موسم 2019- 2020 يبحث عنه جميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية خاصة المتابعين والمحبين لكرة القدم، وتم إعلان موعد انطلاق الدوري السعودي موسم 2019- 2020 بعد الحفل الختامي للموسم السابق للدوري الذي انتهى بتتويج النصر باللقب لموسم 2018- 2019، بعدما حقق 70 نقطة ليصل للقب الثامن، ونوضح في التقرير التالي موعد انطلاق الدوري السعودي موسم 2019- 2020، ونوفر على الجميع عناء البحث عن ذلك الموعد.

موعد انطلاق الدوري السعودي موسم 2019- 2020، حسب ما أعلنه مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في حوار تلفزيوني سابق له، موضحا أنالدوري السعودي موسم 2019- 2020 سينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل.

موعد انطلاق الدوري السعودي موسم 2019- 2020

ومن المقرر أنه سيفتتح الموسم الجديد بمباراة السوبر السعودي التي سوف تجمع النصر بطل الدوري أمام التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في بطولة منفردة، وذلك في منتصف اغسطس القادم، ومن المقرر أن يتم إعداد جدول المسابقة بدون توقفات او تاجيلات وأن يكون جدول المباريات معلوم لكل الأطراف مبكراً.

الدوري السعودي

الدوري السعودي لكرة القدم المعروف عنه اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد عُرف في السابق بايم الدوري السعودي للمحترفين، وهي البطولة الرئيسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وثاني أغلى مسابقة في القارة الآسيوية، وتصل قيمته السوقية إلى 473.70 مليون يورو.

وعن أول بطولة دوري سعودي لكرة القدم في موسم 1976–77، فقد عرفت بمسمى “الدوري الممتاز” والفريق الفائز يحصل على درع الدوري، قبلها بموسم 1974–75 لعبت مسابقة أولية بمسمى “الدوري التصنيفي” لأن الفرق كان يتم تصنيفها كدرجة ممتازة أو كدرجة أولى بحسب نتائجها في ذلك الموسم، ومن ثم في عام 1991 تغير مسماه إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة بعد استحداث نظام المربع الذهبي.

وفي 2007 تم إلغاء المربع الذهبي وسمي باسمه الحالي. يعتبر الهلال النادي الأكثر حصولًا على بطولات الدوري بمجموع 15 بطولة، والبطل الحالي هو نادي النصر لموسم 2018–19

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