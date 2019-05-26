موعد مباراة الزمالك و نهضة البركان نهائي بطولة الكونفدرالية توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية خلال الساعات القادمة الى اللقاء الناري القادم في نهائي بطولة الكونفدرالية بين نادي الزمالك ونادي نهضة البركان، حيث يستضيف نادي الزمالك المصري نظيره نادي نهضة البركان خلال إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فى نسختها الحالية والتي تنتهي الليلة بتتويج الفريق الفائز ، ولكن بعد مباراة نارية حيث يحاول كلا الفريقين فى خطف الفوز والذي يسعى له نادى الزمالك بتحقيق الحلم وتتويج بالبطولة خصوصا مستغلا” عامل الارض والجمهور وايضا نتيجة لقاء الذهاب والذي انتهى بهدف نظيف لصالح البركان والذي يمكن تعويضه ويكون دافع قوي لدي اللاعبين لإسعاد الجماهير المصرية.

موعد مباراة الزمالك و نهضة البركان

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة الاخبار الرياضية من خلال النشرة الرياضية، والتى نتابع فيها الليلة اللقاء المرتقب فى إياب نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يستعد استاد ملعب برج العرب بالإسكندرية للمواجهة المرتقبة حيث يفتح الملعب ابوابه امام الجماهير الحاشدة التى تؤازر اللاعبين منذ الدقائق الأولى وذلك لإقامة اللقاء تمام الساعة العاشرة مساء بتوقت القاهرة وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش.

موعد مباراتي نهائي كأس الاتحاد الإفريقي: المباراة الموعد / النتيجة الملعب الزمالك – نهضة بركان الأحد 26 مايو 2019،

22:00 مصر، 20:00 المغرب استاد برج العرب نهائي كأس الكونفدرالية القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD

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