هل سمعت عن “صيام” الحيوانات؟!

كلنا نعلم بأن البشر هم من يصومون ولكن ماذا عن باقى الكائنات، الصوم شائع فى عالم الحيوانات والطيور والحشرات ويرجع صيامهم لمواجهة ظروف طارئة كالمرض أو الإصابة بجروح،كما أكد الطبيب «أليك بيرتونان» الأسترالي الجنسية أن حالات الصوم قد تكون غريزية في حالات (البيات) سواء الصيفى او الشتوي، او فى فترة بعد الولادة مباشرة،ونقدم لكم فى موقع (نجوم مصرية) بعض من تلك الحالات :

الضفادع

تدخل في حالة من السبات وتصبح مثل الجليد فى فصل الصيف حتى ينتهي فصل فيتم سريان الدم فيها وعودتها للحياة بعد سباتها،كما تختزن كميلة هائلة من الطعام فى معدتها ويصبح حينها وزنها ثلاثة اضعاف.

طيور الزينة

تبدأ الصيام عندما يتم نقلها من قفص الى قفص اخر ويرجع ذلك لحزنه على قفصه الذى كان بيته القديم ولكن مع الوقت والتعود يوقف الصيام.

دودة القز يكبر جسدها بسرعة وتتخلص من جلدها القديم حين تقفس من البيض،و تأكل ورق التوت لمدة 5 أيام ثم تصوم لمدة يومين حتى يثبت جلدها الجديد.

السناجب

تستمر فى صيام مدته 8 شهور حتي موعد فصل الصيف، وتخزن الأكل فى جسدها.

العناكب

خلال فترة وضع البيض وحضانته تصوم العناكب، لتجهز السوائل اللازمة لتغذية صغارها وذلك عن طريق نشاط بعض الغدد الخاصة في فترة وضع البيض،كان ان صغارها لا تستطيع رعاية نفسها فتتعلق فوق ظهر أمها لكي تتغذى منها.

القنفذ

يدخل في مرحلة الصوم لمدة شهر لكى يحافظ على وزنه،فهو يعد من الحيوانات التي تأكل كثيرًا ويبدأ الصيام قبل مواسم الهجرة.

سمك السلمون

يبدأ الصيام خلال رحلة عودته الى موطنه الاصلى ليقوم بعملية التبويض ويسافر 1600 كم،ويصوم كى يبقى رشيقا وخفيف الوزن ويسهل عليه تعب السفر والهرب من أعدائه المتربصين به طوال تلك الفترة.

الأسد

يصوم الاسد يومًا اسبوعيا للتخلص من حمض البوليك السام المضر على جسمه،ويأتي هذا الحمض لمن لا يأكل غير اللحوم.

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