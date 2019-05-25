ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الأكثر شهرة

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل, يبحث محبي الدراما التركية وعشاق المسلسل التركي الأكثر شهرة في مصر وجميع أنحاء العالم عن الجديد من الأحداث خاصة بعد الأحداث المثيرة بنهاية الحلقة السابقة حيث حصد المسلسل أعلى نسبة مشاهدات في الدول العربية خاصة أن أحداثه حقيقية تقع في القرن 13 الميلادي, وتدور أحداثه من أواخر العصر العباسي الرابع المعروفة بالتاريخ بفترة النفوذ السلجوقي من عرض سيرة حياة البطل الشجاع ارطغرل بن سليمان شاه و، قائد قبيلة الكاي وجميع غزواته ومعاركه حتى وصول الأحدا ث إلى بداية الدولة العثمانية و تأسيسها على يد ابنه عثمان, لذلك ننشر لكم ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل.

وتدور الأحداث بالعديد من الغزوات والأحداث المثيرة خاصة بعد عرض أربع أجزاء من المسلسل وصولا الى الجزء الخامس الذي يتم عرضه حاليا , وشارك بالمسلسل العديد من النجوم ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسبة مشاهدة ويعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة وبعدها بساعة الساعة الثامنة و النصف بتوقيت مكة المكرمة و ذلك عبر قناة trt التركية و لكن يتم عرضها مباشرتا بدون ترجمة و تذاع في اليوم التالي على موقع النور مع الترجمة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل التركي قيامة أرطغرل بالجزء الخامس .

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات

القناة تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز trt العربية 11391 عمودي 27500 trt كردي 10873 عمودي 27500 قناة الشرق 11316 عمودي 27500

وجدير بالذكر أن أرطغرل غازي توفي عام 1281 أو 1282 وكان عمره وقتها أكثر من 90 عاما ، ودفن في قبره في ولاية بيلجيك التركية حبث أستقبل قبرة عدد كبير من المشاهدين, حوالي أكثر من مليون و300 ألف زائر خلال عام 2018 وذلك بعد الشهرة الكبيرة التي حققها المسلسل حيث كانت في الأعوام السابقة لا تتجاوز الـ 300 ألف زائر سنويا حسب ما ذكرته وكالة الأناضول .

مسلسل قيامة ارطغرل, يعد من أفضل وأقوى المسلسلات التركية التي حازت على أكبر نسبة مشاهدة في كل الدول العربية وأغلب دول العالم في وقت يبحث فيه المشاهد عن الأعمال الفنية الهادفه والممتعة مما تزايد البحث بجميع بلدان العالم عن مسلسل قيامة ارطغرل وأعاد للأذهان صفحات هامة في تاريخ العثمانيين, كما أنه الأكثر ضخامة وتكلفة حيث وصلت تكلفة الحلقة الواحدة “مليون و200 ألف ليرة تركية أي ما يوازي اليوم حوالي 400 ألف دولار”, مما دفع الرئيس التركي أردوغان الى دعم المسلسل وصرح بأنه يصحح صورة السلاطين العثمانيين الفاتحين لأوروبا التي تم تشويهها في “حريم السلطان” كما أن الظروف التي تم التصوير فيها لم تكن بالأمر السهل حيث كان على كافة الفنانين تعلم ركوب الخيل واستعمال السيوف وتقنيات الحرب المختلف.

أحداث الحلقة الجديدة 134.

وتبدء أحداث الحلقة 134 بهجوم المغول على قبيلة الكاي واقتحام خيمة الحكم والهجوم على أبناء أرطغرل الثلاثة وتخويفهم ويقوم أحد جنود المغول بمحاولة خنق عثمان، وأيضا محاولة قتل الأم هايماه بوضع السيف على رقبتها حتى نزفت الدماء وعند علم أرطغرل بالهجوم سيتوعدهم بمحاسبتهم ويذهب الى الصندوق وبأخذه ويقول انه ربى أبنائه على القتال ويعلن قائد المغول بتولية بيبيولات قائد للقبائل بدلا من أرطغرل لأنه في حكم الميت.

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