تعرف على اجمل سبعة معالم طبيعية في اسيا

لا تقتصر المعالم السياحية في العالم على الأبنية والمتاحف والحدائق بل تتعداها الى العديد من المعالم الطبيعية الجميلة المعروفة حيناً وغير المعروفة حيناً آخر فقاره آسيا مليئة بالأماكن الرائعة التي لايمكن تفويت زيارتها ابداً.

اليك اجمل سبعة معالم طبيعية في آسيا:

1.حديقه تامان نيجارا الوطنية في ماليزيا وهي حديقة من غابات مطيرة وهي واحدة من أقدم الغابات في العالم ويخترقها أطول مسار للمشي في العالم حيث يمكنك من خلاله المرور عبر الأشجار.

2.جبل فوجي ياما في اليابان البركان الأعلى في اليابان والأكثر جمالاً.

3.ستون فورست في الصين وهي تكوينات رائعة من الحجر الطبيعي وهي معروفة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

4.جزيرة كاباس في ماليزيا لا يعرف الناس من خارج ماليزيا هذه الجزيرة ابدا ويبدو أن الماليزيين يتجنبون ان يعرف احد شيئا عنها فهي من اجمل مناطق الجذب السياحي هناك.

5.جبل ايفرست في النيبال واحد من اجمل الاماكن في جنوب شرق اسيا وان كنت لاتقوى على الذهاب اليه بنفسك فيمكنك زيارته بطائرات الهليكوبتر التي توفر رحلات لذلك وهي فرصة كذلك لمحبي ركوب الهليكوبتر .

6.تاباتا ريف في الفلبين هي من افضل واجمل انواع الشعاب المرجانية في جنوب شرق آسيا لتنوع الأسماك فيها ولون مياهها النقية وهي من الأماكن المفضلة لمحبي هواية الغطس.

7.صحراء جوبي في الصين ومنغوليا هي المكان الذي حكم فيه جنكيز خان ثلاثة ارباع العالم وهي واحدة من أكبر الصحاري في العالم حيث تمتد شمال الصين وجنوب منغوليا.

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