تعرف على مدى ملائمة بعض الدول التي يقطنها المغتربون لذوي الاحتياجات الخاصه

قد يرغب العديد من الاشخاص بالانتقال الى مجتمعات المغتربين المنتشرة في دول اوربا وامريكا اللاتينية وقد يصحبه فرد من أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة لذا عليه ان بتعرف عن مدى ملائمة بعض مجتمعات المغتربين للأشخاص من هذا النوع وما مدى توفر المرافق الخاصة بهم .

1.كولومبيا يتمتع سكانها باحترام كبار السن كثيرا ،حيث تتوفر في الأجزاء الراقية في المدن الكبرى زيادة في عدد الأرصفة للكراسي المتحركة ، اضافة الى توفر المنازل الملائمة للمعيشة هناك في مدن أكبر مثل بوغوتا و ميديلين وبارانكويلا حيث الخدمات الطبية الممتازة والنشاطات الاجتماعية والحفلات الموسيقية.

ان المرافق الخاصة بكبار السن ودار المسنين لا تمتلك خدمه التحدث باللغة الانكليزية للقادمين من خارج كولومبيا إلا أنه توجد هذه الخدمة في المستشفيات الكبرى في كولومبيا كما يمكن لكبار السن والمعاقين ان يطلبوا خدمه رعايه كامله من طهي الطعام وإعطاء الدواء ومرافقه الى المشافي لقاء 450 دولار.

2.المكسيك ان معظم مدن أمريكا اللاتينية غير مهيأة للمعاقين لذا عليهم باختيار المدن المزدهرة الكبرى في أمريكا اللاتينية حيث المصاعد التي تتوفر في المباني والمرافق الأخرى.

3.البرتغال هي أحجار وتلال وعشب غير متساو فهي صعبة المعيشة بالنسبة لشخص معاق أو يعاني صعوبة في التنقل.

4.كوستاريكا هي سواحل وشواطئ رملية وصعبه المعيشة للأشخاص المعاقين الاان المباني الحديثة تضم سلالم للكراسي المتحركة وحمامات للمعوقين.

5.كوينكا في الاكوادور ليست ملائمة للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة والمرافق المتاحة للمعاقين قليله الا ان نظام توصيل وجبات الطعام جيد وتكاليف المعيشة وتأجير شخص لمساعدتك رخيصة ويمكنك تأجير سيارة مع سائق كذلك.

6.إيطاليا تعد إيطاليا صعبه بالنسبه لشخص يتجول بكرسي متحرك أو يعاني صعوبة بالتنقل إلا أنه يوجد خيار شائع جدا في ايطاليا وهو شخص يقوم على العناية بالمنزل الطهي والتنظيف ومساعدة المعاقين وكبار السن.

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