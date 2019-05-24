معلومات لا تعرفها عن كوريا الجنوبية !!

كوريا الجنوبية دولة سياحية في شرق آسيا يوجد بها مجموعة من العجائب والغرائب يصعب مشاهدة في أي بلد آخر، ومن أشهر تلك العجائب التشاؤم من رقم 4،التشاؤم من اللون الأحمر،استخدام الرجال للمكياج بنسبة 20%،وفيما يلي يقدم لكم موقع (نجوم مصرية) أغرب حقائق عن كوريا الجنوبية:

التغذية على حسب فصول السنة

يتناول الكوريين أطعمة تتناسب مع حالة الطقس،فى فصل الصيف يتناولون أطعمة ساخنة مثل (حساء الدجاج)،فى فصل الشتاء يتناولون اطعمة باردة مثل (النودلز)،بسبب اعتقادهم ان ذلك يسهل عملية الهضم.

الأسماء المتشابهة

أسماء العائلات في كوريا الجنوبية متشابهة ومن الطبيعي ان اسم العائلة الواحدة يحمله ملايين الاشخاص،ويسبب ذلك للكوريين عمليات نصب واحتيال عن طريق استغلال شخص ما قرابته للشخصيات المهمة بسبب تشابه أسماء عائلتهم.

التشاؤم من اللون الأحمر

اللون الاحمر في الكتابة يكره الكوريين بسبب اعتقادهم ان ذلك تمنيا للموت لهم،ويشعرهم كأن لعنة سوء البخت ستلاحقهم.

منع زواج الأقارب

ممنوع زواج شخصين من نفس العائلة كما يمنع زواج شخصين يوجد لهم أصول مشتركة،لكى يحافظوا على نقاء النسل من الأمراض الوراثية،ولتفادي الوقوع فيما يسمى بزنا المحارم.

البقشيش

يعتبر البقشيش دليل على الإعجاب بالخدمة المقدمة للسائح أو الشخص العادي،ولكن احذر فى كوريا الجنوبية يعتبر ذلك إهانة كبيرة،واذا سفرت الى كوريا الجنوبية لا تدفع سوى المبلغ المطلوب منك دفعه بدون اي بقشيش.

التوافق من فصيلة الدم

تلعب فصبلة الدم دورا كبيرا فى قياس مدى توافق الكوريين مع شريك حياتهم،يرجع ذلك لان كل فصيلة دم تحمل مجموعة من الصفات،وعندما يفكر كورى فى الارتباط يقوم بمقارنة صفات فصيلة دمه مع فصيلة شريكه.

حساء ريم البحر

في أعياد ميلاد الاطفال يطهو الكوريين حساء ريم البحر للأطفال،وذلك لكى يشعروا كيف عانوا امهاتهم أثناء فترة الحمل،ويعتبر تناول الأبناء لهذا الحساء نوع من أنواع العرفان لامهاتن.

الجلوس على الأرض

تناول الطعام على الأرض و الجلوس دائما على الأرض من عادات الكوريين،ويستخدموا عند الطعام طاولة قصيرة جدا لوضع الطعام،ويهتم الكوريين بالنظافة ومنع دخول المنزل بلاحذية،حتى لا تدخل الاتربة الى داخل المنزل،وعند زيارتك لأحد الكوريين احرص على خلع حذائك أمام باب المنزل.

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